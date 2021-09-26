Счетная палата обнаружила колоссальный разрыв между доплатами рядовым медикам и администрации медучреждений за борьбу с коронавирусом.



В выводах Счетной палаты говрится, что Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения не обеспечили надлежащего мониторинга за осуществлением доплат к зарплатам медицинским работникам в рамках борьбы с коронавирусом.



А это привело с существенным диспропорциям в выплатах.



В июне 2020 года Правительство установило доплаты медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом.



Всем врачам, независимо от должностей, в течение сентября-декабря должны были доплачивать 70% должностного оклада, специалистам – 50% минимальной зарплаты, младшим медицинским сестрам – 25% минимальной зарплаты.



Аудиторы Счетной палаты заявляют, что для 43% всех получателей доплаты составили менее 9,8 тыс. грн., тогда как для 1% – более 179,5 тыс. гривен.



То есть, разрыв в выплатах составлял до 18 раз.



Согласно аудиту Счетной палаты сентябре-декабре 2020 года девять из десяти наибольших выплат получали руководители заведений или заместители. Суммы месячных надбавок составляли 66-90 тысяч гривен.



В то же время, многие медики, которые оказывали помощь больным, не получали обещанных 300% надбавки в полном объеме. В частности, в ряде случаев к работе с больными допускали младших медсестер, которые по факту работы с больными должны были получать выплаты, но не являясь членами бригад "Скорой", не получали их вовсе