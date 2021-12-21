Ну закрываются. Причину-то они озвучили закрытия -- что именно "число заболевших" сыграло? -- а то как кто-то из "ваших" там раньше писал -- во "всяких африках" короны-то и нет
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Додано: Сер 22 гру, 2021 10:25
Ну закрываются. Причину-то они озвучили закрытия -- что именно "число заболевших" сыграло? -- а то как кто-то из "ваших" там раньше писал -- во "всяких африках" короны-то и нет
Додано: Сер 22 гру, 2021 10:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Просто попандос. Прививка не сработала.
Украина не попала. (кликабельно)
Главное не перепутать.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 22 гру, 2021 10:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 гру, 2021 10:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В таком случае обратитесь к fler, ведь именно она предложила так поступать.
Заодно спросите, почему график смертей она опровергает ̶а̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶н̶е̶г̶р̶о̶в̶ ̶л̶и̶н̶ч̶у̶ю̶т̶ графиком заболеваний.
Додано: Сер 22 гру, 2021 10:48
Конечно нормально!
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:18
ужас англии
Недельная смертность в англии
Не перепутайте где ужас.
В Украине в неделю по 7 тыс excess (избыточная).
Ну и ковидных недельная 2,5-3 тысячи.
В Украине общая смертность в неделю в октябре по 18 тыс человек.
Население Англии 68,5 млн
Украина без орлдло 38 млн. Без заробитчан 35 млн.
Ужас в Англии, какой ужас.
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:48
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Подождите, я не понял. Модель, которая зарабатывает с того, что ее части тела используют для показа чего-либо платит деньги чтобы ее части тела использовали? Как они получают прибыль тогда?
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:49
что-то Ромасики так топили за "обычные сопли", а когда в британиях ковид, благодаря вакцинации , действительно стал обычными соплями, то как-то сдулись. Графики смертей им не интересны. Им графики соплей только интересны.
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:19
Разговаривал вчера с друзьями в Германии.
-Как у вас дела? Как с бустером?
- Да мы уже месяц назад сделали!
А у нас ромасики с флерами будут и дальше рассказывать о смертях из-за вакцины.
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:48
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