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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4702470347044705

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:11

  Ромасик написав:...........
4) вы еще и на антибиотиках сидите? Тогда с вами все ясно!

А Вы, похоже, на тяжёлых наркотиках.
"Вижу то, чего нет".

по Израилю я посчитал, и уменьшения нет. По Британии лень/некогда считать. И зачем? Как это отменит результат Израиля?

У Вас ещё и с арифметикой совсем плохо?
Я тут как-то приводил данные по летальности в Израиле в зимнюю и в последннюю волну. Разница была существенная. Самое интересное, что Вы тогда вынуждены были согласиться.
А сейчас опять: "по Израилю я посчитал, и уменьшения нет"?
Выложили бы свои "расчёты", мы бы все дружно посмеялись.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 13:20

Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считает, что 2022 год станет годом прекращения пандемии, которая уже успела унести жизни более 5,6 миллиона человек во всем мире. Об этом сообщает международное агентство новостей "Рейтер".

Эксперты возлагают надежды на разработку вакцин второго и третьего поколений, а также на дальнейшее развитие противовирусных препаратов и других инноваций в области медицины.

"Мы надеемся, что это заболевание станет относительно легким, и мы сможем его легко лечить", — заявил на брифинге главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
.....
Гебрейесус также указал, что в 2021 году от коронавируса умерли 3,3 миллиона человек во всем мире, что превышает общее количество скончавшихся в текущем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

https://www.9tv.co.il/item/37728
ЛАД
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Повідомлень: 21142
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2
5
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