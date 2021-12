Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

#<1 ... 4695469646974698> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141 Мені вже зробили щеплення 55% 78 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 141 Додано: Сер 22 гру, 2021 13:04 Hotab написав: что-то Ромасики так топили за "обычные сопли", а когда в британиях ковид, благодаря вакцинации , действительно стал обычными соплями, то как-то сдулись. Графики смертей им не интересны. Им графики соплей только интересны. что-то Ромасики так топили за "обычные сопли", а когда в британиях ковид, благодаря вакцинации , действительно стал обычными соплями, то как-то сдулись. Графики смертей им не интересны. Им графики соплей только интересны.

обычные сопли у неваксов. А ваксы готовят 4 дырку в плече и закрываются друг от друга. обычные сопли у неваксов. А ваксы готовят 4 дырку в плече и закрываются друг от друга. Ромасик

Додано: Сер 22 гру, 2021 13:09 lapay написав: Медики не дарма казали про необхідність 70% вакцинації. У сусідній Франції помирає вдвічі менше. Медики не дарма казали про необхідність 70% вакцинації. У сусідній Франції помирає вдвічі менше.

забыли отметить двухкратную разницу в количетсве ваксов. забыли отметить двухкратную разницу в количетсве ваксов. Ромасик

Додано: Сер 22 гру, 2021 13:18 Hotab написав: Графики смертей им не интересны. Им графики соплей только интересны. Графики смертей им не интересны. Им графики соплей только интересны.

Hotab, а графики смертей не являются интересными, потому что эти смерти могут быть "соплями".

Вам уже указывалось на то, что статистика, даже официальная, не является средством доказывания.

В частности, поскольку статистика формируется на основе первичных документов, то она может быть искривлена не только на стадии их оформления исполнителями, но и на стадии их анализа статистическими службами.

Кажется, что Наполеон III впервые сказал, а Сталин за ним повторил, что «не важно то, как проголосуют, а важно то, как посчитают». Поэтому результаты экзитполов не являются официальными результатами выборов, да и выборы зачастую оспариваются из-за их фальсификации.



Например, в Украине является очковтирательством статистика уголовных правонарушений, поскольку как милиция, так и полиция, не вносила и не вносит в Единый реестр досудебных расследований всех правонарушений данного вида.

Что касается смертей от коронавируса, то, насколько мне известно, даже паталогоанатомические вскрытия в этом случае не являются обязательными и все находится в руках и на совести врачей.

Более того, и паталогоанатомическое вскрытие не является полностью релевантным по сравнению с заключением судебно-медицинского эксперта, поскольку эксперт не имеет отношения к больницам и предупреждается об уголовной ответственности за неправдивое заключение, а паталогоанатомы работают в больницах, вскрытия делают вместе с лечащими врачами и не предупреждаются об уголовной ответственности за неправдивые заключения.



Однако, сначала в деле "PORTER SARGENT vs. MASSACHUSETTS ACCIDENT COMPANY" американский суд указал следующее:

"... Недостаточно, чтобы были доказаны математически шансы в пользу какого-либо утверждения. Например, то, что в текущем году цветных автомобилей выпущено больше, чем черных, не гарантирует, что неописанный автомобиль данного года цветной, а не черный, а то, что меньшинство людей умирает от рака не гарантирует, что конкретный человек не умер от рака…":

http://masscases.com/cases/sjc/307/307mass246.html



А несколько позднее в деле "BETTY SMITH vs. RAPID TRANSIT INC." американский суд отказал истице, автомобиль которой пострадал в дорожно-транспортном происшествии, поскольку несмотря на то, что по улице передвигались автобусы только ответчика, туда могли заехать и иные автобусы, которые ему не принадлежат, и тогда довод истицы, что это был наверняка автобус ответчика, является лишь ее предположением:

http://masscases.com/cases/sjc/317/317mass469.html



Наконец, если в каком-либо самолете 99% болтов изготовлены одной фирмой, то это не значит, что к его крушению из-за некачественного болта причастна именно эта фирма, так как без наличия доказательств математическая вероятность этого события является нелепым предположением. , а графики смертей не являются интересными, потому что эти смерти могут быть "соплями".Вам уже указывалось на то, что, даже официальная, не являетсяВ частности, поскольку статистика формируется на основе первичных документов, то она может быть искривлена не только на стадии их оформления исполнителями, но и на стадии их анализа статистическими службами.Кажется, что Наполеон III впервые сказал, а Сталин за ним повторил, что. Поэтому результаты экзитполов не являются официальными результатами выборов, да и выборы зачастую оспариваются из-за их фальсификации.Например, в Украине является очковтирательством статистика уголовных правонарушений, поскольку как милиция, так и полиция, не вносила и не вносит в Единый реестр досудебных расследований всех правонарушений данного вида.Что касается смертей от коронавируса, то, насколько мне известно, даже паталогоанатомические вскрытия в этом случае не являются обязательными и все находится в руках и на совести врачей.Более того, и паталогоанатомическое вскрытие не является полностью релевантным по сравнению с заключением судебно-медицинского эксперта, поскольку эксперт не имеет отношения к больницам и предупреждается об уголовной ответственности за неправдивое заключение, а паталогоанатомы работают в больницах, вскрытия делают вместе с лечащими врачами и не предупреждаются об уголовной ответственности за неправдивые заключения.Однако, сначала в деле "PORTER SARGENT vs. MASSACHUSETTS ACCIDENT COMPANY" американский суд указал следующее:"... Недостаточно, чтобы были доказаныв пользу какого-либо утверждения. Например, то, что в текущем году цветных автомобилей выпущено больше, чем черных, не гарантирует, что неописанный автомобиль данного года цветной, а не черный, а то, что меньшинство людей умирает от рака не гарантирует, что конкретный человек не умер от рака…":А несколько позднее в деле "BETTY SMITH vs. RAPID TRANSIT INC." американский суд отказал истице, автомобиль которой пострадал в дорожно-транспортном происшествии, поскольку несмотря на то, что по улице передвигались автобусы только ответчика, туда могли заехать и иные автобусы, которые ему не принадлежат, и тогда довод истицы, что это был наверняка автобус ответчика, является лишь ее предположением:Наконец, если в каком-либо самолете 99% болтов изготовлены одной фирмой, то это не значит, что к его крушению из-за некачественного болта причастна именно эта фирма, так как без наличия доказательств математическая вероятность этого события является нелепым предположением. Igneus

