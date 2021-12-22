Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%. Британия, Франция, Испания установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное. Пока тешатся якобы низкой летальностью. Кроме Германии. У той, как говорит ЛАД, медсистема не треснула, но потрескивает. Можно даже поискать 50% снижение летальности. В Германии к-во больных пошло на спад. США - сезонный рекорд, но не побит исторический (306К). Польшу до сих пор рвет и по к-ву заболевших и смертей (к-во заболевших пошло на спад). Снижение летальности особо не видно. Но Хотаб, возможно рассмотрит.
Ромасик написав:Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%. Британия, Франция, Испания установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное. Пока тешатся якобы низкой летальностью. ...
А можно расшифровать этот термин -- "якобы низкая летальность"? -- это значит, что людей умирать стало больше, но по примеру москаляндии -- эти смерти начали прятать? По Бритам я графики уже кучу раз показывал, вот Франция с Испанией: Никакой "якобы низкой" не наблюдаю -- есть обычная низкая, после вакцинации...
vitaliian Я тоже обратила внимание на Польшу. По графику четко видно, что эта волна заболеваемости не превышает предыдущую, как в других странах, летальность резко не изменилась. На сейчас у них ваксов 55%, бустеры колют с октября. То есть вакцинация у них почему-то не привела к падению летальности, а уже должна бы хоть как-то проявиться.
fler написав:vitaliian Я тоже обратила внимание на Польшу. По графику четко видно, что эта волна заболеваемости не превышает предыдущую, как в других странах, летальность резко не изменилась. На сейчас у них ваксов 55%, бустеры колют с октября. То есть вакцинация у них почему-то не привела к падению летальности, а уже должна бы хоть как-то проявиться.
Из одного не следует другое, 45% не ваксов а это 17 млн человек достаточное количество чтобы сгенерировать вышеуказанную смертность. Если бы была статистика сколько из умерших были вакцинированными... Остальное долумки и сова на глобусе.
На картинке видно что до пришествия омикрона основными заболевшими в Лондоне были невакцинированные в большинстве дети, а среди взрослых - в основном их родители. Болели они в основном легко и ситуация была под контролем. Только с приходом омикрона болеть стали больше 20 летние. Но как бы ни для кого не секрет что омикрон обходит как вакцинный так и природный иммунитет. Если привитые болеют так же то почему раньше двадцатилетние не болели? Их не тестировали может или они по норкам сидели как пенсионеры? Может все таки после вакцинации болеют все же меньше? Что касается госпитализаций то рост на 40% при росте заболеваемости на 150% от омикрона тоже как то на рекорд не тянет, вчера приводил ссылки что в Англии и Шотландии отчитались что не все так страшно.