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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4693469446954696>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:48

  yanyura написав:fler
Оригинальный вы все-таки человек.

Вы доказываете приведшему график смертей _hunter что его графики неправильные, приводя как доказательство его неправоты графики заболеваний :mrgreen:

о том что графики неправильные она ничего не говорит :roll:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:40

Ромасик
Между строк читать не? (с) fler
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 02:47

Глава Минздрава заявил, что более 40 тысяч детей в России болеют коронавирусом.

«Сегодня активно болеющих детей — чуть более 40 тысяч», — заявил 21 декабря на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, которое транслировал телеканал «Россия 24», Михаил Мурашко.

По его словам, в общей сложности 1 миллион 544 тысячи детей заразились коронавирусом. Число активных случаев снижается.

https://www.fontanka.ru/2021/12/21/70331519/
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 02:50

Власти Таиланда решили временно закрыть для посещения иностранных туристов все туристические провинции, кроме Пхукета. Об этом 21 декабря сообщает «Интерфакс».

Министр здравоохранения королевства в Юго-Восточной Азии Анутин Чарнвиракул допустил введение обязательного карантина для всех приезжающих в страну.

При этом Пхукет ограничения не коснутся. Российские туристы с 1 сентября могут приезжать на курортный остров по специальной программе, если они получили две дозы прививки «Спутник V».
.....
Осенью королевство существенно упростило правила въезда для туристов

https://www.fontanka.ru/2021/12/21/70331525/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 06:35

Избыточная смертность в миллион человек. Так ли это и обгоняет ли Россия другие страны?

Избыточная смертность в России с апреля 2020 года до середины декабря 2021-го превысила миллион человек, подсчитали журналисты изданий "Холод" и "Медиазона" (признано "иностранным агентом" в России) на основе данных Росстата и заявлений вице-премьера Татьяны Голиковой. Примерно такие же данные приводит и независимый демограф Алексей Ракша. В минздраве эту цифру отрицают. Сравнения показывают, что Россия обогнала другие страны по уровню избыточной смертности


https://www.bbc.com/russian/news-59703125

Непонятны расхождения в данных по смертности в Украине в октябре.
Держстат сообщил о 74.2 тыс смертей в октябре. А Дашборт "Экономика карантина", который ссылается на Минюст, насчитал 80.5 тыс чел.


Но при любом раскладе отметка в 100 тыс годовых избыточных смертей превышена ещё в конце ноября. Ну и в прошлом году 35+- тысяч (главным образом 4 квартал) . Цена Ковида.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 08:16

  yanyura написав:Ромасик
Между строк читать не? (с) fler


Я вот "между строк" читаю, что "все эти графики могут быть нарисованными от балды. но могут быть и частично правильными. ибо никто не знает как и где статистику рисуют"

Это я к тому, что между строк мы все читаем то, что нам хочется видеть :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 08:44

  justit написав:
  yanyura написав:Ромасик
Между строк читать не? (с) fler


Я вот "между строк" читаю, что "все эти графики могут быть нарисованными от балды. но могут быть и частично правильными. ибо никто не знает как и где статистику рисуют"

Это я к тому, что между строк мы все читаем то, что нам хочется видеть :D

это уже слишком, даже я такую мыслю гоню от себя прочь.

yanyura, где вы там читаете между строк, если у флер всего одна строка и ясно написана? Возможно вы видите какую-то альтернативную реальность?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:10

  Вкладчик1234 написав:Если у кого-то сомнения по поводу эффективности "вакцин" - то "надо просто больше колоть":

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет заявил о начале кампании по вакцинации четвертой прививкой от коронавируса, чтобы сдержать распространение штама «Омикрон»

Ну явно при владі антисеміти і палестинські шпигуни - хочуть стерілізувати майбутні покоління богообраних щепленнями.
От українській нарід не піддасться на провокації рептілоїдів, і не дасть спаскудити своє майбутнє. :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:11

  Ромасик написав:
  _hunter написав:1. Уже много раз обсуждалось: "число заболевших" -- показатель, представляющий интерес лишь для "статистиков"...

это Израилю расскажите

Так они вкурсе. :roll: Ну или пояснительную бригаду к этому намеку...
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:16

  _hunter написав:
  Ромасик написав:
  _hunter написав:1. Уже много раз обсуждалось: "число заболевших" -- показатель, представляющий интерес лишь для "статистиков"...

это Израилю расскажите

Так они вкурсе. :roll: Ну или пояснительную бригаду к этому намеку...

  Ромасик написав:IgA, это от вас закрываются, а у нас все норм :lol:
https://corona.health.gov.il/ru/country ... StatusId=4Зображення

разьясню, а то вакс как всегда не в курсе, скажет, что отмолачилсь от него.
пс. Злые языки говорят, что Британия попала в тот список вместе со всякими африками.
Ромасик
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