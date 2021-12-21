обычные сопли у неваксов. А ваксы готовят 4 дырку в плече и закрываются друг от друга.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 гру, 2021 13:04
обычные сопли у неваксов. А ваксы готовят 4 дырку в плече и закрываются друг от друга.
Додано: Сер 22 гру, 2021 13:09
Додано: Сер 22 гру, 2021 13:18
Hotab, а графики смертей не являются интересными, потому что эти смерти могут быть "соплями".
Вам уже указывалось на то, что статистика, даже официальная, не является средством доказывания.
В частности, поскольку статистика формируется на основе первичных документов, то она может быть искривлена не только на стадии их оформления исполнителями, но и на стадии их анализа статистическими службами.
Кажется, что Наполеон III впервые сказал, а Сталин за ним повторил, что «не важно то, как проголосуют, а важно то, как посчитают». Поэтому результаты экзитполов не являются официальными результатами выборов, да и выборы зачастую оспариваются из-за их фальсификации.
Например, в Украине является очковтирательством статистика уголовных правонарушений, поскольку как милиция, так и полиция, не вносила и не вносит в Единый реестр досудебных расследований всех правонарушений данного вида.
Что касается смертей от коронавируса, то, насколько мне известно, даже паталогоанатомические вскрытия в этом случае не являются обязательными и все находится в руках и на совести врачей.
Более того, и паталогоанатомическое вскрытие не является полностью релевантным по сравнению с заключением судебно-медицинского эксперта, поскольку эксперт не имеет отношения к больницам и предупреждается об уголовной ответственности за неправдивое заключение, а паталогоанатомы работают в больницах, вскрытия делают вместе с лечащими врачами и не предупреждаются об уголовной ответственности за неправдивые заключения.
Однако, сначала в деле "PORTER SARGENT vs. MASSACHUSETTS ACCIDENT COMPANY" американский суд указал следующее:
"... Недостаточно, чтобы были доказаны математически шансы в пользу какого-либо утверждения. Например, то, что в текущем году цветных автомобилей выпущено больше, чем черных, не гарантирует, что неописанный автомобиль данного года цветной, а не черный, а то, что меньшинство людей умирает от рака не гарантирует, что конкретный человек не умер от рака…":
А несколько позднее в деле "BETTY SMITH vs. RAPID TRANSIT INC." американский суд отказал истице, автомобиль которой пострадал в дорожно-транспортном происшествии, поскольку несмотря на то, что по улице передвигались автобусы только ответчика, туда могли заехать и иные автобусы, которые ему не принадлежат, и тогда довод истицы, что это был наверняка автобус ответчика, является лишь ее предположением:
Наконец, если в каком-либо самолете 99% болтов изготовлены одной фирмой, то это не значит, что к его крушению из-за некачественного болта причастна именно эта фирма, так как без наличия доказательств математическая вероятность этого события является нелепым предположением.
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:06
Igneus , остановился на первом абзаце простыни о сером бычке, дальше не тратил время. Вы думаете я вам тут принес "средство доказывания"?
А зачем? Я выиграю суд и мне достанется машина Цитрина, или зачем мне носить вам средства доказывания, которые вас юрыста устроят??
Адекватным людям показатель смертей до ковид и сейчас - аргумент.
Неадекватам - "ваши доказательства никакие не доказательства"
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:17
Что б они не делали - не ведётся народ!
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:22
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:23
Не опровергает, а дополняет, притом тремя графиками - заболеваний, прививок и госпитализаций. Или из трех вы увидели только один график? Читать между строк вы так и не научились, даже если там картинки. А картинки говорят о том, что несмотря на спад летальности и рост прививок, госпитализации в Британии слегка растут.
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