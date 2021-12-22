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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47014702470347044705>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:16

Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%.
Британия, Франция, Испания установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное. Пока тешатся якобы низкой летальностью. Кроме Германии. У той, как говорит ЛАД, медсистема не треснула, но потрескивает. Можно даже поискать 50% снижение летальности. В Германии к-во больных пошло на спад.
США - сезонный рекорд, но не побит исторический (306К).
Польшу до сих пор рвет и по к-ву заболевших и смертей (к-во заболевших пошло на спад). Снижение летальности особо не видно. Но Хотаб, возможно рассмотрит.
Зображення
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:29

  Ukrainian написав:Альфа-Банк


Как он в список попал, и никто "зраду" не начал? :D
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:41

Антиваксы кококо: "с появлением ковид все респираторные болезни и смерти исчезли, есть только ковид".
Смерти от органов дыхания,не в группе Ковид.
Кликабельно!
Зображення



Зображення

За 10 месяцев 2021 года - 19 тыс.



Источник: https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 09:59

  Ромасик написав:Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%.
Британия, Франция, Испания установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное. Пока тешатся якобы низкой летальностью. ...

А можно расшифровать этот термин -- "якобы низкая летальность"? -- это значит, что людей умирать стало больше, но по примеру москаляндии -- эти смерти начали прятать?
По Бритам я графики уже кучу раз показывал, вот Франция с Испанией:
Зображення
Никакой "якобы низкой" не наблюдаю -- есть обычная низкая, после вакцинации...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:12

Моноклональные антитела, любимое лекарство от коронавируса для тех у кого есть деньги практически бесполезны от омикрона -

https://www.nature.com/articles/d41586-021-03829-0

Omicron overpowers key COVID antibody treatments in early tests
Nearly all of the monoclonal antibodies used to prevent severe disease fail to stand up to the new variant, laboratory assays show.



  Ромасик написав:вот потому же


  Ромасик написав:я думал то вы слились, но раз вы еще барахтаетсь, то я все еще жду подтверждений того
к падении смертоности от дельты этой осенью в Британии причастны именно новые протоколы лечения а не вакцинация
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:37

vitaliian
Я тоже обратила внимание на Польшу. По графику четко видно, что эта волна заболеваемости не превышает предыдущую, как в других странах, летальность резко не изменилась. На сейчас у них ваксов 55%, бустеры колют с октября. То есть вакцинация у них почему-то не привела к падению летальности, а уже должна бы хоть как-то проявиться.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 10:58

  IgA написав:
  Ромасик написав:я думал то вы слились, но раз вы еще барахтаетсь, то я все еще жду подтверждений того
к падении смертоности от дельты этой осенью в Британии причастны именно новые протоколы лечения а не вакцинация


Ок. К падению смертности - УЖЕ оказывается нет. А к чему же тогда причастна вакцинация в Британии? Заболеваемость не упала. Госпитализации растут. :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:01

  fler написав:vitaliian
Я тоже обратила внимание на Польшу. По графику четко видно, что эта волна заболеваемости не превышает предыдущую, как в других странах, летальность резко не изменилась. На сейчас у них ваксов 55%, бустеры колют с октября. То есть вакцинация у них почему-то не привела к падению летальности, а уже должна бы хоть как-то проявиться.

Из одного не следует другое, 45% не ваксов а это 17 млн человек достаточное количество чтобы сгенерировать вышеуказанную смертность. Если бы была статистика сколько из умерших были вакцинированными... Остальное долумки и сова на глобусе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 11:39

  fler написав:К падению смертности - УЖЕ оказывается нет.

Очень рад за Вас что Вы наконец то признали очевидный для всех кроме Вас с Ромасиком факт.

  fler написав:Заболеваемость не упала. Госпитализации растут.


https://assets.publishing.service.gov.u ... _2021_.pdf

Зображення

На картинке видно что до пришествия омикрона основными заболевшими в Лондоне были невакцинированные в большинстве дети, а среди взрослых - в основном их родители. Болели они в основном легко и ситуация была под контролем.
Только с приходом омикрона болеть стали больше 20 летние. Но как бы ни для кого не секрет что омикрон обходит как вакцинный так и природный иммунитет.
Если привитые болеют так же то почему раньше двадцатилетние не болели? Их не тестировали может или они по норкам сидели как пенсионеры? Может все таки после вакцинации болеют все же меньше?
Что касается госпитализаций то рост на 40% при росте заболеваемости на 150% от омикрона тоже как то на рекорд не тянет, вчера приводил ссылки что в Англии и Шотландии отчитались что не все так страшно.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:20

  IgA написав:Только с приходом омикрона болеть стали больше 20 летние. Но как бы ни для кого не секрет что омикрон обходит как вакцинный так и природный иммунитет.
Если привитые болеют так же то почему раньше двадцатилетние не болели? Их не тестировали может или они по норкам сидели как пенсионеры? Может все таки после вакцинации болеют все же меньше?

что вы нам вопросы задаете? Мы и сами вопросы умеем задавать, нам нужны ответы.
Ни для кого не секрет, что если убивать один вид микроорганизмов, то выживают другие, более устойчивые, которые занимают место первых.
Вопрос большой летальности в Британии в первые волны тоже не раскрыт. Почему Британия всегда в первых рядах? У бритов слабый иммунитет?
Ромасик
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