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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4699470047014702

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 00:38

  fler написав:..........
Намек понят. Берем правильную страну и оцениваем. Британия 8)
..........
Выводы об эффективности вакцинации хорошо видно? Или снова не та страна?

Спасибо за приведенные графики.
По ним действительно очень хорошо видна эффективность вакцинации.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 01:06

Igneus

По п. 1.
Еще раз, только не надо исторических экскурсов про русско-японскую войну 1904-1905 гг., войну 1812 г., а также о битве на Калке 1223 г.:
какое отношение к Украине имеет Алексей Кочемасов, которым вы так восхищаетесь?

Русский, родился в Диксоне, его родители тоже русские, родом из Хабаровска и Архангельской области, в 9-летнем возрасте переехавший с родителями в Москву, окончивший московскую школу и военное училище в Воронежской области, всю свою жизнь проживший в России.
В 1987 году окончил Борисоглебское высшее военное училище летчиков им. В.П.Чкалова. По распределению попал в 9-ю Кубинскую дивизию
С 1988 по 1993 год служил в боевом полку истребителей-бомбардировщиков на авиабазе Мигалово (Тверь), затем перешел в военно-транспортную авиацию.
В 1995 году уволился в запас.

Т.е. служил сперва в советских ВВС, после распада СССР в российских ВВС. И ни дня не служил на территории Украины.

Что его связывает с Украиной??? Он украинский "заробитчанин" и своими налогами пополняет украинский госбюджет?

Кстати, если вы уж заговорили о налогах, может скажете, сколько налогов платят в бюджет Украины украинские заробитчане со своих зарплат, заработанных в Польше, Германии, той же России и прочих стран? Чтобы я знал, какой процент моей пенсии платится из их налогов?
Это же вы написали:
Вы случайно не догадываетесь, что Вам пенсию выплачивают засчет дотаций из госбюджета, который наполняется налогами заробитчан?


По п. 2.
Прошу не приписывать мне свои выдумки, а именно
Если по Вашей версии это "пандемия"

Или пруф, где лично я такое написал, именно мое мнение, а не в приведенной мной цитате, или вы солгали.

Ваши слова:
в том числе, ... в Бергамо, где по статистике, якобы, повышенный показатель излишних смертей от коронавируса:

и это тоже вы написали
Карантин в северной Италии ввели еще в феврале 2020 года задолго до публикации, на которую Вы ссылаетесь.

Дата выкладки ролика на Ютубе, с названием "Полет в солнечную Италию (Бергамо)", ссылку на который выложили тоже вы, - 26 января 2020 г., т.е. до карантина, который, как лично вы написали
ввели еще в феврале 2020

:mrgreen:

Кстати, кто более правдив, вы, написав
Карантин в северной Италии ввели еще в феврале 2020 года задолго до публикации, на которую Вы ссылаетесь.

(вот только не надо перевирать (https://bit.ly/32fcuy6) мой пост - в своей ссылке я ссылаюсь не на Северную Италию, а на конкретный город Бергамо)

или

Euronews:
Бергамо: новые иски против властей
Последние обновления: 13/07/2020

Стефано Фуско, движение "Мы осуждаем": "Если вы спросите людей здесь, в Бергамо, они все подтвердят, что самой большой проблемой было слишком позднее создание красной зоны и введение карантина. Вирус был обнаружен 23 февраля, но карантин во всем регионе был введен лишь 8 марта. То есть около двух недель зараженные могли свободно передвигаться, ходить на работу и в рестораны, и они, вероятно, заразили тысячи людей. Мы видим результаты этого".

https://ru.euronews.com/2020/07/13/ital ... complaints

Би-би-си:
Коронавирус и карантин по-итальянски: в теории и на практике
10 марта 2020
В Италии больше нет так называемой красной зоны карантина из-за коронавируса. Вот уже сутки вся Италия - сплошная красная зона. Новые правила называются Io resto a casa ("Я остаюсь дома").

https://www.bbc.com/russian/features-51808788

УНН:
в Бергамо карантин был введен одновременно с общенациональным почти на две недели позже.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1878982- ... e-v-sichni
Введен 8 марта, публикация 19 марта, 11 дней это "задолго"?


По п. 3.
А что произошло в 2014 году, что могло бы воспрепятствовать даже эмиграции из Украины, и, более того, ее вызвало?

В 2014-м году, если это вам неизвестно, произошел захват Крыма Россией и фактический захват Россией части украинских Донецкой и Луганской областей, что "вызвало", как вы выражаетесь, несколько котлов и многочисленные обстрелы украинской территории, в которых погибли и пропали без вести тысячи украинских военнослужащих. И эти обстрелы и смерти украинских военных продолжаются почти каждый день с тех пор и по настоящее время.
Или вы хотите сказать, что в 2014-м Кочемасов эмигрировал из Украины в Россию :?:

если бы Вы записались на прием в Херсонском областном совете в 2006-2010 годах...

