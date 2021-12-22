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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4703470447054706

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:39

  vitaliian написав:
  fler написав:vitaliian
Я тоже обратила внимание на Польшу. По графику четко видно, что эта волна заболеваемости не превышает предыдущую, как в других странах, летальность резко не изменилась. На сейчас у них ваксов 55%, бустеры колют с октября. То есть вакцинация у них почему-то не привела к падению летальности, а уже должна бы хоть как-то проявиться.

Из одного не следует другое, 45% не ваксов а это 17 млн человек достаточное количество чтобы сгенерировать вышеуказанную смертность.


С вашими перлами не поспоришь :D
fler
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:49

  Hotab написав:
  fler написав:
  yanyura написав:Я все еще жду, когда вы покажете, где в моих научных статьях я "тупо передрал чужие работы".
Я даже не возражаю, если к поиску этого вы подключите fler, уж у нее-то опыта поиска плагиата в научных статьях наверняка больше, чем у вас, а также Igneus, как юридического консультанта. Втроем вы горы перевернете в поисках доказательства!


Как только принесете свои статьи, так сразу и покажем.


Неужели вы (ваша гильдия неадекватов :mrgreen: ) пустословно оклеветали? :shock:
Никогда такого не было и вот опять. :lol:


Чья бы корова мычала. Уже забыли, как каждый день ваши однодумцы оценивают мою докторскую степень?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 15:55

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:
Как только принесете свои статьи, так сразу и покажем.


Неужели вы (ваша гильдия неадекватов пустословно оклеветали?
Никогда такого не было и вот опять. :lol:


Чья бы корова мычала. Уже забыли, как каждый день ваши однодумцы оценивают мою докторскую степень?

Плохо оценивают. Ну так у вас логика хромает, и умение выстраивать аргументы. Об этом вам и говорят. Это правда и вам на это указывали многократно.
А тут конкретно ррмасик написал, что научная работа содрана. Видать ее видел. Не мог же он не глядя просто "ляпнуть"? :lol:

Так что просьба ваша
  fler написав:
Как только принесете свои статьи, так сразу и покажем.

очевидно к ромасикам, да? :mrgreen:

  fler написав:С вашими перлами не поспоришь

Самая частая фраза, звучащая на защите вами научной работы? :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:12

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has issued a Level 4 Travel Health Notice for Ukraine, indicating a very high level of COVID-19 in the country.


Есть и хорошие новости, страны отказываются от дискриминации. Теперь для въезда нужен тест, а не сертификат. Для всех.
Before boarding a flight to the United States, you are required to show the following:

A negative COVID-19 test result taken no more than 1 day before travel.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:a very high level of COVID-19 in the country


Ерунда. Наши доктора наук и строители ещё летом всех уверяли, что летим в 50, все позади, переболели 100500%% населения, потому вакцинируются только пэрэляканые.
Hotab
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