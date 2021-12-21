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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4696469746984699>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Igneus написав:статистика, даже официальная, не является средством доказывания.

Скажите, а это ваше выражение применимо только к Hotab'y, или и вот к этим людям, выражающим свое мнение на основании статистики, тоже применимо? И можно ли считать их доказательства, по аналогии примененного вами к Hotab'y, как "нікчемні"?

летим в 200К

Эпидемия коронавируса в мире
Минздрав ЮАР дал обновленные данные по ковиду: только 1,7% госпитализированы в этой волне, большинство случаев - легкие, по сравнению с 19% во время предыдущей волны

Ох и страшный этот оксимирон!

Эпидемия коронавируса в мире
В лидерах по смертям на человека - страны вакцинированной Европы. Это факт, который невозможно оспорить.

Эпидемия коронавируса в мире
Рост числа заболевших в сутки
Прививки. 90% уколотых вообще и 52% - бустером
Рост госпитализаций, которые должны снижаться, как и летальность

Эпидемия коронавируса в мире

Или у всех их "правильная" статистика в отличие от Hotab'a?
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:07

  Hotab написав:Адекватным людям показатель смертей до ковид и сейчас - аргумент.

Адекватные люди возглавляли после вильнюсского училища Херсонский областной совет, а после Борисоглебского училища летают на Боингах, в том числе, ... в Бергамо, где по статистике, якобы, повышенный показатель излишних смертей от коронавируса:
https://khersonci.com.ua/public/28294-k ... trate.html
https://www.youtube.com/watch?v=rJoqpyHqOXU
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:09

  lapay написав:
  Ромасик написав:
  lapay написав:Медики не дарма казали про необхідність 70% вакцинації. У сусідній Франції помирає вдвічі менше.

забыли отметить двухкратную разницу в количетсве ваксов.

Це по математиці юристів? Бо по звичайній і близько такого немає.

а какая математика у ваксов? 2% разницы ваксации между Фр и ФРГ дают дают 2-кратную разницу в летальности?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:19

  fler написав:Вкладчик1234 У нас тоже не ведутся почему-то. Аж 325 чел. вкололи третью дозу. :wink:

"Почему-то"? -- может потому, что ее фиг получишь? -- да, даже за деньги:
Министерство здравоохранения Украины 13 декабря одобрило дополнительную дозу вакцины против COVID-19, но только для людей с ослабленным иммунитетом. Чтобы в стране разрешили бустерную дозу еще как минимум 3 млн человек должны пройти полный курс вакцинации, темпы которой с каждым месяцем падают

и
Такую дозу могут получить люди:
с ВИЧ-инфекцией;
онкологией;
после трансплантации органов;
принимающие иммуносупрессивные препараты;
имеющие другие заболевания, которые влияют на иммунную систему.

https://forbes.ua/ru/news/v-ukraine-raz ... 22021-2964
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:42

Минздрав Германии говорит, что понадобится 4-ая доза

GERMAN HEALTH MINISTER LAUTERBACH - FOURTH COVID-19 VACCINATION WILL BE NECESSARY

22 декабря : Израиль вводит 4-ую дозу (https://edition.cnn.com/2021/12/21/midd ... index.html) для населения 60+

10 декабря: CEO Pfizer не исключает, что может понадобиться 4 дозы (https://www.euronews.com/next/2021/12/1 ... s-pfizer-c)


https://t.me/markettwits/171635
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:43

Франция отменила заказ на антиковидные таблетки от Merck в пользу таблеток от Pfizer


https://www.reuters.com/article/health- ... SL1N2T70SI
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:49

  Вкладчик1234 написав:
Минздрав Германии говорит, что понадобится 4-ая доза

зачем?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:а какая математика у ваксов? 2% разницы ваксации между Фр и ФРГ дают дают 2-кратную разницу в летальности?

Ну так це ж не я вибрав одну країну - а там все одно мруть, і вакцинація не допомогає, коли в сусідів Франції чи Великобританії набагато менше. Якщо в Германії навіть маски не допомогають, значить французам допомагають 2% різниці у вакцинації?
Повторю, що ефективність вакцинації треба оцінювати в рамках однієї країни:

С лета в Германии число пациентов, сделавших прививку и тем не менее заболевших ковидом, постоянно растет. Но это не означает, что вакцинация, в принципе, не эффективна. Эффективность прививки от коронавируса для людей старше 18 лет RKI оценивает в 72 процента.

Привитые по-прежнему составляют меньшую часть пациентов с ковидом, которые находятся в больницах. Если бы число привитых в Германии было ниже, система здравоохранения оказалась бы в коллапсе.

https://www.dw.com/ru/zabolet-mogut-i-t ... a-59821756
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:03

  lapay написав:
  Ромасик написав:а какая математика у ваксов? 2% разницы ваксации между Фр и ФРГ дают дают 2-кратную разницу в летальности?

Ну так це ж не я вибрав одну країну - а там все одно мруть, і вакцинація не допомогає, коли в сусідів Франції чи Великобританії набагато менше. Якщо в Германії навіть маски не допомогають, значить французам допомагають 2% різниці у вакцинації?
Повторю, що ефективність вакцинації треба оцінювати в рамках однієї країни:

если в одной стране мрут, а в другой не мрут, а уколоты одинаково, то возможно дело не в вакцине?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:12

Основные причины смерти 2021 vs 2020 (январь-октябрь)

Зображення
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