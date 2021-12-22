Спасибо за приведенные графики.
По ним действительно очень хорошо видна эффективность вакцинации.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 гру, 2021 00:38
Додано: Чет 23 гру, 2021 01:06
Igneus
По п. 1.
Еще раз, только не надо исторических экскурсов про русско-японскую войну 1904-1905 гг., войну 1812 г., а также о битве на Калке 1223 г.:
какое отношение к Украине имеет Алексей Кочемасов, которым вы так восхищаетесь?
Русский, родился в Диксоне, его родители тоже русские, родом из Хабаровска и Архангельской области, в 9-летнем возрасте переехавший с родителями в Москву, окончивший московскую школу и военное училище в Воронежской области, всю свою жизнь проживший в России.
Т.е. служил сперва в советских ВВС, после распада СССР в российских ВВС. И ни дня не служил на территории Украины.
Что его связывает с Украиной??? Он украинский "заробитчанин" и своими налогами пополняет украинский госбюджет?
Кстати, если вы уж заговорили о налогах, может скажете, сколько налогов платят в бюджет Украины украинские заробитчане со своих зарплат, заработанных в Польше, Германии, той же России и прочих стран? Чтобы я знал, какой процент моей пенсии платится из их налогов?
Это же вы написали:
По п. 2.
Прошу не приписывать мне свои выдумки, а именно
Или пруф, где лично я такое написал, именно мое мнение, а не в приведенной мной цитате, или вы солгали.
Ваши слова:
и это тоже вы написали
Дата выкладки ролика на Ютубе, с названием "Полет в солнечную Италию (Бергамо)", ссылку на который выложили тоже вы, - 26 января 2020 г., т.е. до карантина, который, как лично вы написали
Кстати, кто более правдив, вы, написав
(вот только не надо перевирать (
или
Euronews:
Би-би-си:
УНН:
Введен 8 марта, публикация 19 марта, 11 дней это "задолго"?
По п. 3.
В 2014-м году, если это вам неизвестно, произошел захват Крыма Россией и фактический захват Россией части украинских Донецкой и Луганской областей, что "вызвало", как вы выражаетесь, несколько котлов и многочисленные обстрелы украинской территории, в которых погибли и пропали без вести тысячи украинских военнослужащих. И эти обстрелы и смерти украинских военных продолжаются почти каждый день с тех пор и по настоящее время.
Или вы хотите сказать, что в 2014-м Кочемасов эмигрировал из Украины в Россию
А если бы я женился на Диане Фрэнсис Спенсер, она никогда бы не стала принцессой Дианой...
Интересно, украинские суды принимают как доказательство виновности или невиновности подсудимого слова адвокатов
И вы так и не ответили на вопрос после вашего
относится ли это только к Hotab'y или и к остальным, приводящим тут статистику (и после того вашего поста тоже) ?
Эпидемия коронавируса в мире
P.S. Вы, случайно, не родственник Ромасик'а, который сперва написал
Но после моего
тихо слился и боится даже вздохнуть на эту тему.
Ваши действия очень уж сходны - сперва бездоказательно обвинить человека, а потом тупо отмалчиваться.
Востаннє редагувалось yanyura в Чет 23 гру, 2021 03:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 гру, 2021 01:52
Так, отмечается, что правительство еще работает над механизмом по выплате 1000 гривен за вакцинацию наличными, поэтому пока точно неизвестно, как будут выдавать деньги гражданам. Впрочем, уже с апреля 2022 года планируют начать выплачивать первые "тысячи" наличными. Представитель ОП подчеркнул, что получить деньги наличными смогут только отдельные группы украинцев. Это пенсионеры и все те, кто не имеет возможности установить приложение "Дия" и сгенерировать в нем ковид-сертификат.
Получить 1000 гривен можно будет через ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, Альфа-Банк и другие банки, которые берут участие в программе "еПідтримка".
Додано: Чет 23 гру, 2021 02:27
Доказана польза вакцинации против Омикрона!
Додано: Чет 23 гру, 2021 03:07
ХРОНІКИ ЕПІДЕМІЇ. Політичний грип.
Мільярд давай! Або гроші, або крісло!
А Ющенко респект.
Додано: Чет 23 гру, 2021 08:33
может даже немецких больницах кислород не заканчивался? И там даже лечат?
вот потому же
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 23 гру, 2021 08:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 гру, 2021 08:36
я думал то вы слились, но раз вы еще барахтаетсь, то я все еще жду подтверждений того, что Голубовская и ко тупо передрали чужие протоколы.
Додано: Чет 23 гру, 2021 08:42
как вы сами сказали, в полевых условиях есть куча других составляющих, которые мешают отследить эффективность именно вакцины.
Додано: Чет 23 гру, 2021 09:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 23 гру, 2021 09:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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