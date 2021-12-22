А Вы, похоже, на тяжёлых наркотиках.
"Вижу то, чего нет".
по Израилю я посчитал, и уменьшения нет. По Британии лень/некогда считать. И зачем? Как это отменит результат Израиля?
У Вас ещё и с арифметикой совсем плохо?
Я тут как-то приводил данные по летальности в Израиле в зимнюю и в последннюю волну. Разница была существенная. Самое интересное, что Вы тогда вынуждены были согласиться.
А сейчас опять: "по Израилю я посчитал, и уменьшения нет"?
Выложили бы свои "расчёты", мы бы все дружно посмеялись.