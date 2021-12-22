Додано: Чет 23 гру, 2021 01:06

В 1987 году окончил Борисоглебское высшее военное училище летчиков им. В.П.Чкалова. По распределению попал в 9-ю Кубинскую дивизию

С 1988 по 1993 год служил в боевом полку истребителей-бомбардировщиков на авиабазе Мигалово (Тверь), затем перешел в военно-транспортную авиацию.

В 1995 году уволился в запас.

Вы случайно не догадываетесь, что Вам пенсию выплачивают засчет дотаций из госбюджета, который наполняется налогами заробитчан ?

Если по Вашей версии это "пандемия"

в том числе, ... в Бергамо, где по статистике, якобы, повышенный показатель излишних смертей от коронавируса:

Карантин в северной Италии ввели еще в феврале 2020 года задолго до публикации, на которую Вы ссылаетесь.

ввели еще в феврале 2020

Карантин в северной Италии ввели еще в феврале 2020 года задолго до публикации, на которую Вы ссылаетесь.

Бергамо: новые иски против властей

Последние обновления: 13/07/2020



Стефано Фуско, движение "Мы осуждаем": "Если вы спросите людей здесь, в Бергамо, они все подтвердят, что самой большой проблемой было слишком позднее создание красной зоны и введение карантина. Вирус был обнаружен 23 февраля, но карантин во всем регионе был введен лишь 8 марта. То есть около двух недель зараженные могли свободно передвигаться, ходить на работу и в рестораны, и они, вероятно, заразили тысячи людей. Мы видим результаты этого".

Коронавирус и карантин по-итальянски: в теории и на практике

10 марта 2020

В Италии больше нет так называемой красной зоны карантина из-за коронавируса. Вот уже сутки вся Италия - сплошная красная зона. Новые правила называются Io resto a casa ("Я остаюсь дома").

в Бергамо карантин был введен одновременно с общенациональным почти на две недели позже.

А что произошло в 2014 году, что могло бы воспрепятствовать даже эмиграции из Украины, и, более того, ее вызвало?

если бы Вы записались на прием в Херсонском областном совете в 2006-2010 годах...

если бы

Igneus написав:

статистика, даже официальная, не является средством доказывания

то что ваша научная практика состоит в том, чтобы тупо передрать чужие работы, совсем не означает, что все так делают.

У вас есть только два варианта:



1. Фактами показать, что в моих научных статьях я "тупо передрал чужие работы".

2. Признать, что такого сделать вы не можете и вы просто оболгали меня.

Еще раз, только не надо исторических экскурсов про русско-японскую войну 1904-1905 гг., войну 1812 г., а также о битве на Калке 1223 г.:Русский, родился в Диксоне, его родители тоже русские, родом из Хабаровска и Архангельской области, в 9-летнем возрасте переехавший с родителями в Москву, окончивший московскую школу и военное училище в Воронежской области, всю свою жизнь проживший в России.Т.е. служил сперва в советских ВВС, после распада СССР в российских ВВС. И ни дня не служил на территории Украины.Кстати, если вы уж заговорили о налогах, может скажете,Польше, Германии, той же России и прочих стран? Чтобы я знал, какой процент моей пенсии платится из их налогов?Это же вы написали:Прошу не приписывать мне свои выдумки, а именно, где лично я такое написал,, а не в приведенной мной цитате,Ваши слова:и это тоже вы написалиДата выкладки ролика на Ютубе, с названием, ссылку на который выложили тоже вы, -., т.е. до карантина, который, как лично вы написалиКстати, кто более правдив, вы, написав(вот только не надо перевирать () мой пост - в своей ссылке я ссылаюсьилиесли это вам неизвестно,несколько котлов и многочисленные обстрелы украинской территории, в которых. И эти обстрелы и смерти украинских военных продолжаются почти каждый день с тех пор и по настоящее время.Или вы хотите сказать, что в 2014-м Кочемасов эмигрировал из Украины в РоссиюА если бы я женился на Диане Фрэнсис Спенсер, она никогда бы не стала принцессой Дианой...Интересно, украинские суды принимают как доказательство виновности или невиновности подсудимого слова адвокатовИ вы так и не ответили на вопрос после вашегоотносится ли это только к'y или и к остальным, приводящим тут статистику (и после того вашего поста тоже) ?Вы, случайно, не родственник'а, который сперва написалНо после моеготихо слился и боится даже вздохнуть на эту тему.Ваши действия очень уж сходны - сперва бездоказательно обвинить человека, а потом тупо отмалчиваться.