А если бы я женился на Диане Фрэнсис Спенсер, она никогда бы не стала принцессой Дианой...

Интересно, украинские суды принимают как доказательство виновности или невиновности подсудимого слова адвокатов
если бы

:?:

И вы так и не ответили на вопрос после вашего
Igneus написав:
статистика, даже официальная, не является средством доказывания

относится ли это только к Hotab'y или и к остальным, приводящим тут статистику (и после того вашего поста тоже) ?
Эпидемия коронавируса в мире



P.S. Вы, случайно, не родственник Ромасик'а, который сперва написал
то что ваша научная практика состоит в том, чтобы тупо передрать чужие работы, совсем не означает, что все так делают.

Но после моего
У вас есть только два варианта:

1. Фактами показать, что в моих научных статьях я "тупо передрал чужие работы".
2. Признать, что такого сделать вы не можете и вы просто оболгали меня.

тихо слился и боится даже вздохнуть на эту тему.

Ваши действия очень уж сходны - сперва бездоказательно обвинить человека, а потом тупо отмалчиваться.
Востаннє редагувалось yanyura в Чет 23 гру, 2021 03:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 01:52

Так, отмечается, что правительство еще работает над механизмом по выплате 1000 гривен за вакцинацию наличными, поэтому пока точно неизвестно, как будут выдавать деньги гражданам. Впрочем, уже с апреля 2022 года планируют начать выплачивать первые "тысячи" наличными. Представитель ОП подчеркнул, что получить деньги наличными смогут только отдельные группы украинцев. Это пенсионеры и все те, кто не имеет возможности установить приложение "Дия" и сгенерировать в нем ковид-сертификат.

Получить 1000 гривен можно будет через ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, Альфа-Банк и другие банки, которые берут участие в программе "еПідтримка".
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 02:27

Доказана польза вакцинации против Омикрона!

Доказана польза вакцинации против Омикрона!
В среднем госпитализация Омикрона ниже на 40-45% против Дельты. Однако среди невакцинированных (и неболевших) падение риска госпитализации всего 11%.

Исследование провел британский Имперский Колледж во главе с профессором Фергюсоном. Источники Перевод.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 03:07

ХРОНІКИ ЕПІДЕМІЇ. Політичний грип.

Мільярд давай! Або гроші, або крісло!



А Ющенко респект.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 08:33

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:о 500 жмуриках в день при использовании ффп2 они не расказывали?

Чья бы корова мычала...
В германии на сегодня 7-дневная среднесуточная смертность 363. У нас после 1,5-месячного спада - 279. При населении в 2 с лишним раза меньшем. Т.е. в расчёте на 1 млн у них - 4,31 смерти, у нас 6,97, если считать даже на 40 млн.
Их рекорд за эту волну пока по среднесуточной 14.12.21 - 401, наш - 681.
По смертям за одни сутки у них тоже 14.12 - 575, у нас - 838.
В расчёте на 1 млн. получается 4,76, у нас - 17,03 по среднесуточной.
По смертям за 1 сутки у них 6,83, у нас 20,95.
Наши цифры на 40 млн.

Можете и дальше задавать вопросы о Германии.

может даже немецких больницах кислород не заканчивался? И там даже лечат?
  IgA написав:
  Ромасик написав:при том, что у них до начала ваксации, летальность снизилась в 7 раз. А остальные 7 раз вы пытаетесь обьяснить ваксацией.


Почему же тогда в Украине летальность в осеннюю волну выросла а не снизилась? При том что 40% переболело тогда. Голубовская неправильные протоколы завезла?

вот потому же
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 23 гру, 2021 08:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 08:36

  yanyura написав:P.S. Вы, случайно, не родственник Ромасик'а, который сперва написал
то что ваша научная практика состоит в том, чтобы тупо передрать чужие работы, совсем не означает, что все так делают.

Но после моего
У вас есть только два варианта:

1. Фактами показать, что в моих научных статьях я "тупо передрал чужие работы".
2. Признать, что такого сделать вы не можете и вы просто оболгали меня.

тихо слился и боится даже вздохнуть на эту тему.

Ваши действия очень уж сходны - сперва бездоказательно обвинить человека, а потом тупо отмалчиваться.

я думал то вы слились, но раз вы еще барахтаетсь, то я все еще жду подтверждений того, что Голубовская и ко тупо передрали чужие протоколы.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 08:42

  lapay написав:
  Ромасик написав:контрольная группа не должна знать, что в нее вколото - пфизер или пфизраствор.

Не обов'язково. В кінцевому підсумку пересічний знає, що йому колють. Засліплення доцільно на етапі вивчення об'єктивної ефективності вакцини чи ліків, а в полі цей критерій вже відсутній, а нам же важливіший польовий результат, а не стерильно лабораторний.

как вы сами сказали, в полевых условиях есть куча других составляющих, которые мешают отследить эффективность именно вакцины.
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