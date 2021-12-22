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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4699470047014702 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141 Мені вже зробили щеплення 55% 78 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 141 Додано: Сер 22 гру, 2021 23:56 Igneus написав: Hotab написав: Графики смертей им не интересны. Им графики соплей только интересны. Графики смертей им не интересны. Им графики соплей только интересны.

Hotab, а графики смертей не являются интересными, потому что эти смерти могут быть "соплями".

Вам уже указывалось на то, что статистика, даже официальная, не является средством доказывания.

...... , а графики смертей не являются интересными, потому что эти смерти могут быть "соплями".Вам уже указывалось на то, что, даже официальная, не является......

А Вам ещё никто не указывал, что требования к доказательствам в суде и в науке несколько отличаются?

Для юристов теория вероятностей, возможно, вообще лженаука, а для науки вполне рабочий инструмент. Атомная бомба тоже работает на вероятностях, и "работает" вполне убедительно.

И здесь, вроде, не судебное разбирательство, а всё же научное . Или, по крайней мере, попытки научного подхода.

Хотя Вы с некоторыми "сочувствующими" всё время пытаетесь перевести разговор на "права человека". А Вам ещё никто не указывал, что требования к доказательствам в суде и в науке несколько отличаются?Для юристов теория вероятностей, возможно, вообще лженаука, а для науки вполне рабочий инструмент. Атомная бомба тоже работает на вероятностях, и "работает" вполне убедительно.И здесь, вроде, не судебное разбирательство, а всё же. Или, по крайней мере, попыткиподхода.Хотя Вы с некоторыми "сочувствующими" всё время пытаетесь перевести разговор на "права человека". ЛАД 2 Повідомлень: 21139 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5001 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 00:14 Re: Эпидемия коронавируса в мире vitaliian

Повідомлень: 9813 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1714 раз. Подякували: 2490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 00:38 fler написав: ..........

Намек понят. Берем правильную страну и оцениваем. Британия

..........

Выводы об эффективности вакцинации хорошо видно? Или снова не та страна? ..........Намек понят. Берем правильную страну и оцениваем. Британия..........Выводы об эффективности вакцинации хорошо видно? Или снова не та страна?

Спасибо за приведенные графики.

По ним действительно очень хорошо видна эффективность вакцинации. Спасибо за приведенные графики.По ним действительно очень хорошо видна эффективность вакцинации. ЛАД 2 Повідомлень: 21139 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5001 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 01:06 Igneus



По п. 1.

Еще раз, только не надо исторических экскурсов про русско-японскую войну 1904-1905 гг., войну 1812 г., а также о битве на Калке 1223 г.:

какое отношение к Украине имеет Алексей Кочемасов, которым вы так восхищаетесь?



Русский, родился в Диксоне, его родители тоже русские, родом из Хабаровска и Архангельской области, в 9-летнем возрасте переехавший с родителями в Москву, окончивший московскую школу и военное училище в Воронежской области, всю свою жизнь проживший в России.

В 1987 году окончил Борисоглебское высшее военное училище летчиков им. В.П.Чкалова. По распределению попал в 9-ю Кубинскую дивизию

С 1988 по 1993 год служил в боевом полку истребителей-бомбардировщиков на авиабазе Мигалово (Тверь), затем перешел в военно-транспортную авиацию.

В 1995 году уволился в запас.

Т.е. служил сперва в советских ВВС, после распада СССР в российских ВВС. И ни дня не служил на территории Украины.



Что его связывает с Украиной??? Он украинский "заробитчанин" и своими налогами пополняет украинский госбюджет?



Кстати, если вы уж заговорили о налогах, может скажете, сколько налогов платят в бюджет Украины украинские заробитчане со своих зарплат, заработанных в Польше, Германии, той же России и прочих стран? Чтобы я знал, какой процент моей пенсии платится из их налогов?

Это же вы написали:

Вы случайно не догадываетесь, что Вам пенсию выплачивают засчет дотаций из госбюджета, который наполняется налогами заробитчан ?



По п. 2.

Прошу не приписывать мне свои выдумки, а именно

Если по Вашей версии это "пандемия"

Или пруф, где лично я такое написал, именно мое мнение, а не в приведенной мной цитате, или вы солгали.



