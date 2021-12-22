Ромасик написав:........... 4) вы еще и на антибиотиках сидите? Тогда с вами все ясно!
А Вы, похоже, на тяжёлых наркотиках. "Вижу то, чего нет".
по Израилю я посчитал, и уменьшения нет. По Британии лень/некогда считать. И зачем? Как это отменит результат Израиля?
У Вас ещё и с арифметикой совсем плохо? Я тут как-то приводил данные по летальности в Израиле в зимнюю и в последннюю волну. Разница была существенная. Самое интересное, что Вы тогда вынуждены были согласиться. А сейчас опять: "по Израилю я посчитал, и уменьшения нет"? Выложили бы свои "расчёты", мы бы все дружно посмеялись.
Команда Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считает, что 2022 год станет годом прекращения пандемии, которая уже успела унести жизни более 5,6 миллиона человек во всем мире. Об этом сообщает международное агентство новостей "Рейтер".
Эксперты возлагают надежды на разработку вакцин второго и третьего поколений, а также на дальнейшее развитие противовирусных препаратов и других инноваций в области медицины.
"Мы надеемся, что это заболевание станет относительно легким, и мы сможем его легко лечить", — заявил на брифинге главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. ..... Гебрейесус также указал, что в 2021 году от коронавируса умерли 3,3 миллиона человек во всем мире, что превышает общее количество скончавшихся в текущем году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило препарат для экстренного использования при лечении пациентов коронавирусом в возрасте от 12 лет и старше из «группы риска». Речь о людях, страдающих хроническими заболеваниями, такими как диабет или ожирение, повышающими риск при коронавирусе.
«Паксловид» - первое лекарство от коронавируса в таблетках, которое больные могут принимать на дому, без госпитализации. Оно сочетает в себе два действующих вещества - новый противовирусный препарат «Нирматрелвир» и более старый – «Ритонавир». Пятидневный курс приема «Паксловида» включает три таблетки по два раза в день.
Лекарство предотвращает тяжелое течение заболевания в 88% случаев в сравнении с контрольной группой. Исследование изучало эффективность препарата на 2246 непривитых волонтерах с высоким риском тяжелого течения болезни. Группу поделили пополам, одной половине дали лекарство, другой - плацебо. Среди тех, кто получил лекарство было только 0,7% госпитализаций и ни одной смерти. Среди тех, кто получил плацебо - 6,5% попали в больницу, часть из них скончались.
В ноябре 2021 администрация Байдена объявила, что купит 10 миллионов курсов лечения препаратом за 5,295 миллиарда долларов. Израиль также уже заказал партию этого лекарства.
_hunter написав:А при чем тут "как в Израиле" -- если разговор про "Британия, Франция, Испания" был? -- или в очередной раз в воздухе переобуваемся?.. И как так получилось: сумма (то, что на графике) -- уменьшилась, а "а начинаешь считать летальность во возрастных группах" -- "и получается, ничего не изменилось". Может, просто, кто-то считать не умеет?
... По Британии лень/некогда считать. И зачем? ...
И зачем? -- ну это же не я зачем-то написал про отсутствие падения в "Британии, Франции, Испании". Вот я и спрашиваю -- "зачем?".
_hunter написав:-- или в очередной раз в воздухе переобуваемся?..
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины "Новавакс" пациентами от 18 лет и старше. Это пятая вакцина, одобренная Евросоюзом. Предполагается, что она будет эффективно противостоять новому штамму коронавируса "омикрон". Еще несколько вакцин, в том числе российский препарат "Спутник V", находятся на стадии последовательной экспертизы. Об этом идет речь на сайте EMA.
Регулятор сделал выводы, что вакцина соответствует всем критериям качества, эффективности и безопасности. В испытании принимали участие более 45 тысяч человек. Во время первого исследования в США и Мексике препарат показал 90,4% эффективности, а во время второго испытания в Великобритании этот показатель составил 89,7%. Данные об эффективности этой вакцины против нового штамма "омикрон" пока очень ограничены, но, по словам экспертов, вселяют надежду.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило использование вакцины "Новавакс" пациентами от 18 лет и старше. Это пятая вакцина, одобренная Евросоюзом. Предполагается, что она будет эффективно противостоять новому штамму коронавируса "омикрон". Еще несколько вакцин, в том числе российский препарат "Спутник V", находятся на стадии последовательной экспертизы. Об этом идет речь на сайте EMA.
Регулятор сделал выводы, что вакцина соответствует всем критериям качества, эффективности и безопасности. В испытании принимали участие более 45 тысяч человек. Во время первого исследования в США и Мексике препарат показал 90,4% эффективности, а во время второго испытания в Великобритании этот показатель составил 89,7%. Данные об эффективности этой вакцины против нового штамма "омикрон" пока очень ограничены, но, по словам экспертов, вселяют надежду.
Ромасик написав:Да так вырвался, что Украина по летальности до сих пор Британию догнать не может.
А как ромасики считают летальность в Украине? Ромасики знают, сколько в Украине переболели? А как быть с двукратным ростом в 2021 году количества смертей "органи дихання", в сравнении с 2019-м? (это все мимо графы Ковид).
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 23 гру, 2021 13:53, всього редагувалось 1 раз.
За основу даної клінічної настанови обрано настанову ВООЗ «Clinical management of COVID-19: interim guidance» (27.05.2020), яка більшою мірою відповідає специфіці медичної допомоги в нашій країні.
Адаптація клінічної настанови передбачала внесення в незмінний текст оригінальної настанови коментарів робочої групи, у яких відображено можливість виконання тих чи інших положень клінічної настанови в реальних умовах вітчизняної системи охорони здоров’я, доступність медичних втручань, наявність реєстрації в Україні лікарських засобів, що зазначені в клінічній настанові, відповідність нормативній базі щодо організації надання медичної допомоги. Настанова ВООЗ «Clinical management of COVID-19: interim guidance» 27 May 2020 була доповнена розділом 3. Профілактика із відповідним уточненням номерів наступних частин. ... Для синтезу поточної версії клінічної настанови було використано фрагменти з наступних клінічних настанов
(14 источников, среди которых ни одного украинского)
V. Перелік літературних джерел, використаних при розробці клінічного протоколу медичної допомоги
100 наименований источников, среди них ни одного украинского.
Т.е. Голубовская и Ко, применяя ваше выражение,
тупо передрали чужие протоколы
Я все еще жду, когда вы покажете, не только мне, но и остальным форумчанам, где в моих научных статьях я "тупо передрал чужие работы". Я даже не возражаю, если к поиску этого вы подключите fler, уж у нее-то опыта поиска плагиата в научных статьях наверняка больше, чем у вас, а также Igneus, как юридического консультанта. Втроем вы горы перевернете в поисках доказательства!