Додано: Сер 22 гру, 2021 17:02

Igneus написав: Hotab написав: Адекватным людям показатель смертей до ковид и сейчас - аргумент. Адекватным людям показатель смертей до ковид и сейчас - аргумент.

Адекватные люди возглавляли после вильнюсского училища Херсонский областной совет, а после Борисоглебского училища летают на Боингах, в том числе, ... в Бергамо, где по статистике, якобы, повышенный показатель излишних смертей от коронавируса:

https://khersonci.com.ua/public/28294-k ... trate.html

https://www.youtube.com/watch?v=rJoqpyHqOXU Адекватные люди возглавляли после вильнюсского училища Херсонский областной совет, а

после Борисоглебского училища летают на Боингах, в том числе, ... в Бергамо, где по статистике, якобы, повышенный показатель излишних смертей от коронавируса:

19.03.2020

19 мар. 2020 г.

«Победа» начала летать 1 декабря 2014 года. Первый в России лоукостер стал самым успешным проектом в истории российской авиации.

Борисоглебское высшее военное авиационное ордена Ленина Краснознаменное училище лётчиков им. В. П. Чкалова.



Борисогле́бск — город (с 1779) в Воронежской области России.

"Угораздило меня родиться на крайнем, крайнем севере, в арктическом поселке Диксон, в таком далеком уже 1965 году. Что интересно, мой отец родом из Хабаровска, мама из Архангельской области, а я вот появился на свет где-то посередине.



Родился я в самый разгар ночи, в прямом и переносном смысле. В Заполярье зимой ночь длится очень долго. Примерно четыре месяца солнце вообще не поднимается из-за горизонта, а родился я 23-го ноября в 24 часа. Отец рассказывал, что в ночь моего рождения было очень сильное северное сияние.



До моего восьмилетнего возраста , мы прожили на Диксоне. Я изредка выезжал на материк в летние месяцы, то к одной, то к другой бабушке.

...

Об адекватном человеке, которыйДата выкладки ролика на Ютубе -, первая публикация о такой смертности в Бергамо, что армия вывозила гробы с умершими в другие города былаКакая смертность была в Бергамо на момент выкладки ролика?Этот адекватный человек(о чем он говорит в своем ролике)И, кстати, какое отношение к Украине имеет Алексей Кочемасов?Что началось в 2014-м и продолжается до сих пор в Украине надо напоминать? Предлагаете'y, для того, чтобы он стал "адекватным человеком", уехать в Россию и летать в российских авиакомпаниях?И кто будет следующим вашим "адекватным человеком"? Может? А почему бы и нет -- Шепетовке Хмельницкой области,Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Она-то имеет бОльшее отношение к Украине (и по национальности, и по месту рождения), чем ваш "адекватный человек" россиянин Кочемасов.