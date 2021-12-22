Hotab написав:Графики смертей им не интересны. Им графики соплей только интересны.
Hotab, а графики смертей не являются интересными, потому что эти смерти могут быть "соплями". Вам уже указывалось на то, что статистика, даже официальная, не является средством доказывания. ......
А Вам ещё никто не указывал, что требования к доказательствам в суде и в науке несколько отличаются? Для юристов теория вероятностей, возможно, вообще лженаука, а для науки вполне рабочий инструмент. Атомная бомба тоже работает на вероятностях, и "работает" вполне убедительно. И здесь, вроде, не судебное разбирательство, а всё же научное. Или, по крайней мере, попытки научного подхода. Хотя Вы с некоторыми "сочувствующими" всё время пытаетесь перевести разговор на "права человека".
По п. 1. Еще раз, только не надо исторических экскурсов про русско-японскую войну 1904-1905 гг., войну 1812 г., а также о битве на Калке 1223 г.: какое отношение к Украине имеет Алексей Кочемасов, которым вы так восхищаетесь?
Русский, родился в Диксоне, его родители тоже русские, родом из Хабаровска и Архангельской области, в 9-летнем возрасте переехавший с родителями в Москву, окончивший московскую школу и военное училище в Воронежской области, всю свою жизнь проживший в России.
В 1987 году окончил Борисоглебское высшее военное училище летчиков им. В.П.Чкалова. По распределению попал в 9-ю Кубинскую дивизию С 1988 по 1993 год служил в боевом полку истребителей-бомбардировщиков на авиабазе Мигалово (Тверь), затем перешел в военно-транспортную авиацию. В 1995 году уволился в запас.
Т.е. служил сперва в советских ВВС, после распада СССР в российских ВВС. И ни дня не служил на территории Украины.
Что его связывает с Украиной??? Он украинский "заробитчанин" и своими налогами пополняет украинский госбюджет?
Кстати, если вы уж заговорили о налогах, может скажете, сколько налогов платят в бюджет Украины украинские заробитчане со своих зарплат, заработанных в Польше, Германии, той же России и прочих стран? Чтобы я знал, какой процент моей пенсии платится из их налогов? Это же вы написали:
Вы случайно не догадываетесь, что Вам пенсию выплачивают засчет дотаций из госбюджета, который наполняется налогами заробитчан?
По п. 2. Прошу не приписывать мне свои выдумки, а именно
Если по Вашей версии это "пандемия"
Или пруф, где лично я такое написал, именно мое мнение, а не в приведенной мной цитате, или вы солгали.
Ваши слова:
в том числе, ... в Бергамо, где по статистике, якобы, повышенный показатель излишних смертей от коронавируса:
и это тоже вы написали
Карантин в северной Италии ввели еще в феврале 2020 года задолго до публикации, на которую Вы ссылаетесь.
Дата выкладки ролика на Ютубе, с названием "Полет в солнечную Италию (Бергамо)", ссылку на который выложили тоже вы, - 26 января 2020 г., т.е. до карантина, который, как лично вы написали
ввели еще в феврале 2020
Кстати, кто более правдив, вы, написав
Карантин в северной Италии ввели еще в феврале 2020 года задолго до публикации, на которую Вы ссылаетесь.
(вот только не надо перевирать (https://bit.ly/32fcuy6) мой пост - в своей ссылке я ссылаюсь не на Северную Италию, а на конкретный город Бергамо)
или
Euronews:
Бергамо: новые иски против властей Последние обновления: 13/07/2020
Стефано Фуско, движение "Мы осуждаем": "Если вы спросите людей здесь, в Бергамо, они все подтвердят, что самой большой проблемой было слишком позднее создание красной зоны и введение карантина. Вирус был обнаружен 23 февраля, но карантин во всем регионе был введен лишь 8 марта. То есть около двух недель зараженные могли свободно передвигаться, ходить на работу и в рестораны, и они, вероятно, заразили тысячи людей. Мы видим результаты этого".
Коронавирус и карантин по-итальянски: в теории и на практике 10 марта 2020 В Италии больше нет так называемой красной зоны карантина из-за коронавируса. Вот уже сутки вся Италия - сплошная красная зона. Новые правила называются Io resto a casa ("Я остаюсь дома").
А что произошло в 2014 году, что могло бы воспрепятствовать даже эмиграции из Украины, и, более того, ее вызвало?
В 2014-м году, если это вам неизвестно, произошел захват Крыма Россией и фактический захват Россией части украинских Донецкой и Луганской областей, что "вызвало", как вы выражаетесь, несколько котлов и многочисленные обстрелы украинской территории, в которых погибли и пропали без вести тысячи украинских военнослужащих. И эти обстрелы и смерти украинских военных продолжаются почти каждый день с тех пор и по настоящее время. Или вы хотите сказать, что в 2014-м Кочемасов эмигрировал из Украины в Россию
если бы Вы записались на прием в Херсонском областном совете в 2006-2010 годах...
А если бы я женился на Диане Фрэнсис Спенсер, она никогда бы не стала принцессой Дианой...
Интересно, украинские суды принимают как доказательство виновности или невиновности подсудимого слова адвокатов
если бы
И вы так и не ответили на вопрос после вашего
Igneus написав: статистика, даже официальная, не является средством доказывания
относится ли это только к Hotab'y или и к остальным, приводящим тут статистику (и после того вашего поста тоже) ? Эпидемия коронавируса в мире
P.S. Вы, случайно, не родственник Ромасик'а, который сперва написал
то что ваша научная практика состоит в том, чтобы тупо передрать чужие работы, совсем не означает, что все так делают.
Но после моего
У вас есть только два варианта:
1. Фактами показать, что в моих научных статьях я "тупо передрал чужие работы". 2. Признать, что такого сделать вы не можете и вы просто оболгали меня.
тихо слился и боится даже вздохнуть на эту тему.
Ваши действия очень уж сходны - сперва бездоказательно обвинить человека, а потом тупо отмалчиваться.
Востаннє редагувалось yanyura в Чет 23 гру, 2021 03:10, всього редагувалось 1 раз.
Так, отмечается, что правительство еще работает над механизмом по выплате 1000 гривен за вакцинацию наличными, поэтому пока точно неизвестно, как будут выдавать деньги гражданам. Впрочем, уже с апреля 2022 года планируют начать выплачивать первые "тысячи" наличными. Представитель ОП подчеркнул, что получить деньги наличными смогут только отдельные группы украинцев. Это пенсионеры и все те, кто не имеет возможности установить приложение "Дия" и сгенерировать в нем ковид-сертификат.
Получить 1000 гривен можно будет через ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, Альфа-Банк и другие банки, которые берут участие в программе "еПідтримка".