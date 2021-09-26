fler написав:vitaliian Я тоже обратила внимание на Польшу. По графику четко видно, что эта волна заболеваемости не превышает предыдущую, как в других странах, летальность резко не изменилась. На сейчас у них ваксов 55%, бустеры колют с октября. То есть вакцинация у них почему-то не привела к падению летальности, а уже должна бы хоть как-то проявиться.
Из одного не следует другое, 45% не ваксов а это 17 млн человек достаточное количество чтобы сгенерировать вышеуказанную смертность.
С вашими перлами не поспоришь
ваше хамство и отсутствие элементарной логики впечатляет. Добавлю вас в чс чтоб не отвлекаться.
Счетная палата обнаружила колоссальный разрыв между доплатами рядовым медикам и администрации медучреждений за борьбу с коронавирусом.
В выводах Счетной палаты говрится, что Национальная служба здоровья Украины и Министерство здравоохранения не обеспечили надлежащего мониторинга за осуществлением доплат к зарплатам медицинским работникам в рамках борьбы с коронавирусом.
А это привело с существенным диспропорциям в выплатах.
В июне 2020 года Правительство установило доплаты медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом.
Всем врачам, независимо от должностей, в течение сентября-декабря должны были доплачивать 70% должностного оклада, специалистам – 50% минимальной зарплаты, младшим медицинским сестрам – 25% минимальной зарплаты.
Аудиторы Счетной палаты заявляют, что для 43% всех получателей доплаты составили менее 9,8 тыс. грн., тогда как для 1% – более 179,5 тыс. гривен.
То есть, разрыв в выплатах составлял до 18 раз.
Согласно аудиту Счетной палаты сентябре-декабре 2020 года девять из десяти наибольших выплат получали руководители заведений или заместители. Суммы месячных надбавок составляли 66-90 тысяч гривен.
В то же время, многие медики, которые оказывали помощь больным, не получали обещанных 300% надбавки в полном объеме. В частности, в ряде случаев к работе с больными допускали младших медсестер, которые по факту работы с больными должны были получать выплаты, но не являясь членами бригад "Скорой", не получали их вовсе
Hotab написав:Непонятны расхождения в данных по смертности в Украине в октябре. Держстат сообщил о 74.2 тыс смертей в октябре. А Дашборт "Экономика карантина", который ссылается на Минюст, насчитал 80.5 тыс чел.
Но при любом раскладе отметка в 100 тыс годовых избыточных смертей превышена ещё в конце ноября. Ну и в прошлом году 35+- тысяч (главным образом 4 квартал) . Цена Ковида.
Кстати,тут цитрины пальцем в небо любят рассказать о смертности от курения , голода (которых нет в госстате), да от онко, приуменьшая смерти от ковида. Так у держстта своя свадьба относительно этого вопроса. Текущие (по ежедневным данным) значения ковидной смерности на конец 2020 года были 16 тысяч? А сейчас в держстате 20 тысяч.
Текущие значения за октябрь 2021 было 12 тысяч? (на ковидной странице минфина так и есть сейчас). А в позавчерашней сводке за октябрь Держстат дал Ковид, как причину смерти - 15 тысяч.(на странице смертности на Минфине тоже такая цифра). И такая петрушка ежемесячно. Так что и 18 тыс в ноябре превратится в 20+ у Держстата. А по итогам года после сверки с Минюстом то вообще... Ужасная Онко, которой так любят спекулировать антиваксы, без сомнений уступит Ковиду второе место , как причины смертей в Украине. Но да, это просто грипп и сопли. И "не более 50 в день", и "до 20 тысяч в год".
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 23 гру, 2021 19:26, всього редагувалось 2 разів.
В следующем году вакцинированные от коронавируса украинские граждане смогут получить «ковидную тысячу» наличными. Для этого достаточно будет обратиться в ПриватБанк или любую другую кредитную организацию, которая является участником программы «єПідтримка».
fler , так вы поэтому тянете?))) Я думаю вам пока не дадут наличными. Получить деньги смогут лица пенсионного возраста, а также другие граждане, которые в силу тех или иных причин не способны установить апплет «Дія» с целью генерирования электронного COVID-сертификата.
Хотя, если вдруг вы не способны установить Дию....
1. В останні два тижні зареєстрована захворюваність знижувалася з темпом близько 20% на тиждень. Кількість позитивних тестів за цей час спадала приблизно на 25% за тиждень, а нових госпіталізацій – на 15% за тиждень (рис.4). Продовженню низхідної тенденції загрожує зростання ризиків із боку штаму «омікрон» (див. розділ. 1.3). Порівняно з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів зменшилась у 5,5 раза, нових виявлень поменшало в 3,5 раза, зайнятих ліжок у лікарнях – у 2,5 раза, добові госпіталізації скоротились у 2,7 раза. Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України.
2. Середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 6610 осіб на день, середня кількість летальних випадків становить 287 смертей на день у середньому за останній тиждень. Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 5947 (SEIR_U), 4678 (Prophet) протягом тижня 22–28 грудня 2021 року та 3115 (SEIR_U), 7279 (Prophet) – протягом тижня 29 грудня 2021 року – 4 січня 2022 року. Докладніше прогноз представлено у таблицях 3–5 і на рис.46–49
3. У Києві статистика захворюваності не відповідає реальній епідемічній динаміці через великі затримки оприлюднення даних (рис.38, 42), кількість щоденних позитивних ПЛР-тестів зменшилася більш ніж утричі порівняно з максимальними значеннями. Через затримки щоденно оприлюднюється вдвічі більше випадків, ніж робиться позитивних ПЛР-тестів.
4. За даними ДССУ, у жовтні кількість смертей з усіх причин була на 49,0% вищою, ніж у середньому в жовтні 2015–2019 років. Ця різниця у 1,7 раза перевищує кількість зареєстрованих летальних випадків при COVID-19.
5. Спостережувана летальність зросла до 3,1–3,2% за неповними даними для дат 4-5-тижневої давнини. Госпітальна летальність у період пікового навантаження на лікарні зростала до 24%.
6. Відповідно до оцінок темпів розповсюдження штаму «омікрон» і за даними про його поширеність у країнах Європи, Україна може відчути його вплив на епідемічну динаміку вже на початку січня 2022 року.