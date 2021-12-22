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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4699470047014702

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 23:56

  Igneus написав:
  Hotab написав:Графики смертей им не интересны. Им графики соплей только интересны.

Hotab, а графики смертей не являются интересными, потому что эти смерти могут быть "соплями".
Вам уже указывалось на то, что статистика, даже официальная, не является средством доказывания.
......

А Вам ещё никто не указывал, что требования к доказательствам в суде и в науке несколько отличаются?
Для юристов теория вероятностей, возможно, вообще лженаука, а для науки вполне рабочий инструмент. Атомная бомба тоже работает на вероятностях, и "работает" вполне убедительно.
И здесь, вроде, не судебное разбирательство, а всё же научное. Или, по крайней мере, попытки научного подхода.
Хотя Вы с некоторыми "сочувствующими" всё время пытаетесь перевести разговор на "права человека".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 00:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 00:38

  fler написав:..........
Намек понят. Берем правильную страну и оцениваем. Британия 8)
..........
Выводы об эффективности вакцинации хорошо видно? Или снова не та страна?

Спасибо за приведенные графики.
По ним действительно очень хорошо видна эффективность вакцинации.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 01:06

Igneus

По п. 1.
Еще раз, только не надо исторических экскурсов про русско-японскую войну 1904-1905 гг., войну 1812 г., а также о битве на Калке 1223 г.:
какое отношение к Украине имеет Алексей Кочемасов, которым вы так восхищаетесь?

Русский, родился в Диксоне, его родители тоже русские, родом из Хабаровска и Архангельской области, в 9-летнем возрасте переехавший с родителями в Москву, окончивший московскую школу и военное училище в Воронежской области, всю свою жизнь проживший в России.
В 1987 году окончил Борисоглебское высшее военное училище летчиков им. В.П.Чкалова. По распределению попал в 9-ю Кубинскую дивизию
С 1988 по 1993 год служил в боевом полку истребителей-бомбардировщиков на авиабазе Мигалово (Тверь), затем перешел в военно-транспортную авиацию.
В 1995 году уволился в запас.

Т.е. служил сперва в советских ВВС, после распада СССР в российских ВВС. И ни дня не служил на территории Украины.

Что его связывает с Украиной??? Он украинский "заробитчанин" и своими налогами пополняет украинский госбюджет?

Кстати, если вы уж заговорили о налогах, может скажете, сколько налогов платят в бюджет Украины украинские заробитчане со своих зарплат, заработанных в Польше, Германии, той же России и прочих стран? Чтобы я знал, какой процент моей пенсии платится из их налогов?
Это же вы написали:
Вы случайно не догадываетесь, что Вам пенсию выплачивают засчет дотаций из госбюджета, который наполняется налогами заробитчан?


По п. 2.
Прошу не приписывать мне свои выдумки, а именно
Если по Вашей версии это "пандемия"

Или пруф, где лично я такое написал, именно мое мнение, а не в приведенной мной цитате, или вы солгали.

Ваши слова:
в том числе, ... в Бергамо, где по статистике, якобы, повышенный показатель излишних смертей от коронавируса:

и это тоже вы написали
Карантин в северной Италии ввели еще в феврале 2020 года задолго до публикации, на которую Вы ссылаетесь.

Дата выкладки ролика на Ютубе, с названием "Полет в солнечную Италию (Бергамо)", ссылку на который выложили тоже вы, - 26 января 2020 г., т.е. до карантина, который, как лично вы написали
ввели еще в феврале 2020

:mrgreen:

По п. 3.
А что произошло в 2014 году, что могло бы воспрепятствовать даже эмиграции из Украины, и, более того, ее вызвало?

В 2014-м году, если это вам неизвестно, произошел захват Крыма Россией и фактический захват Россией части украинских Донецкой и Луганской областей, что "вызвало", как вы выражаетесь, несколько котлов и многочисленные обстрелы украинской территории, в которых погибли и пропали без вести тысячи украинских военнослужащих. И эти обстрелы и смерти украинских военных продолжаются почти каждый день с тех пор и по настоящее время.
Или вы хотите сказать, что в 2014-м Кочемасов эмигрировал из Украины в Россию :?:

если бы Вы записались на прием в Херсонском областном совете в 2006-2010 годах...

А если бы я женился на Диане Фрэнсис Спенсер, она никогда бы не стала принцессой Дианой...

Интересно, украинские суды принимают как доказательство виновности или невиновности подсудимого слова адвокатов
если бы

:?:

И вы так и не ответили на вопрос после вашего
Igneus написав:
статистика, даже официальная, не является средством доказывания

относится ли это только к Hotab'y или и к остальным, приводящим тут статистику (и после того вашего поста тоже) ?
Эпидемия коронавируса в мире



P.S. Вы, случайно, не родственник Ромасик'а, который сперва написал
то что ваша научная практика состоит в том, чтобы тупо передрать чужие работы, совсем не означает, что все так делают.

Но после моего
У вас есть только два варианта:

1. Фактами показать, что в моих научных статьях я "тупо передрал чужие работы".
2. Признать, что такого сделать вы не можете и вы просто оболгали меня.

тихо слился и боится даже вздохнуть на эту тему.
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