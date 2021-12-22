Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4700470147024703 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141 Мені вже зробили щеплення 55% 78 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 141 Додано: Чет 23 гру, 2021 09:16

Британия, Франция, Испания установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное. Пока тешатся якобы низкой летальностью. Кроме Германии. У той, как говорит ЛАД, медсистема не треснула, но потрескивает. Можно даже поискать 50% снижение летальности. В Германии к-во больных пошло на спад.

США - сезонный рекорд, но не побит исторический (306К).

Польшу до сих пор рвет и по к-ву заболевших и смертей (к-во заболевших пошло на спад). Снижение летальности особо не видно. Но Хотаб, возможно рассмотрит.

Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%.установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное. Пока тешатся якобы низкой летальностью. Кроме. У той, как говорит ЛАД, медсистема не треснула, но потрескивает. Можно даже поискать 50% снижение летальности. В Германии к-во больных пошло на спад.- сезонный рекорд, но не побит исторический (306К).до сих пор рвет и по к-ву заболевших и смертей (к-во заболевших пошло на спад). Снижение летальности особо не видно. Но Хотаб, возможно рассмотрит. Ромасик

Повідомлень: 3707 З нами з: 30.03.15 Подякував: 887 раз. Подякували: 490 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 09:29 Ukrainian написав: Альфа-Банк Альфа-Банк



Как он в список попал, и никто "зраду" не начал? Как он в список попал, и никто "зраду" не начал? justit Повідомлень: 5625 З нами з: 12.03.09 Подякував: 1666 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 09:41

Смерти от органов дыхания,не в группе Ковид.

Кликабельно!













За 10 месяцев 2021 года - 19 тыс.







Источник: https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/ Антиваксы кококо: "с появлением ковид все респираторные болезни и смерти исчезли, есть только ковид".Смерти от органов дыхания,Кликабельно!За 10 месяцев 2021 года - 19 тыс.Источник: Hotab

Повідомлень: 6154 З нами з: 15.02.09 Подякував: 369 раз. Подякували: 1566 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 09:59 Ромасик написав: Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%.

Британия, Франция, Испания установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное. Пока тешатся якобы низкой летальностью. ... Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%.установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное....

А можно расшифровать этот термин -- "якобы низкая летальность"? -- это значит, что людей умирать стало больше, но по примеру москаляндии -- эти смерти начали прятать?

По Бритам я графики уже кучу раз показывал, вот Франция с Испанией:



Никакой "якобы низкой" не наблюдаю -- есть обычная низкая, после вакцинации... А можно расшифровать этот термин -- "якобы низкая летальность"? -- это значит, что людей умирать стало больше, но по примеру москаляндии -- эти смерти начали прятать?По Бритам я графики уже кучу раз показывал, вот Франция с Испанией:Никакой "якобы низкой" не наблюдаю -- есть обычная низкая, после вакцинации... _hunter Повідомлень: 5809 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 10:12



https://www.nature.com/articles/d41586-021-03829-0



Omicron overpowers key COVID antibody treatments in early tests

Nearly all of the monoclonal antibodies used to prevent severe disease fail to stand up to the new variant, laboratory assays show.





Ромасик написав: вот потому же вот потому же



Ромасик написав: я думал то вы слились, но раз вы еще барахтаетсь, то я все еще жду подтверждений того я думал то вы слились, но раз вы еще барахтаетсь, то я все еще жду подтверждений того к падении смертоности от дельты этой осенью в Британии причастны именно новые протоколы лечения а не вакцинация Моноклональные антитела, любимое лекарство от коронавируса для тех у кого есть деньги практически бесполезны от омикрона -к падении смертоности от дельты этой осенью в Британии причастны именно новые протоколы лечения а не вакцинация IgA Повідомлень: 1117 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 174 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4700470147024703 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], heineken і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 789 , 790 , 791

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7905 16242146

ЛОБ Сер 22 гру, 2021 14:17