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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4702470347044705> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141 Мені вже зробили щеплення 55% 78 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 141 Додано: Чет 23 гру, 2021 12:34 Ромасик написав: IgA написав: Только с приходом омикрона болеть стали больше 20 летние. Но как бы ни для кого не секрет что омикрон обходит как вакцинный так и природный иммунитет.

Если привитые болеют так же то почему раньше двадцатилетние не болели? Их не тестировали может или они по норкам сидели как пенсионеры? Может все таки после вакцинации болеют все же меньше? Только с приходом омикрона болеть стали больше 20 летние.так и природный иммунитет.Если привитые болеют так же то почему раньше двадцатилетние не болели? Их не тестировали может или они по норкам сидели как пенсионеры? Может все таки после вакцинации болеют все же меньше?

что вы нам вопросы задаете? Мы и сами вопросы умеем задавать, нам нужны ответы.

... что вы нам вопросы задаете?...

Так ответы и нам нужны -- что там по-поводу "якобы низкой летальности"? Так ответы и нам нужны-- что там по-поводу "якобы низкой летальности"? _hunter Повідомлень: 5814 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 12:39 _hunter написав: Ромасик написав: Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%.

Британия, Франция, Испания установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное. Пока тешатся якобы низкой летальностью. ... Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%.установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное....

А можно расшифровать этот термин -- "якобы низкая летальность"? -- это значит, что людей умирать стало больше, но по примеру москаляндии -- эти смерти начали прятать? А можно расшифровать этот термин -- "якобы низкая летальность"? -- это значит, что людей умирать стало больше, но по примеру москаляндии -- эти смерти начали прятать?

это когда смотришь на график и вроде количество смертей меньше, а начинаешь считать летальность во возрастных группах, и получается, ничего не изменилось, как в Израиле. А то и ухудшилось. это когда смотришь на график и вроде количество смертей меньше, а начинаешь считать летальность во возрастных группах, и получается, ничего не изменилось, как в Израиле. А то и ухудшилось. Ромасик

Повідомлень: 3715 З нами з: 30.03.15 Подякував: 887 раз. Подякували: 493 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 12:40 _hunter написав: Так ответы и нам нужны -- что там по-поводу "якобы низкой летальности"? Так ответы и нам нужны-- что там по-поводу "якобы низкой летальности"?

вот сначала найдите убедительные ответы, а потом гоняйтесь со шприцами и лохдаунами вот сначала найдите убедительные ответы, а потом гоняйтесь со шприцами и лохдаунами Ромасик

Повідомлень: 3715 З нами з: 30.03.15 Подякував: 887 раз. Подякували: 493 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 12:40 Ромасик написав: что вы нам вопросы задаете? Мы и сами вопросы умеем задавать, нам нужны ответы. что вы нам вопросы задаете? Мы и сами вопросы умеем задавать, нам нужны ответы.

проблема в том что кроме задавания вопросов Вы больше ничего и не умеете. кроме того как я писал тут Вашему коллеге у меня нет цели убедить Вас вакцинироваться, я вполне отдаю себе отчет что никакие мои ответы на Ваши вопросы Вы не примете. Мне достаточно показать что Вы сами не понимаете что спрашиваете



Ромасик написав: Вопрос большой летальности в Британии в первые волны тоже не раскрыт. Вопрос большой летальности в Британии в первые волны тоже не раскрыт.

Если Вы про весну 2020 то что там раскрывать то? тогда и тестов на коронавирус толком не было, он только месяц как из Китая вырвался.



Ромасик написав: Почему Британия всегда в первых рядах? У бритов слабый иммунитет? Почему Британия всегда в первых рядах? У бритов слабый иммунитет?

Может потому что Британия по тестированию тоже в первых рядах? В Украине за вчера 6 тыс заболевших и 300 погибших, Вы правда хотите сказать что соотношение этих цифр хоть как-то можно сравнивать с британским?



Ромасик написав: Ни для кого не секрет, что если убивать один вид микроорганизмов, то выживают другие, более устойчивые, которые занимают место первых. Ни для кого не секрет, что если убивать один вид микроорганизмов, то выживают другие, более устойчивые, которые занимают место первых.

Так что отменяем антибиотики, а то они провоцируют антибитикорезистентность? Может вообще медицину отменим, пусть выживут сильнейшие? проблема в том что кроме задавания вопросов Вы больше ничего и не умеете. кроме того как я писал тут Вашему коллеге у меня нет цели убедить Вас вакцинироваться, я вполне отдаю себе отчет что никакие мои ответы на Ваши вопросы Вы не примете. Мне достаточно показать что Вы сами не понимаете что спрашиваетеЕсли Вы про весну 2020 то что там раскрывать то? тогда и тестов на коронавирус толком не было, он только месяц как из Китая вырвался.Может потому что Британия по тестированию тоже в первых рядах? В Украине за вчера 6 тыс заболевших и 300 погибших, Вы правда хотите сказать что соотношение этих цифр хоть как-то можно сравнивать с британским?Так что отменяем антибиотики, а то они провоцируют антибитикорезистентность? Может вообще медицину отменим, пусть выживут сильнейшие? IgA Повідомлень: 1120 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 174 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 12:51 Ромасик написав: _hunter написав: Ромасик написав: Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%.

