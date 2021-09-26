Додано: Чет 23 гру, 2021 18:02

fler написав: а по научным трудам а по научным трудам

fler написав: Судить надо не по себе Судить надо не по себе

Кива, перелогиньтесь)))мы тут по вашим речам даем вам оценку.Кстати,тут цитрины пальцем в небо любят рассказать о смертности от курения , голода (которых нет в госстате), да от онко, приуменьшая смерти от ковида. Так у держстта своя свадьба относительно этого вопроса.Текущие (по ежедневным данным) значения ковидной смерности на конец 2020 года были 16 тысяч? А сейчас в держстате 20 тысяч.Текущие значения за октябрь 2021 было 12 тысяч? (на ковидной странице минфина так и есть сейчас). А в позавчерашней сводке за октябрь Держстат дал Ковид, как причину смерти - 15 тысяч.(на странице смертности на Минфине тоже такая цифра). И такая петрушка ежемесячно. Так что и 18 тыс в ноябре превратится в 20+ у Держстата. А по итогам года после сверки с Минюстом то вообще... Ужасная Онко, которой так любят спекулировать антиваксы, без сомнений уступит Ковиду второе место , как причины смертей в Украине. Но да, это просто грипп и сопли. И "не более 50 в день", и "до 20 тысяч в год".