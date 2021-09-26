fler написав:vitaliian Я тоже обратила внимание на Польшу. По графику четко видно, что эта волна заболеваемости не превышает предыдущую, как в других странах, летальность резко не изменилась. На сейчас у них ваксов 55%, бустеры колют с октября. То есть вакцинация у них почему-то не привела к падению летальности, а уже должна бы хоть как-то проявиться.
Из одного не следует другое, 45% не ваксов а это 17 млн человек достаточное количество чтобы сгенерировать вышеуказанную смертность.
С вашими перлами не поспоришь
ваше хамство и отсутствие элементарной логики впечатляет. Добавлю вас в чс чтоб не отвлекаться.
Счетная палата обнаружила колоссальный разрыв между доплатами рядовым медикам и администрации медучреждений за борьбу с коронавирусом.
В выводах Счетной палаты говрится, что Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения не обеспечили надлежащего мониторинга за осуществлением доплат к зарплатам медицинским работникам в рамках борьбы с коронавирусом.
А это привело с существенным диспропорциям в выплатах.
В июне 2020 года Правительство установило доплаты медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом.
Всем врачам, независимо от должностей, в течение сентября-декабря должны были доплачивать 70% должностного оклада, специалистам – 50% минимальной зарплаты, младшим медицинским сестрам – 25% минимальной зарплаты.
Аудиторы Счетной палаты заявляют, что для 43% всех получателей доплаты составили менее 9,8 тыс. грн., тогда как для 1% – более 179,5 тыс. гривен.
То есть, разрыв в выплатах составлял до 18 раз.
Согласно аудиту Счетной палаты сентябре-декабре 2020 года девять из десяти наибольших выплат получали руководители заведений или заместители. Суммы месячных надбавок составляли 66-90 тысяч гривен.
В то же время, многие медики, которые оказывали помощь больным, не получали обещанных 300% надбавки в полном объеме. В частности, в ряде случаев к работе с больными допускали младших медсестер, которые по факту работы с больными должны были получать выплаты, но не являясь членами бригад "Скорой", не получали их вовсе
Hotab написав:Непонятны расхождения в данных по смертности в Украине в октябре. Держстат сообщил о 74.2 тыс смертей в октябре. А Дашборт "Экономика карантина", который ссылается на Минюст, насчитал 80.5 тыс чел.
Но при любом раскладе отметка в 100 тыс годовых избыточных смертей превышена ещё в конце ноября. Ну и в прошлом году 35+- тысяч (главным образом 4 квартал) . Цена Ковида.