Британия, Франция, Испания установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное. Пока тешатся якобы низкой летальностью. ... Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%.установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное....

А можно расшифровать этот термин -- "якобы низкая летальность"? -- это значит, что людей умирать стало больше, но по примеру москаляндии -- эти смерти начали прятать? А можно расшифровать этот термин -- "якобы низкая летальность"? -- это значит, что людей умирать стало больше, но по примеру москаляндии -- эти смерти начали прятать?

это когда смотришь на график и вроде количество смертей меньше, а начинаешь считать летальность во возрастных группах, и получается, ничего не изменилось, как в Израиле. А то и ухудшилось. это когда смотришь на график и вроде количество смертей меньше, а начинаешь считать летальность во возрастных группах, и получается, ничего не изменилось, как в Израиле. А то и ухудшилось.

А при чем тут "как в Израиле" -- если разговор про "Британия, Франция, Испания" был? -- или в очередной раз в воздухе переобуваемся?..

И как так получилось: сумма (то, что на графике) -- уменьшилась, а "а начинаешь считать летальность во возрастных группах" -- "и получается, ничего не изменилось". Может, просто, кто-то считать не умеет? А при чем тут "как в Израиле" -- если разговор про "Британия, Франция, Испания" был? -- или в очередной раз в воздухе переобуваемся?..И как так получилось: сумма (то, что на графике) -- уменьшилась, а "а начинаешь считать летальность во возрастных группах" -- "и получается, ничего не изменилось". Может, просто, кто-то считать не умеет? _hunter Повідомлень: 5814 З нами з: 22.03.15 Подякував: 15 раз. Подякували: 410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 12:52 IgA написав: Ромасик написав: что вы нам вопросы задаете? Мы и сами вопросы умеем задавать, нам нужны ответы. что вы нам вопросы задаете? Мы и сами вопросы умеем задавать, нам нужны ответы.

проблема в том что кроме задавания вопросов Вы больше ничего и не умеете. кроме того как я писал тут Вашему коллеге у меня нет цели убедить Вас вакцинироваться, я вполне отдаю себе отчет что никакие мои ответы на Ваши вопросы Вы не примете. Мне достаточно показать что Вы сами не понимаете что спрашиваете



Ромасик написав: Вопрос большой летальности в Британии в первые волны тоже не раскрыт. Вопрос большой летальности в Британии в первые волны тоже не раскрыт.

Если Вы про весну 2020 то что там раскрывать то? тогда и тестов на коронавирус толком не было, он только месяц как из Китая вырвался.



Ромасик написав: Почему Британия всегда в первых рядах? У бритов слабый иммунитет? Почему Британия всегда в первых рядах? У бритов слабый иммунитет?

Может потому что Британия по тестированию тоже в первых рядах? В Украине за вчера 6 тыс заболевших и 300 погибших, Вы правда хотите сказать что соотношение этих цифр хоть как-то можно сравнивать с британским?



Ромасик написав: Ни для кого не секрет, что если убивать один вид микроорганизмов, то выживают другие, более устойчивые, которые занимают место первых. Ни для кого не секрет, что если убивать один вид микроорганизмов, то выживают другие, более устойчивые, которые занимают место первых.

Так что отменяем антибиотики, а то они провоцируют антибитикорезистентность? Может вообще медицину отменим, пусть выживут сильнейшие? проблема в том что кроме задавания вопросов Вы больше ничего и не умеете. кроме того как я писал тут Вашему коллеге у меня нет цели убедить Вас вакцинироваться, я вполне отдаю себе отчет что никакие мои ответы на Ваши вопросы Вы не примете. Мне достаточно показать что Вы сами не понимаете что спрашиваетеЕсли Вы про весну 2020 то что там раскрывать то? тогда и тестов на коронавирус толком не было, он только месяц как из Китая вырвался.Может потому что Британия по тестированию тоже в первых рядах? В Украине за вчера 6 тыс заболевших и 300 погибших, Вы правда хотите сказать что соотношение этих цифр хоть как-то можно сравнивать с британским?Так что отменяем антибиотики, а то они провоцируют антибитикорезистентность? Может вообще медицину отменим, пусть выживут сильнейшие?

1) "мы слишком мало знаем" - это как раз лозунг вашего лагеря. Пока что мне что-то показать тоже вам не особо удалось

2) не знаю, как тестов, а трупы были. И вырвался из Китая прямо в Британию. Да так вырвался, что Украина по летальности до сих пор Британию догнать не может.

3) вы вправду сравниваете медицину Украины и Британии?