Ваши слова:

в том числе, ... в Бергамо, где по статистике, якобы, повышенный показатель излишних смертей от коронавируса:

и это тоже вы написали

Карантин в северной Италии ввели еще в феврале 2020 года задолго до публикации, на которую Вы ссылаетесь.

Дата выкладки ролика на Ютубе, с названием "Полет в солнечную Италию (Бергамо)", ссылку на который выложили тоже вы, - 26 января 2020 г., т.е. до карантина, который, как лично вы написали

ввели еще в феврале 2020





По п. 3.

А что произошло в 2014 году, что могло бы воспрепятствовать даже эмиграции из Украины, и, более того, ее вызвало?

В 2014-м году, если это вам неизвестно, произошел захват Крыма Россией и фактический захват Россией части украинских Донецкой и Луганской областей, что "вызвало", как вы выражаетесь, несколько котлов и многочисленные обстрелы украинской территории, в которых погибли и пропали без вести тысячи украинских военнослужащих. И эти обстрелы и смерти украинских военных продолжаются почти каждый день с тех пор и по настоящее время.

Или вы хотите сказать, что в 2014-м Кочемасов эмигрировал из Украины в Россию



если бы Вы записались на прием в Херсонском областном совете в 2006-2010 годах...

А если бы я женился на Диане Фрэнсис Спенсер, она никогда бы не стала принцессой Дианой...



Интересно, украинские суды принимают как доказательство виновности или невиновности подсудимого слова адвокатов

если бы





И вы так и не ответили на вопрос после вашего

Igneus написав:

статистика, даже официальная, не является средством доказывания

относится ли это только к Hotab'y или и к остальным, приводящим тут статистику (и после того вашего поста тоже) ?

Эпидемия коронавируса в мире







P.S. Вы, случайно, не родственник Ромасик'а, который сперва написал

то что ваша научная практика состоит в том, чтобы тупо передрать чужие работы, совсем не означает, что все так делают.

Но после моего

У вас есть только два варианта:



1. Фактами показать, что в моих научных статьях я "тупо передрал чужие работы".

2. Признать, что такого сделать вы не можете и вы просто оболгали меня.

тихо слился и боится даже вздохнуть на эту тему. Еще раз, только не надо исторических экскурсов про русско-японскую войну 1904-1905 гг., войну 1812 г., а также о битве на Калке 1223 г.:Русский, родился в Диксоне, его родители тоже русские, родом из Хабаровска и Архангельской области, в 9-летнем возрасте переехавший с родителями в Москву, окончивший московскую школу и военное училище в Воронежской области, всю свою жизнь проживший в России.Т.е. служил сперва в советских ВВС, после распада СССР в российских ВВС. И ни дня не служил на территории Украины.Кстати, если вы уж заговорили о налогах, может скажете,Польше, Германии, той же России и прочих стран? Чтобы я знал, какой процент моей пенсии платится из их налогов?Это же вы написали:Прошу не приписывать мне свои выдумки, а именно, где лично я такое написал,, а не в приведенной мной цитате,Ваши слова:и это тоже вы написалиДата выкладки ролика на Ютубе, с названием, ссылку на который выложили тоже вы, -., т.е. до карантина, который, как лично вы написалиесли это вам неизвестно,несколько котлов и многочисленные обстрелы украинской территории, в которых. И эти обстрелы и смерти украинских военных продолжаются почти каждый день с тех пор и по настоящее время.Или вы хотите сказать, что в 2014-м Кочемасов эмигрировал из Украины в РоссиюА если бы я женился на Диане Фрэнсис Спенсер, она никогда бы не стала принцессой Дианой...Интересно, украинские суды принимают как доказательство виновности или невиновности подсудимого слова адвокатовИ вы так и не ответили на вопрос после вашегоотносится ли это только к'y или и к остальным, приводящим тут статистику (и после того вашего поста тоже) ?Вы, случайно, не родственник'а, который сперва написалНо после моеготихо слился и боится даже вздохнуть на эту тему. yanyura Повідомлень: 6413 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1995 раз. Подякували: 1498 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4699470047014702 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 22 гру, 2021 14:17