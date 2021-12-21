Ромасик написав:если в одной стране мрут, а в другой не мрут, а уколоты одинаково, то возможно дело не в вакцине?
Само собою. Різні штами, фази хвилі, карантинні обмеження, різне відношення в різних соціальних і етнічних групах до карантину і вакцинації. Факторів впливу на епідемію багато. Якщо в нас мова про ефективність вакцинації, то треба порівнювати вакцинованих з невакцинованим контролем, а не загальну ситуацію, яка залежить від багатьох факторів.
ну вот, а этого пока никто не сделал. Поэтому польза вакцины не доказана. Кроме пфизера-95%, о котором уже забыли.
Ромасик написав:а какая математика у ваксов? 2% разницы ваксации между Фр и ФРГ дают дают 2-кратную разницу в летальности?
Ну так це ж не я вибрав одну країну - а там все одно мруть, і вакцинація не допомогає, коли в сусідів Франції чи Великобританії набагато менше. Повторю, що ефективність вакцинації треба оцінювати в рамках однієї країни:
Намек понят. Берем правильную страну и оцениваем. Британия За последние сутки: новых случаев 106122 (новый рекорд, а был 93тыс) летальных ----140 (7-дневная средняя не изменилась, 112) госпитализации 194 (7-дневная средняя выросла с 7697 до 8008) бустеров------968665 (они таки скоро дадут мильен) График вакцинации:
График летальности:
График госпитализаций:
Выводы об эффективности вакцинации хорошо видно? Или снова не та страна?
1. А Вы в своем маленьком поселке не занимаетесь еще и агитацией против трудоустройства украинцев в Германии, исходя из событий 1939-1945 годов? Наконец, если не устраивает российская "Победа" и даже германская "Люфтганза", то какие проблемы могут быть в иных гражданских авиакомпаниях? Вы случайно не догадываетесь, что Вам пенсию выплачивают засчет дотаций из госбюджета, который наполняется налогами заробитчан?
2. Если по Вашей версии это "пандемия", то она за один день по счету "раз-два" не возникает. Даже у человека есть инкубационный период, а карантин вводится на 5-6 фазах пандемии. Карантин в северной Италии ввели еще в феврале 2020 года задолго до публикации, на которую Вы ссылаетесь.
3. А что произошло в 2014 году, что могло бы воспрепятствовать даже эмиграции из Украины, и, более того, ее вызвало? Наконец, если бы Вы записались на прием в Херсонском областном совете в 2006-2010 годах, то Вам бы доходчиво объяснили о том, что происходило в Украине и ранее 2014 года.
fler написав:Выводы об эффективности вакцинации хорошо видно? Или снова не та страна?
Неважливо яка країна, важливо що з чим порівнювати. Де графіки по невакцинованому контролю? Для Британії:
Велика Британія
Вчені з медцентру у справах ветеранів у Вайт-Рівер-Джанкшн і медшколи Гейзеля в Дартмуті провели дослідження щодо ефективності вакцин від коронавірусу. Вакциновані літні люди мають надійніший захист від інфікування, ніж ті, хто хто мав природний імунітет після перенесеної хвороби. Серед людей до 65 років захист, який формувався природним чином і вакцинацією, був однаковим. Оцінка проводилася з червня до серпня 2021 року, до початку циркуляції штаму «Дельта». 9 539 пацієнтів з хворобою протягом перших 2 місяців року порівнювали з 14 458 і 23 105 пацієнтами, повністю вакцинованими Moderna і Pfizer за ті ж два місяці. Групу учасників літнього віку вакцинували мРНК-вакцинами, які формували надійніший захист від інфекції, ніж природний імунітет після попереднього інфікування, знижуючи ризик на додаткові 66 % (Moderna) і 68 % (Pfizer). Вакцини давали сильніший захист від госпіталізації – зниження ризику ще на 61 % (Moderna) і 45 % (Pfizer). Ризики смерті були меншими на 95 % (Moderna) і 99 % (Pfizer) відповідно. Серед учасників до 65 років вакцинний захист був статистично еквівалентний природному після попередньої інфекції. https://szru.gov.ua/news-media/publicat ... 19-u-sviti Тут є вакциновані і перехворівший контроль. Хоча захист від смерті занадто оптимістичний, можливо тому, що було мало пацієнтів з вразливими хронічними хворобами. Статистика по країні дасть точнішу інформацію.
fler написав:Выводы об эффективности вакцинации хорошо видно? Или снова не та страна?
Неважливо яка країна, важливо що з чим порівнювати. Де графіки по невакцинованому контролю? Для Британії:
Велика Британія
Вчені з медцентру у справах ветеранів у Вайт-Рівер-Джанкшн і медшколи Гейзеля в Дартмуті провели дослідження щодо ефективності вакцин від коронавірусу. Вакциновані літні люди мають надійніший захист від інфікування, ніж ті, хто хто мав природний імунітет після перенесеної хвороби. Серед людей до 65 років захист, який формувався природним чином і вакцинацією, був однаковим. Оцінка проводилася з червня до серпня 2021 року, до початку циркуляції штаму «Дельта». 9 539 пацієнтів з хворобою протягом перших 2 місяців року порівнювали з 14 458 і 23 105 пацієнтами, повністю вакцинованими Moderna і Pfizer за ті ж два місяці. Групу учасників літнього віку вакцинували мРНК-вакцинами, які формували надійніший захист від інфекції, ніж природний імунітет після попереднього інфікування, знижуючи ризик на додаткові 66 % (Moderna) і 68 % (Pfizer). Вакцини давали сильніший захист від госпіталізації – зниження ризику ще на 61 % (Moderna) і 45 % (Pfizer). Ризики смерті були меншими на 95 % (Moderna) і 99 % (Pfizer) відповідно. Серед учасників до 65 років вакцинний захист був статистично еквівалентний природному після попередньої інфекції. https://szru.gov.ua/news-media/publicat ... 19-u-sviti Тут є вакциновані і перехворівший контроль. Хоча захист від смерті занадто оптимістичний, можливо тому, що було мало пацієнтів з вразливими хронічними хворобами. Статистика по країні дасть точнішу інформацію.
контрольная группа не должна знать, что в нее вколото - пфизер или пфизраствор. https://szru.gov.ua/ ги
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 22 гру, 2021 20:29, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Выводы об эффективности вакцинации хорошо видно? Или снова не та страна?
Все познается в сравнении - год назад 22 декабря в Британии 36670 новых случаев - в 3 раза меньше чем сейчас 692 погибло - в 5 раз больше и это мы не учитываем что тогда был локдаун, а сейчас от него только маски остались
Так что вакцинация работает, что бы Вы не пытались тут показать
ПС. Сделал бустер, с утра пока очередь не образовалась. Никаких побочек, на слейдущий день пошел в спортзал