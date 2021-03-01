yanyura написав:

За основу даної клінічної настанови обрано настанову ВООЗ «Clinical management of COVID-19: interim guidance» (27.05.2020), яка більшою мірою відповідає специфіці медичної допомоги в нашій країні.

Адаптація клінічної настанови передбачала внесення в незмінний текст оригінальної настанови коментарів робочої групи, у яких відображено можливість виконання тих чи інших положень клінічної настанови в реальних умовах вітчизняної системи охорони здоров’я, доступність медичних втручань, наявність реєстрації в Україні лікарських засобів, що зазначені в клінічній настанові, відповідність нормативній базі щодо організації надання медичної допомоги. Настанова ВООЗ «Clinical management of COVID-19: interim guidance» 27 May 2020 була доповнена розділом 3. Профілактика із відповідним уточненням номерів наступних частин.

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Для синтезу поточної версії клінічної настанови було використано фрагменти з наступних клінічних настанов

V. Перелік літературних джерел, використаних при розробці клінічного

протоколу медичної допомоги

тупо передрали чужие протоколы

Повторю кратко из того поста:источников, среди которых ни одного украинского)наименований источников, среди них ни одного украинского.Т.е. Голубовская и Ко, применяя ваше выражение,Я все еще жду, когда вы покажете, не только мне, но и остальным форумчанам, где в моих научных статьях я "тупо передрал чужие работы".Я даже не возражаю, если к поиску этого вы подключите, уж у нее-то опыта поиска плагиата в научных статьях наверняка больше, чем у вас, а также, как юридического консультанта. Втроем вы горы перевернете в поисках доказательства!