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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4703470447054706

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:a very high level of COVID-19 in the country


Ерунда. Наши доктора наук и строители ещё летом всех уверяли, что летим в 50, все позади, переболели 100500%% населения, потому вакцинируются только пэрэляканые.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:40

  Цитрин написав:The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has issued a Level 4 Travel Health Notice for Ukraine, indicating a very high level of COVID-19 in the country.


Есть и хорошие новости, страны отказываются от дискриминации. Теперь для въезда нужен тест, а не сертификат. Для всех.
Before boarding a flight to the United States, you are required to show the following:

A negative COVID-19 test result taken no more than 1 day before travel.

Причина в том, что в Украине идет подделка сертификатов о вакцинации и США об этом известно:
Oct. 19, 2021

https://www.nytimes.com/2021/10/19/worl ... eaths.html
Пересказ этой статьи
21 октября 2021

https://sud.ua/ru/news/publication/2174 ... york-times
26.09.2021

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions ... kativ.html
30 октября

https://nv.ua/ukraine/events/feykovye-s ... 92189.html
26.10.2021

https://www.dw.com/ru/fejkovye-covid-se ... a-59628610
6 ноября 2021

https://korrespondent.net/city/kiev/441 ... ov-v-kyeve
13 декабря 2021

https://sud.ua/ru/news/ukraine/223122-p ... -100-sprav
23 декабря 2021

https://sud.ua/ru/news/ukraine/224305-v ... tifikatami

И не только поддельные сертификаты, но и поддельные тесты:
Продавав за 850 гривень: киянин постав перед судом за підроблення ПЛР-тестів на COVID-19
15 ноября 2021

https://sud.ua/ru/news/ukraine/220088-p ... a-covid-19
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 16:49

  fler написав:
  vitaliian написав:
  fler написав:vitaliian
Я тоже обратила внимание на Польшу. По графику четко видно, что эта волна заболеваемости не превышает предыдущую, как в других странах, летальность резко не изменилась. На сейчас у них ваксов 55%, бустеры колют с октября. То есть вакцинация у них почему-то не привела к падению летальности, а уже должна бы хоть как-то проявиться.

Из одного не следует другое, 45% не ваксов а это 17 млн человек достаточное количество чтобы сгенерировать вышеуказанную смертность.


С вашими перлами не поспоришь :D
ваше хамство и отсутствие элементарной логики впечатляет. Добавлю вас в чс чтоб не отвлекаться.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:12

Какой "борьбы с ковидом" вам ещё не хватает?

Счетная палата обнаружила колоссальный разрыв между доплатами рядовым медикам и администрации медучреждений за борьбу с коронавирусом.

В выводах Счетной палаты говрится, что Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения не обеспечили надлежащего мониторинга за осуществлением доплат к зарплатам медицинским работникам в рамках борьбы с коронавирусом.

А это привело с существенным диспропорциям в выплатах.

В июне 2020 года Правительство установило доплаты медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом.

Всем врачам, независимо от должностей, в течение сентября-декабря должны были доплачивать 70% должностного оклада, специалистам – 50% минимальной зарплаты, младшим медицинским сестрам – 25% минимальной зарплаты.

Аудиторы Счетной палаты заявляют, что для 43% всех получателей доплаты составили менее 9,8 тыс. грн., тогда как для 1% – более 179,5 тыс. гривен.

То есть, разрыв в выплатах составлял до 18 раз.

Согласно аудиту Счетной палаты сентябре-декабре 2020 года девять из десяти наибольших выплат получали руководители заведений или заместители. Суммы месячных надбавок составляли 66-90 тысяч гривен.

В то же время, многие медики, которые оказывали помощь больным, не получали обещанных 300% надбавки в полном объеме. В частности, в ряде случаев к работе с больными допускали младших медсестер, которые по факту работы с больными должны были получать выплаты, но не являясь членами бригад "Скорой", не получали их вовсе
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Непонятны расхождения в данных по смертности в Украине в октябре.
Держстат сообщил о 74.2 тыс смертей в октябре. А Дашборт "Экономика карантина", который ссылается на Минюст, насчитал 80.5 тыс чел.


Но при любом раскладе отметка в 100 тыс годовых избыточных смертей превышена ещё в конце ноября. Ну и в прошлом году 35+- тысяч (главным образом 4 квартал) . Цена Ковида.


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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 17:54

  Hotab написав:
  fler написав: Уже забыли, как каждый день ваши однодумцы оценивают мою докторскую степень?

Плохо оценивают. Ну так у вас логика хромает, и умение выстраивать аргументы. Об этом вам и говорят. Это правда и вам на это указывали многократно.


Судить надо не по себе, а по научным трудам.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:а по научным трудам

Кива, перелогиньтесь)))

  fler написав:Судить надо не по себе

мы тут по вашим речам даем вам оценку.
Hotab
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