Ромасик написав:если в одной стране мрут, а в другой не мрут, а уколоты одинаково, то возможно дело не в вакцине?
Само собою. Різні штами, фази хвилі, карантинні обмеження, різне відношення в різних соціальних і етнічних групах до карантину і вакцинації. Факторів впливу на епідемію багато. Якщо в нас мова про ефективність вакцинації, то треба порівнювати вакцинованих з невакцинованим контролем, а не загальну ситуацію, яка залежить від багатьох факторів.
"Угораздило меня родиться на крайнем, крайнем севере, в арктическом поселке Диксон, в таком далеком уже 1965 году. Что интересно, мой отец родом из Хабаровска, мама из Архангельской области, а я вот появился на свет где-то посередине.
Родился я в самый разгар ночи, в прямом и переносном смысле. В Заполярье зимой ночь длится очень долго. Примерно четыре месяца солнце вообще не поднимается из-за горизонта, а родился я 23-го ноября в 24 часа. Отец рассказывал, что в ночь моего рождения было очень сильное северное сияние.
До моего восьмилетнего возраста , мы прожили на Диксоне. Я изредка выезжал на материк в летние месяцы, то к одной, то к другой бабушке. ...
Что началось в 2014-м и продолжается до сих пор в Украине надо напоминать? Предлагаете Hotab'y, для того, чтобы он стал "адекватным человеком", уехать в Россию и летать в российских авиакомпаниях?
И кто будет следующим вашим "адекватным человеком"? Может Валентина Матвиенко? А почему бы и нет - украинка, родилась в Украине - Шепетовке Хмельницкой области, "выросла" до Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Она-то имеет бОльшее отношение к Украине (и по национальности, и по месту рождения), чем ваш "адекватный человек" россиянин Кочемасов.
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 22 гру, 2021 17:18, всього редагувалось 1 раз.