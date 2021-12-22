fler написав:vitaliian Я тоже обратила внимание на Польшу. По графику четко видно, что эта волна заболеваемости не превышает предыдущую, как в других странах, летальность резко не изменилась. На сейчас у них ваксов 55%, бустеры колют с октября. То есть вакцинация у них почему-то не привела к падению летальности, а уже должна бы хоть как-то проявиться.
Из одного не следует другое, 45% не ваксов а это 17 млн человек достаточное количество чтобы сгенерировать вышеуказанную смертность.
yanyura написав:Я все еще жду, когда вы покажете, где в моих научных статьях я "тупо передрал чужие работы". Я даже не возражаю, если к поиску этого вы подключите fler, уж у нее-то опыта поиска плагиата в научных статьях наверняка больше, чем у вас, а также Igneus, как юридического консультанта. Втроем вы горы перевернете в поисках доказательства!
Как только принесете свои статьи, так сразу и покажем.
Неужели вы (ваша гильдия неадекватов ) пустословно оклеветали? Никогда такого не было и вот опять.
Чья бы корова мычала. Уже забыли, как каждый день ваши однодумцы оценивают мою докторскую степень?
fler написав: Как только принесете свои статьи, так сразу и покажем.
Неужели вы (ваша гильдия неадекватов пустословно оклеветали? Никогда такого не было и вот опять.
Чья бы корова мычала. Уже забыли, как каждый день ваши однодумцы оценивают мою докторскую степень?
Плохо оценивают. Ну так у вас логика хромает, и умение выстраивать аргументы. Об этом вам и говорят. Это правда и вам на это указывали многократно. А тут конкретно ррмасик написал, что научная работа содрана. Видать ее видел. Не мог же он не глядя просто "ляпнуть"?
Так что просьба ваша
fler написав: Как только принесете свои статьи, так сразу и покажем.
очевидно к ромасикам, да?
fler написав:С вашими перлами не поспоришь
Самая частая фраза, звучащая на защите вами научной работы?