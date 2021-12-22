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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4702470347044705 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141 Мені вже зробили щеплення 55% 78 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 141 Додано: Чет 23 гру, 2021 13:11 Ромасик написав: ...........

4) вы еще и на антибиотиках сидите? Тогда с вами все ясно! ...........4) вы еще и на антибиотиках сидите? Тогда с вами все ясно!

А Вы, похоже, на тяжёлых наркотиках.

"Вижу то, чего нет".



по Израилю я посчитал, и уменьшения нет. По Британии лень/некогда считать. И зачем? Как это отменит результат Израиля?

У Вас ещё и с арифметикой совсем плохо?

Я тут как-то приводил данные по летальности в Израиле в зимнюю и в последннюю волну. Разница была существенная. Самое интересное, что Вы тогда вынуждены были согласиться.

А сейчас опять: "по Израилю я посчитал, и уменьшения нет"?

Выложили бы свои "расчёты", мы бы все дружно посмеялись. А Вы, похоже, на тяжёлых наркотиках."Вижу то, чего нет".У Вас ещё и с арифметикой совсем плохо?Я тут как-то приводил данные по летальности в Израиле в зимнюю и в последннюю волну. Разница была существенная. Самое интересное, что Вы тогда вынуждены были согласиться.А сейчас опять: "по Израилю я посчитал, и уменьшения нет"?Выложили бы свои "расчёты", мы бы все дружно посмеялись. ЛАД 2 Повідомлень: 21142 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5001 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 13:20 Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считает, что 2022 год станет годом прекращения пандемии, которая уже успела унести жизни более 5,6 миллиона человек во всем мире. Об этом сообщает международное агентство новостей "Рейтер".



Эксперты возлагают надежды на разработку вакцин второго и третьего поколений, а также на дальнейшее развитие противовирусных препаратов и других инноваций в области медицины.



"Мы надеемся, что это заболевание станет относительно легким, и мы сможем его легко лечить", — заявил на брифинге главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

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Гебрейесус также указал, что в 2021 году от коронавируса умерли 3,3 миллиона человек во всем мире, что превышает общее количество скончавшихся в текущем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых .

https://www.9tv.co.il/item/37728 ЛАД 2 Повідомлень: 21142 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5001 раз. Подякували: 4652 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4702470347044705 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7906 16245540

ЛОБ Чет 23 гру, 2021 11:18