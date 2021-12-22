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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 23 гру, 2021 12:34
Ромасик написав: IgA написав:
Только с приходом омикрона болеть стали больше 20 летние. Но как бы ни для кого не секрет что омикрон обходит как вакцинный
так и природный иммунитет.
Если привитые болеют так же то почему раньше двадцатилетние не болели? Их не тестировали может или они по норкам сидели как пенсионеры? Может все таки после вакцинации болеют все же меньше?
что вы нам вопросы задаете? Мы и сами вопросы умеем задавать, нам нужны ответы.
...
Так ответы и нам нужны
-- что там по-поводу "якобы низкой летальности"?
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:39
_hunter написав: Ромасик написав:
Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%.Британия, Франция, Испания
установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное. Пока тешатся якобы низкой летальностью.
...
А можно расшифровать этот термин -- "якобы низкая летальность"? -- это значит, что людей умирать стало больше, но по примеру москаляндии -- эти смерти начали прятать?
это когда смотришь на график и вроде количество смертей меньше, а начинаешь считать летальность во возрастных группах, и получается, ничего не изменилось, как в Израиле. А то и ухудшилось.
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Ромасик
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:40
_hunter написав:
Так ответы и нам нужны
-- что там по-поводу "якобы низкой летальности"?
вот сначала найдите убедительные ответы, а потом гоняйтесь со шприцами и лохдаунами
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Ромасик
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:40
Ромасик написав:
что вы нам вопросы задаете? Мы и сами вопросы умеем задавать, нам нужны ответы.
проблема в том что кроме задавания вопросов Вы больше ничего и не умеете. кроме того как я писал тут Вашему коллеге у меня нет цели убедить Вас вакцинироваться, я вполне отдаю себе отчет что никакие мои ответы на Ваши вопросы Вы не примете. Мне достаточно показать что Вы сами не понимаете что спрашиваете
Ромасик написав:
Вопрос большой летальности в Британии в первые волны тоже не раскрыт.
Если Вы про весну 2020 то что там раскрывать то? тогда и тестов на коронавирус толком не было, он только месяц как из Китая вырвался.
Ромасик написав:
Почему Британия всегда в первых рядах? У бритов слабый иммунитет?
Может потому что Британия по тестированию тоже в первых рядах? В Украине за вчера 6 тыс заболевших и 300 погибших, Вы правда хотите сказать что соотношение этих цифр хоть как-то можно сравнивать с британским?
Ромасик написав:
Ни для кого не секрет, что если убивать один вид микроорганизмов, то выживают другие, более устойчивые, которые занимают место первых.
Так что отменяем антибиотики, а то они провоцируют антибитикорезистентность? Может вообще медицину отменим, пусть выживут сильнейшие?
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:51
Ромасик написав: _hunter написав: Ромасик написав:
Итак красивая табличка свидетелей пфизера-95%.Британия, Франция, Испания
установили исторические рекорды по количеству заболевших. Количество активных больных тоже в основном рекордное. Пока тешатся якобы низкой летальностью.
...
А можно расшифровать этот термин -- "якобы низкая летальность"? -- это значит, что людей умирать стало больше, но по примеру москаляндии -- эти смерти начали прятать?
это когда смотришь на график и вроде количество смертей меньше, а начинаешь считать летальность во возрастных группах, и получается, ничего не изменилось, как в Израиле. А то и ухудшилось.
А при чем тут "как в Израиле" -- если разговор про "Британия, Франция, Испания" был? -- или в очередной раз в воздухе переобуваемся?..
И как так получилось: сумма (то, что на графике) -- уменьшилась, а "а начинаешь считать летальность во возрастных группах" -- "и получается, ничего не изменилось". Может, просто, кто-то считать не умеет?
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:52
IgA написав: Ромасик написав:
что вы нам вопросы задаете? Мы и сами вопросы умеем задавать, нам нужны ответы.
проблема в том что кроме задавания вопросов Вы больше ничего и не умеете. кроме того как я писал тут Вашему коллеге у меня нет цели убедить Вас вакцинироваться, я вполне отдаю себе отчет что никакие мои ответы на Ваши вопросы Вы не примете. Мне достаточно показать что Вы сами не понимаете что спрашиваете
Ромасик написав:
Вопрос большой летальности в Британии в первые волны тоже не раскрыт.
Если Вы про весну 2020 то что там раскрывать то? тогда и тестов на коронавирус толком не было, он только месяц как из Китая вырвался.
Ромасик написав:
Почему Британия всегда в первых рядах? У бритов слабый иммунитет?
Может потому что Британия по тестированию тоже в первых рядах? В Украине за вчера 6 тыс заболевших и 300 погибших, Вы правда хотите сказать что соотношение этих цифр хоть как-то можно сравнивать с британским?
Ромасик написав:
Ни для кого не секрет, что если убивать один вид микроорганизмов, то выживают другие, более устойчивые, которые занимают место первых.
Так что отменяем антибиотики, а то они провоцируют антибитикорезистентность? Может вообще медицину отменим, пусть выживут сильнейшие?
1) "мы слишком мало знаем" - это как раз лозунг вашего лагеря. Пока что мне что-то показать тоже вам не особо удалось
2) не знаю, как тестов, а трупы были. И вырвался из Китая прямо в Британию. Да так вырвался, что Украина по летальности до сих пор Британию догнать не может.
3) вы вправду сравниваете медицину Украины и Британии?
4) вы еще и на антибиотиках сидите? Тогда с вами все ясно!
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Додано: Чет 23 гру, 2021 12:58
IgA написав:
.............
Ромасик написав:
Ни для кого не секрет, что если убивать один вид микроорганизмов, то выживают другие, более устойчивые, которые занимают место первых.
Так что отменяем антибиотики, а то они провоцируют антибитикорезистентность? Может вообще медицину отменим, пусть выживут сильнейшие?
А Вы до сих пор не поняли, что это основная идея наших ромасиков и "докторов наук"?
И присоединившихся к ним "юристов" и цитринов.
"Вперёд, в прошлое!" К "старым, проверенным" методам - "бабка пошептала" и аналогичным. По уровню мышления из 19-17 вв. не выбрались.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 13:04
IgA, _hunter, да, и непонятно, 100-200 жмуров в день в течение полугода без просвета это мало или нет? Или и так сойдет?
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Ромасик
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Додано: Чет 23 гру, 2021 13:05
Ромасик написав:
"мы слишком мало знаем" - это как раз лозунг вашего лагеря
„Дурак думает, что он мудр, но мудрец знает, что он дурак.“
Ромасик написав:
не знаю, как тестов, а трупы были.
это все упоминалось в контексте сравнения данных по количеству заболевших и умерших за 22 декабря 2021 и 2020 года. как понимаю Вы поняли что данные весны 2020 тут не к месту, никаких возражений по делу я у Вас не вижу
Ромасик написав:
вы вправду сравниваете медицину Украины и Британии?
Вы же прямо перед этим пунктом сравниваете, или только Вам можно?
Ромасик написав:
вы еще и на антибиотиках сидите? Тогда с вами все ясно!
А Вы уже перестали к врачам ходить и отдались на волю естественного отбора?
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