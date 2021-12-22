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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 гру, 2021 20:29
lapay написав: fler написав:
Выводы об эффективности вакцинации хорошо видно? Или снова не та страна?
Неважливо яка країна, важливо що з чим порівнювати. Де графіки по невакцинованому контролю?
Для Британії:
А де в Британії знайти невакцинованих? З немовлятами порівнювати?
lapay написав:
Велика Британія
Серед учасників до 65 років вакцинний захист був статистично еквівалентний природному
після попередньої інфекції.
Шо ще треба доводити?
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fler
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Додано: Сер 22 гру, 2021 20:33
fler написав: lapay написав: Ромасик написав:
а какая математика у ваксов? 2% разницы ваксации между Фр и ФРГ дают дают 2-кратную разницу в летальности?
Ну так це ж не я вибрав одну країну - а там все одно мруть, і вакцинація не допомогає, коли в сусідів Франції чи Великобританії набагато менше.
Повторю, що ефективність вакцинації треба оцінювати в рамках однієї країни:
Намек понят. Берем правильную страну и оцениваем. Британия
За последние сутки:
новых случаев 106122 (новый рекорд, а был 93тыс
)
летальных ----140 (7-дневная средняя не изменилась, 112
)
госпитализации 194 (7-дневная средняя выросла с 7697 до 8008)
бустеров------968665 (они таки скоро дадут мильен)
...
Выводы об эффективности вакцинации хорошо видно? Или снова не та страна?
Т.е. я правильно понял? -- по заражениям -- рекорд, а по смертям -- "да пофиг нам на те заражения -- мы вакцинированы" -- нет прироста. Небольшой (на уровне 5% прирост по госпитализациям).
Но вывод "об эффективности вакцинации" делается "вакцины не работают".
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Додано: Сер 22 гру, 2021 20:35
Ромасик написав:
контрольная группа не должна знать, что в нее вколото - пфизер или пфизраствор.
Не обов'язково. В кінцевому підсумку пересічний знає, що йому колють. Засліплення доцільно на етапі вивчення об'єктивної ефективності вакцини чи ліків, а в полі цей критерій вже відсутній, а нам же важливіший польовий результат, а не стерильно лабораторний.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 20:38
fler написав:
А де в Британії знайти невакцинованих? З немовлятами порівнювати?
Завжди є певний відсоток невакцинованих хворих. Десь повинна бути така інформація, от тільки знайти її не легко. Легше якісь публікації на цю тему.
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lapay
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Додано: Сер 22 гру, 2021 20:38
IgA написав: fler написав:
Выводы об эффективности вакцинации хорошо видно? Или снова не та страна?
Все познается в сравнении -
год назад 22 декабря в Британии
36670 новых случаев - в 3 раза меньше чем сейчас
692 погибло - в 5 раз больше
и это мы не учитываем что тогда был локдаун, а сейчас от него только маски остались
Так что вакцинация работает, что бы Вы не пытались тут показать
а 2 года назад у них 1000 умерших при 4000 заболевших
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Ромасик
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Додано: Сер 22 гру, 2021 20:53
Ромасик
Дякую. Там є навіть табличка ефективності вакцин по Омікрону.
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lapay
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Додано: Сер 22 гру, 2021 20:53
Ромасик написав:
а 2 года назад у них 1000 умерших при 4000 заболевших
сравниваем коронавирусную статистику год назад когда вакцинация только стартовала и сегодня в ходе бустеризации.
при чем тут 2 года назад? нет сил молчать?
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IgA
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Додано: Сер 22 гру, 2021 21:05
IgA написав: Ромасик написав:
а 2 года назад у них 1000 умерших при 4000 заболевших
сравниваем коронавирусную статистику год назад когда вакцинация только стартовала и сегодня в ходе бустеризации.
при чем тут 2 года назад? нет сил молчать?
при том, что у них до начала ваксации, летальность снизилась в 7 раз. А остальные 7 раз вы пытаетесь обьяснить ваксацией.
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Ромасик
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Додано: Сер 22 гру, 2021 21:10
Ромасик написав:
при том, что у них до начала ваксации, летальность снизилась в 7 раз. А остальные 7 раз вы пытаетесь обьяснить ваксацией.
Почему же тогда в Украине летальность в осеннюю волну выросла а не снизилась? При том что 40% переболело тогда. Голубовская неправильные протоколы завезла?
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IgA
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