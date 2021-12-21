Власти Таиланда решили временно закрыть для посещения иностранных туристов все туристические провинции, кроме Пхукета. Об этом 21 декабря сообщает «Интерфакс».
Министр здравоохранения королевства в Юго-Восточной Азии Анутин Чарнвиракул допустил введение обязательного карантина для всех приезжающих в страну.
При этом Пхукет ограничения не коснутся. Российские туристы с 1 сентября могут приезжать на курортный остров по специальной программе, если они получили две дозы прививки «Спутник V». ..... Осенью королевство существенно упростило правила въезда для туристов
Избыточная смертность в миллион человек. Так ли это и обгоняет ли Россия другие страны? Избыточная смертность в России с апреля 2020 года до середины декабря 2021-го превысила миллион человек, подсчитали журналисты изданий "Холод" и "Медиазона" (признано "иностранным агентом" в России) на основе данных Росстата и заявлений вице-премьера Татьяны Голиковой. Примерно такие же данные приводит и независимый демограф Алексей Ракша. В минздраве эту цифру отрицают. Сравнения показывают, что Россия обогнала другие страны по уровню избыточной смертности
Вкладчик1234 написав:Если у кого-то сомнения по поводу эффективности "вакцин" - то "надо просто больше колоть":
Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил о начале кампании по вакцинации четвертой прививкой от коронавируса, чтобы сдержать распространение штама «Омикрон»
Ну явно при владі антисеміти і палестинські шпигуни - хочуть стерілізувати майбутні покоління богообраних щепленнями. От українській нарід не піддасться на провокації рептілоїдів, і не дасть спаскудити своє майбутнє.