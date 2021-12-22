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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4700470147024703

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:16

Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%.
Британия, Франция, Испания установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное. Пока тешатся якобы низкой летальностью. Кроме Германии. У той, как говорит ЛАД, медсистема не треснула, но потрескивает. Можно даже поискать 50% снижение летальности. В Германии к-во больных пошло на спад.
США - сезонный рекорд, но не побит исторический (306К).
Польшу до сих пор рвет и по к-ву заболевших и смертей (к-во заболевших пошло на спад). Снижение летальности особо не видно. Но Хотаб, возможно рассмотрит.
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Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:29

  Ukrainian написав:Альфа-Банк


Как он в список попал, и никто "зраду" не начал? :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:41

Антиваксы кококо: "с появлением ковид все респираторные болезни и смерти исчезли, есть только ковид".
Смерти от органов дыхания,не в группе Ковид.
Кликабельно!
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За 10 месяцев 2021 года - 19 тыс.



Источник: https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:59

  Ромасик написав:Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%.
Британия, Франция, Испания установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное. Пока тешатся якобы низкой летальностью. ...

А можно расшифровать этот термин -- "якобы низкая летальность"? -- это значит, что людей умирать стало больше, но по примеру москаляндии -- эти смерти начали прятать?
По Бритам я графики уже кучу раз показывал, вот Франция с Испанией:
Зображення
Никакой "якобы низкой" не наблюдаю -- есть обычная низкая, после вакцинации...
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:12

Моноклональные антитела, любимое лекарство от коронавируса для тех у кого есть деньги практически бесполезны от омикрона -

https://www.nature.com/articles/d41586-021-03829-0

Omicron overpowers key COVID antibody treatments in early tests
Nearly all of the monoclonal antibodies used to prevent severe disease fail to stand up to the new variant, laboratory assays show.



  Ромасик написав:вот потому же


  Ромасик написав:я думал то вы слились, но раз вы еще барахтаетсь, то я все еще жду подтверждений того
к падении смертоности от дельты этой осенью в Британии причастны именно новые протоколы лечения а не вакцинация
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