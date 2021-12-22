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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4697469846994700

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:29

  lapay написав:
  fler написав:Выводы об эффективности вакцинации хорошо видно? Или снова не та страна?

Неважливо яка країна, важливо що з чим порівнювати. Де графіки по невакцинованому контролю?
Для Британії:


А де в Британії знайти невакцинованих? З немовлятами порівнювати?

  lapay написав:Велика Британія
Серед учасників до 65 років вакцинний захист був статистично еквівалентний природному після попередньої інфекції.


Шо ще треба доводити?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:33

  fler написав:
  lapay написав:
  Ромасик написав:а какая математика у ваксов? 2% разницы ваксации между Фр и ФРГ дают дают 2-кратную разницу в летальности?

Ну так це ж не я вибрав одну країну - а там все одно мруть, і вакцинація не допомогає, коли в сусідів Франції чи Великобританії набагато менше.
Повторю, що ефективність вакцинації треба оцінювати в рамках однієї країни:


Намек понят. Берем правильную страну и оцениваем. Британия 8)
За последние сутки:
новых случаев 106122 (новый рекорд, а был 93тыс)
летальных ----140 (7-дневная средняя не изменилась, 112)
госпитализации 194 (7-дневная средняя выросла с 7697 до 8008)
бустеров------968665 (они таки скоро дадут мильен)
...
Выводы об эффективности вакцинации хорошо видно? Или снова не та страна?

Т.е. я правильно понял? -- по заражениям -- рекорд, а по смертям -- "да пофиг нам на те заражения -- мы вакцинированы" -- нет прироста. Небольшой (на уровне 5% прирост по госпитализациям).
Но вывод "об эффективности вакцинации" делается "вакцины не работают". :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:контрольная группа не должна знать, что в нее вколото - пфизер или пфизраствор.

Не обов'язково. В кінцевому підсумку пересічний знає, що йому колють. Засліплення доцільно на етапі вивчення об'єктивної ефективності вакцини чи ліків, а в полі цей критерій вже відсутній, а нам же важливіший польовий результат, а не стерильно лабораторний.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:А де в Британії знайти невакцинованих? З немовлятами порівнювати?

Завжди є певний відсоток невакцинованих хворих. Десь повинна бути така інформація, от тільки знайти її не легко. Легше якісь публікації на цю тему.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:38

  IgA написав:
  fler написав:Выводы об эффективности вакцинации хорошо видно? Или снова не та страна?


Все познается в сравнении -
год назад 22 декабря в Британии
36670 новых случаев - в 3 раза меньше чем сейчас
692 погибло - в 5 раз больше
и это мы не учитываем что тогда был локдаун, а сейчас от него только маски остались

Так что вакцинация работает, что бы Вы не пытались тут показать

а 2 года назад у них 1000 умерших при 4000 заболевших :roll:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:42

  lapay написав:
  fler написав:А де в Британії знайти невакцинованих? З немовлятами порівнювати?

Завжди є певний відсоток невакцинованих хворих. Десь повинна бути така інформація, от тільки знайти її не легко. Легше якісь публікації на цю тему.

https://assets.publishing.service.gov.u ... eek-50.pdf
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:53

Ромасик
Дякую. Там є навіть табличка ефективності вакцин по Омікрону.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:53

  Ромасик написав:а 2 года назад у них 1000 умерших при 4000 заболевших


сравниваем коронавирусную статистику год назад когда вакцинация только стартовала и сегодня в ходе бустеризации.
при чем тут 2 года назад? нет сил молчать?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:05

  IgA написав:
  Ромасик написав:а 2 года назад у них 1000 умерших при 4000 заболевших


сравниваем коронавирусную статистику год назад когда вакцинация только стартовала и сегодня в ходе бустеризации.
при чем тут 2 года назад? нет сил молчать?

при том, что у них до начала ваксации, летальность снизилась в 7 раз. А остальные 7 раз вы пытаетесь обьяснить ваксацией.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:10

  Ромасик написав:при том, что у них до начала ваксации, летальность снизилась в 7 раз. А остальные 7 раз вы пытаетесь обьяснить ваксацией.


Почему же тогда в Украине летальность в осеннюю волну выросла а не снизилась? При том что 40% переболело тогда. Голубовская неправильные протоколы завезла?
IgA
 
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