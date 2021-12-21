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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4694469546964697

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:04

  Hotab написав:что-то Ромасики так топили за "обычные сопли", а когда в британиях ковид, благодаря вакцинации , действительно стал обычными соплями, то как-то сдулись. Графики смертей им не интересны. Им графики соплей только интересны. :lol:

обычные сопли у неваксов. А ваксы готовят 4 дырку в плече и закрываются друг от друга.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:09

  lapay написав:Медики не дарма казали про необхідність 70% вакцинації. У сусідній Франції помирає вдвічі менше.

забыли отметить двухкратную разницу в количетсве ваксов.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:18

  Hotab написав:Графики смертей им не интересны. Им графики соплей только интересны.

Hotab, а графики смертей не являются интересными, потому что эти смерти могут быть "соплями".
Вам уже указывалось на то, что статистика, даже официальная, не является средством доказывания.
В частности, поскольку статистика формируется на основе первичных документов, то она может быть искривлена не только на стадии их оформления исполнителями, но и на стадии их анализа статистическими службами.
Кажется, что Наполеон III впервые сказал, а Сталин за ним повторил, что «не важно то, как проголосуют, а важно то, как посчитают». Поэтому результаты экзитполов не являются официальными результатами выборов, да и выборы зачастую оспариваются из-за их фальсификации.

Например, в Украине является очковтирательством статистика уголовных правонарушений, поскольку как милиция, так и полиция, не вносила и не вносит в Единый реестр досудебных расследований всех правонарушений данного вида.
Что касается смертей от коронавируса, то, насколько мне известно, даже паталогоанатомические вскрытия в этом случае не являются обязательными и все находится в руках и на совести врачей.
Более того, и паталогоанатомическое вскрытие не является полностью релевантным по сравнению с заключением судебно-медицинского эксперта, поскольку эксперт не имеет отношения к больницам и предупреждается об уголовной ответственности за неправдивое заключение, а паталогоанатомы работают в больницах, вскрытия делают вместе с лечащими врачами и не предупреждаются об уголовной ответственности за неправдивые заключения.

Однако, сначала в деле "PORTER SARGENT vs. MASSACHUSETTS ACCIDENT COMPANY" американский суд указал следующее:
"... Недостаточно, чтобы были доказаны математически шансы в пользу какого-либо утверждения. Например, то, что в текущем году цветных автомобилей выпущено больше, чем черных, не гарантирует, что неописанный автомобиль данного года цветной, а не черный, а то, что меньшинство людей умирает от рака не гарантирует, что конкретный человек не умер от рака…":
http://masscases.com/cases/sjc/307/307mass246.html

А несколько позднее в деле "BETTY SMITH vs. RAPID TRANSIT INC." американский суд отказал истице, автомобиль которой пострадал в дорожно-транспортном происшествии, поскольку несмотря на то, что по улице передвигались автобусы только ответчика, туда могли заехать и иные автобусы, которые ему не принадлежат, и тогда довод истицы, что это был наверняка автобус ответчика, является лишь ее предположением:
http://masscases.com/cases/sjc/317/317mass469.html

Наконец, если в каком-либо самолете 99% болтов изготовлены одной фирмой, то это не значит, что к его крушению из-за некачественного болта причастна именно эта фирма, так как без наличия доказательств математическая вероятность этого события является нелепым предположением.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:06

Igneus , остановился на первом абзаце простыни о сером бычке, дальше не тратил время. Вы думаете я вам тут принес "средство доказывания"?
А зачем? Я выиграю суд и мне достанется машина Цитрина, или зачем мне носить вам средства доказывания, которые вас юрыста устроят??
:lol:

Адекватным людям показатель смертей до ковид и сейчас - аргумент.
Неадекватам - "ваши доказательства никакие не доказательства" :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:17

Что б они не делали - не ведётся народ!

$100 выплатят за третью бустерную вакцину от COVID-19 жителям Нью-Йорка, сообщил мэр мегаполиса Билл де Блазио.

В штате в последние дни фиксируют рекордно высокие показатели заражения. «Омикрон» стал доминирующим.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:22

  Ромасик написав:
  lapay написав:Медики не дарма казали про необхідність 70% вакцинації. У сусідній Франції помирає вдвічі менше.

забыли отметить двухкратную разницу в количетсве ваксов.

Це по математиці юристів? Бо по звичайній і близько такого немає.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:23

  yanyura написав:
  Ромасик написав:yanyura, где вы там читаете между строк, если у флер всего одна строка и ясно написана? Возможно вы видите какую-то альтернативную реальность?

В таком случае обратитесь к fler, ведь именно она предложила так поступать.
Заодно спросите, почему график смертей она опровергает ̶а̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶н̶е̶г̶р̶о̶в̶ ̶л̶и̶н̶ч̶у̶ю̶т̶ графиком заболеваний.


Не опровергает, а дополняет, притом тремя графиками - заболеваний, прививок и госпитализаций. Или из трех вы увидели только один график? Читать между строк вы так и не научились, даже если там картинки. А картинки говорят о том, что несмотря на спад летальности и рост прививок, госпитализации в Британии слегка растут.
fler
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