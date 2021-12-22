Igneus По п. 1.
Еще раз, только не надо исторических экскурсов про русско-японскую войну 1904-1905 гг., войну 1812 г., а также о битве на Калке 1223 г.:какое отношение к Украине имеет Алексей Кочемасов, которым вы так восхищаетесь?
Русский, родился в Диксоне, его родители тоже русские, родом из Хабаровска и Архангельской области, в 9-летнем возрасте переехавший с родителями в Москву, окончивший московскую школу и военное училище в Воронежской области, всю свою жизнь проживший в России.
В 1987 году окончил Борисоглебское высшее военное училище летчиков им. В.П.Чкалова. По распределению попал в 9-ю Кубинскую дивизию
С 1988 по 1993 год служил в боевом полку истребителей-бомбардировщиков на авиабазе Мигалово (Тверь), затем перешел в военно-транспортную авиацию.
В 1995 году уволился в запас.
Т.е. служил сперва в советских ВВС, после распада СССР в российских ВВС. И ни дня не служил на территории Украины.Что его связывает с Украиной??? Он украинский "заробитчанин" и своими налогами пополняет украинский госбюджет?
Кстати, если вы уж заговорили о налогах, может скажете, сколько налогов платят в бюджет Украины украинские заробитчане со своих зарплат, заработанных в
Польше, Германии, той же России и прочих стран? Чтобы я знал, какой процент моей пенсии платится из их налогов?
Это же вы написали:
По п. 2.
Вы случайно не догадываетесь, что Вам пенсию выплачивают засчет дотаций из госбюджета, который наполняется налогами заробитчан?
Прошу не приписывать мне свои выдумки, а именно
Или пруф
Если по Вашей версии это "пандемия"
, где лично я такое написал, именно мое мнение
, а не в приведенной мной цитате, или вы солгали
.
Ваши слова:
в том числе, ... в Бергамо, где по статистике, якобы, повышенный показатель излишних смертей от коронавируса:
и это тоже вы написали
Карантин в северной Италии ввели еще в феврале 2020 года задолго до публикации, на которую Вы ссылаетесь.
Дата выкладки ролика на Ютубе, с названием "Полет в солнечную Италию (Бергамо)"
, ссылку на который выложили тоже вы, - 26 января 2020 г
., т.е. до карантина, который, как лично вы написали
По п. 3.
ввели еще в феврале 2020
В 2014-м году,
А что произошло в 2014 году, что могло бы воспрепятствовать даже эмиграции из Украины, и, более того, ее вызвало?
если это вам неизвестно, произошел захват Крыма Россией и фактический захват Россией части украинских Донецкой и Луганской областей, что "вызвало", как вы выражаетесь,
несколько котлов и многочисленные обстрелы украинской территории, в которых погибли и пропали без вести тысячи украинских военнослужащих
. И эти обстрелы и смерти украинских военных продолжаются почти каждый день с тех пор и по настоящее время.
Или вы хотите сказать, что в 2014-м Кочемасов эмигрировал из Украины в Россию
если бы Вы записались на прием в Херсонском областном совете в 2006-2010 годах...
А если бы я женился на Диане Фрэнсис Спенсер, она никогда бы не стала принцессой Дианой...
Интересно, украинские суды принимают как доказательство виновности или невиновности подсудимого слова адвокатов
если бы
И вы так и не ответили на вопрос после вашего
Igneus написав:
статистика, даже официальная, не является средством доказывания
относится ли это только к Hotab
'y или и к остальным, приводящим тут статистику (и после того вашего поста тоже) ?Эпидемия коронавируса в миреP.S.
Вы, случайно, не родственник Ромасик
'а, который сперва написал
то что ваша научная практика состоит в том, чтобы тупо передрать чужие работы, совсем не означает, что все так делают.
Но после моего
У вас есть только два варианта:
1. Фактами показать, что в моих научных статьях я "тупо передрал чужие работы".
2. Признать, что такого сделать вы не можете и вы просто оболгали меня.
тихо слился и боится даже вздохнуть на эту тему.