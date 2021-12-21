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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4693469446954696

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:25

  Ромасик написав:
  _hunter написав:
  Ромасик написав:это Израилю расскажите

Так они вкурсе. :roll: Ну или пояснительную бригаду к этому намеку...


разьясню, а то вакс как всегда не в курсе, скажет, что отмолачилсь от него.
пс. Злые языки говорят, что Британия попала в тот список вместе со всякими африками.

Ну закрываются. Причину-то они озвучили закрытия -- что именно "число заболевших" сыграло? -- а то как кто-то из "ваших" там раньше писал -- во "всяких африках" короны-то и нет :lol:
https://ourworldindata.org/grapher/tota ... er-million
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Британия попала

Просто попандос. Прививка не сработала. :lol:

Зображення


Украина не попала. (кликабельно)
Зображення

Главное не перепутать.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 22 гру, 2021 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:yanyura, где вы там читаете между строк, если у флер всего одна строка и ясно написана? Возможно вы видите какую-то альтернативную реальность?

В таком случае обратитесь к fler, ведь именно она предложила так поступать.
Заодно спросите, почему график смертей она опровергает ̶а̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶н̶е̶г̶р̶о̶в̶ ̶л̶и̶н̶ч̶у̶ю̶т̶ графиком заболеваний.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:48

  Ромасик написав:IgA, это от вас закрываются, а у нас все норм :lol:
https://corona.health.gov.il/ru/country ... StatusId=4

Конечно нормально!
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yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:18

ужас англии

Недельная смертность в англии

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Не перепутайте где ужас.

В Украине в неделю по 7 тыс excess (избыточная).
Ну и ковидных недельная 2,5-3 тысячи.
В Украине общая смертность в неделю в октябре по 18 тыс человек.
Hotab
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