А зачем? Я выиграю суд и мне достанется машина Цитрина, или зачем мне носить вам средства доказывания, которые вас юрыста устроят??





Адекватным людям показатель смертей до ковид и сейчас - аргумент.

Неадекватам - "ваши доказательства никакие не доказательства" , остановился на первом абзаце простыни о сером бычке, дальше не тратил время. Вы думаете я вам тут принес "средство доказывания"?А зачем? Я выиграю суд и мне достанется машина Цитрина, или зачем мне носить вам средства доказывания, которые вас юрыста устроят??Адекватным людям показатель смертей до ковид и сейчас - аргумент.Неадекватам - "ваши доказательства никакие не доказательства" Hotab

Повідомлень: 6150 З нами з: 15.02.09 Подякував: 368 раз. Подякували: 1566 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 14:17



$100 выплатят за третью бустерную вакцину от COVID-19 жителям Нью-Йорка, сообщил мэр мегаполиса Билл де Блазио.



В штате в последние дни фиксируют рекордно высокие показатели заражения. «Омикрон» стал доминирующим. Что б они не делали - не ведётся народ! Вкладчик1234

Додано: Сер 22 гру, 2021 14:22 Ромасик написав: lapay написав: Медики не дарма казали про необхідність 70% вакцинації. У сусідній Франції помирає вдвічі менше. Медики не дарма казали про необхідність 70% вакцинації. У сусідній Франції помирає вдвічі менше.

забыли отметить двухкратную разницу в количетсве ваксов. забыли отметить двухкратную разницу в количетсве ваксов.

Це по математиці юристів? Бо по звичайній і близько такого немає. Це по математиці юристів? Бо по звичайній і близько такого немає. lapay

В таком случае обратитесь к fler, ведь именно она предложила так поступать.

Заодно спросите, почему график смертей она опровергает ̶а̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶н̶е̶г̶р̶о̶в̶ ̶л̶и̶н̶ч̶у̶ю̶т̶ графиком заболеваний. В таком случае обратитесь к, ведь именно она предложила так поступать.Заодно спросите, почемуона опровергает ̶а̶ ̶у̶ ̶в̶а̶с̶ ̶н̶е̶г̶р̶о̶в̶ ̶л̶и̶н̶ч̶у̶ю̶т̶



Не опровергает, а дополняет, притом тремя графиками - заболеваний, прививок и госпитализаций. Или из трех вы увидели только один график? Читать между строк вы так и не научились, даже если там картинки. А картинки говорят о том, что несмотря на спад летальности и рост прививок, госпитализации в Британии слегка растут. Не опровергает, а дополняет, притом тремя графиками - заболеваний, прививок и госпитализаций. Или из трех вы увидели только один график? Читать между строк вы так и не научились, даже если там картинки. А картинки говорят о том, что несмотря на спад летальности и рост прививок, госпитализации в Британии слегка растут. fler

Повідомлень: 2447 З нами з: 07.08.09 Подякував: 823 раз. Подякували: 980 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 14:29 Вкладчик1234 У нас тоже не ведутся почему-то. Аж 325 чел. вкололи третью дозу.



У нас тоже не ведутся почему-то. Аж 325 чел. вкололи третью дозу. Востаннє редагувалось fler в Сер 22 гру, 2021 14:32, всього редагувалось 1 раз. fler

Додано: Сер 22 гру, 2021 14:31 fler написав: Вкладчик1234 У нас аж 325 чел. вкололи третью дозу. Ажиотаж

У нас аж 325 чел. вкололи третью дозу. Ажиотаж

Не удивляйтесь если темпы остановятся на 50-60% остального населения просто нет в наличии. Не удивляйтесь если темпы остановятся на 50-60% остального населения просто нет в наличии. vitaliian

Повідомлень: 9806 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1712 раз. Подякували: 2492 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 14:38 vitaliian написав: fler написав: Вкладчик1234 У нас аж 325 чел. вкололи третью дозу. Ажиотаж

У нас аж 325 чел. вкололи третью дозу. Ажиотаж

Не удивляйтесь если темпы остановятся на 50-60% остального населения просто нет в наличии. Не удивляйтесь если темпы остановятся на 50-60% остального населения просто нет в наличии.



Уже поняла, что вы и не на такое способны.. Уже поняла, что вы и не на такое способны.. fler