4) вы еще и на антибиотиках сидите? Тогда с вами все ясно! 1) "мы слишком мало знаем" - это как раз лозунг вашего лагеря. Пока что мне что-то показать тоже вам не особо удалось2) не знаю, как тестов, а трупы были. И вырвался из Китая прямо в Британию. Да так вырвался, что Украина по летальности до сих пор Британию догнать не может.3) вы вправду сравниваете медицину Украины и Британии?4) вы еще и на антибиотиках сидите? Тогда с вами все ясно! Ромасик

Повідомлень: 3715 З нами з: 30.03.15 Подякував: 887 раз. Подякували: 493 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 12:57 _hunter написав: А при чем тут "как в Израиле" -- если разговор про "Британия, Франция, Испания" был? -- или в очередной раз в воздухе переобуваемся?..

И как так получилось: сумма (то, что на графике) -- уменьшилась, а "а начинаешь считать летальность во возрастных группах" -- "и получается, ничего не изменилось". Может, просто, кто-то считать не умеет? А при чем тут "как в Израиле" -- если разговор про "Британия, Франция, Испания" был? -- или в очередной раз в воздухе переобуваемся?..И как так получилось: сумма (то, что на графике) -- уменьшилась, а "а начинаешь считать летальность во возрастных группах" -- "и получается, ничего не изменилось". Может, просто, кто-то считать не умеет?

по Израилю я посчитал, и уменьшения нет. По Британии лень/некогда считать. И зачем? Как это отменит результат Израиля? по Израилю я посчитал, и уменьшения нет. По Британии лень/некогда считать. И зачем? Как это отменит результат Израиля? Ромасик

Повідомлень: 3715 З нами з: 30.03.15 Подякував: 887 раз. Подякували: 493 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 12:58 IgA написав: .............

Ромасик написав: Ни для кого не секрет, что если убивать один вид микроорганизмов, то выживают другие, более устойчивые, которые занимают место первых. Ни для кого не секрет, что если убивать один вид микроорганизмов, то выживают другие, более устойчивые, которые занимают место первых.

Так что отменяем антибиотики, а то они провоцируют антибитикорезистентность? Может вообще медицину отменим, пусть выживут сильнейшие? .............Так что отменяем антибиотики, а то они провоцируют антибитикорезистентность? Может вообще медицину отменим, пусть выживут сильнейшие?

А Вы до сих пор не поняли, что это основная идея наших ромасиков и "докторов наук"?

И присоединившихся к ним "юристов" и цитринов.

"Вперёд, в прошлое!" К "старым, проверенным" методам - "бабка пошептала" и аналогичным. По уровню мышления из 19-17 вв. не выбрались. А Вы до сих пор не поняли, что это основная идея наших ромасиков и "докторов наук"?И присоединившихся к ним "юристов" и цитринов."Вперёд, в прошлое!" К "старым, проверенным" методам - "бабка пошептала" и аналогичным. По уровню мышления из 19-17 вв. не выбрались. ЛАД 2 Повідомлень: 21142 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5001 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 13:04 IgA, _hunter, да, и непонятно, 100-200 жмуров в день в течение полугода без просвета это мало или нет? Или и так сойдет? Ромасик

Повідомлень: 3715 З нами з: 30.03.15 Подякував: 887 раз. Подякували: 493 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 13:05 Ромасик написав: "мы слишком мало знаем" - это как раз лозунг вашего лагеря "мы слишком мало знаем" - это как раз лозунг вашего лагеря

„Дурак думает, что он мудр, но мудрец знает, что он дурак.“



Ромасик написав: не знаю, как тестов, а трупы были. не знаю, как тестов, а трупы были.

это все упоминалось в контексте сравнения данных по количеству заболевших и умерших за 22 декабря 2021 и 2020 года. как понимаю Вы поняли что данные весны 2020 тут не к месту, никаких возражений по делу я у Вас не вижу



Ромасик написав: вы вправду сравниваете медицину Украины и Британии? вы вправду сравниваете медицину Украины и Британии?

Вы же прямо перед этим пунктом сравниваете, или только Вам можно?



Ромасик написав: вы еще и на антибиотиках сидите? Тогда с вами все ясно! вы еще и на антибиотиках сидите? Тогда с вами все ясно!

А Вы уже перестали к врачам ходить и отдались на волю естественного отбора? „Дурак думает, что он мудр, но мудрец знает, что он дурак.“это все упоминалось в контексте сравнения данных по количеству заболевших и умерших за 22 декабря 2021 и 2020 года. как понимаю Вы поняли что данные весны 2020 тут не к месту, никаких возражений по делу я у Вас не вижуВы же прямо перед этим пунктом сравниваете, или только Вам можно?А Вы уже перестали к врачам ходить и отдались на волю естественного отбора? IgA Повідомлень: 1120 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 174 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4702470347044705> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7906 16245539

ЛОБ Чет 23 гру, 2021 11:18