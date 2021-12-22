Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%. Британия, Франция, Испания установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное. Пока тешатся якобы низкой летальностью. Кроме Германии. У той, как говорит ЛАД, медсистема не треснула, но потрескивает. Можно даже поискать 50% снижение летальности. В Германии к-во больных пошло на спад. США - сезонный рекорд, но не побит исторический (306К). Польшу до сих пор рвет и по к-ву заболевших и смертей (к-во заболевших пошло на спад). Снижение летальности особо не видно. Но Хотаб, возможно рассмотрит.
Ромасик написав:Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%. Британия, Франция, Испания установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное. Пока тешатся якобы низкой летальностью. ...
А можно расшифровать этот термин -- "якобы низкая летальность"? -- это значит, что людей умирать стало больше, но по примеру москаляндии -- эти смерти начали прятать? По Бритам я графики уже кучу раз показывал, вот Франция с Испанией: Никакой "якобы низкой" не наблюдаю -- есть обычная низкая, после вакцинации...