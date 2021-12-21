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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4696469746984699

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:если в одной стране мрут, а в другой не мрут, а уколоты одинаково, то возможно дело не в вакцине?

Само собою. Різні штами, фази хвилі, карантинні обмеження, різне відношення в різних соціальних і етнічних групах до карантину і вакцинації. Факторів впливу на епідемію багато. Якщо в нас мова про ефективність вакцинації, то треба порівнювати вакцинованих з невакцинованим контролем, а не загальну ситуацію, яка залежить від багатьох факторів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 17:02

  Igneus написав:
  Hotab написав:Адекватным людям показатель смертей до ковид и сейчас - аргумент.

Адекватные люди возглавляли после вильнюсского училища Херсонский областной совет, а после Борисоглебского училища летают на Боингах, в том числе, ... в Бергамо, где по статистике, якобы, повышенный показатель излишних смертей от коронавируса:
https://khersonci.com.ua/public/28294-k ... trate.html
https://www.youtube.com/watch?v=rJoqpyHqOXU

Об адекватном человеке, который
после Борисоглебского училища летают на Боингах, в том числе, ... в Бергамо, где по статистике, якобы, повышенный показатель излишних смертей от коронавируса:

1. Дата выкладки ролика на Ютубе - 26 янв. 2020 г., первая публикация о такой смертности в Бергамо, что армия вывозила гробы с умершими в другие города была
19.03.2020

https://www.saechsische.de/plus/armee-i ... 85220.html
19 мар. 2020 г.

https://www.youtube.com/watch?v=4kUKpu8tDbM

Какая смертность была в Бергамо на момент выкладки ролика?


2. Этот адекватный человек летчик в авиакомпании "Победа" (о чем он говорит в своем ролике)
«Победа» начала летать 1 декабря 2014 года. Первый в России лоукостер стал самым успешным проектом в истории российской авиации.

https://about.pobeda.aero/

И, кстати, какое отношение к Украине имеет Алексей Кочемасов?
Борисоглебское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознаменное училище лётчиков им. В. П. Чкалова.

Борисогле́бск — город (с 1779) в Воронежской области России.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%81%D0%BA
"Угораздило меня родиться на крайнем, крайнем севере, в арктическом поселке Диксон, в таком далеком уже 1965 году. Что интересно, мой отец родом из Хабаровска, мама из Архангельской области, а я вот появился на свет где-то посередине.

Родился я в самый разгар ночи, в прямом и переносном смысле. В Заполярье зимой ночь длится очень долго. Примерно четыре месяца солнце вообще не поднимается из-за горизонта, а родился я 23-го ноября в 24 часа. Отец рассказывал, что в ночь моего рождения было очень сильное северное сияние.

До моего восьмилетнего возраста , мы прожили на Диксоне. Я изредка выезжал на материк в летние месяцы, то к одной, то к другой бабушке.
...

https://pilon.aero/news/pilotyi_grajdan ... hemasov_5/

Что началось в 2014-м и продолжается до сих пор в Украине надо напоминать? Предлагаете Hotab'y, для того, чтобы он стал "адекватным человеком", уехать в Россию и летать в российских авиакомпаниях?

И кто будет следующим вашим "адекватным человеком"? Может Валентина Матвиенко? А почему бы и нет - украинка, родилась в Украине - Шепетовке Хмельницкой области, "выросла" до Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Она-то имеет бОльшее отношение к Украине (и по национальности, и по месту рождения), чем ваш "адекватный человек" россиянин Кочемасов.
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 22 гру, 2021 17:18, всього редагувалось 1 раз.
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