Hotab написав:fler , так вы поэтому тянете?))) Я думаю вам пока не дадут наличными.
Уже забыли, что я не претендую?
Hotab написав:Получить деньги смогут лица пенсионного возраста, а также другие граждане, которые в силу тех или иных причин не способны установить апплет «Дія» с целью генерирования электронного COVID-сертификата.
Ну, вам и так, и сяк уже не светит, правда? Жабка давит?
ПС. Британия за сутки +119789 новых. Удвоили пик прошлой волны. И превзошли вчерашний рекорд еще на 13+ тысяч.
Обчислюючи величину надлишкової смертності у місяці, де вона додатна на національному рівні (вересень–жовтень), як величину перевищення над середнім рівнем у попередні 5 років, та в місяці, де вона на загальнонаціональному графіку не виходить за межі шумів, методом оцінок на основі регіональної регресії дає оцінку надлишкової смертності 59 тис. смертей, асоційованих із COVID-19, у 2020 році. Це значення слід розуміти як верхню можливу межу. Оцінка надлишкової смертності на основі повного балансу за 2020 рік з очікуваною у 2020 році приводить до оцінки близько 40 тис. надлишкових смертей у 2020 році. Слід очікувати, що кількість смертей, асоційованих із COVID-19, у 2020 році лежить у діапазоні 40-60 тис.
Ромасик написав:"мы слишком мало знаем" - это как раз лозунг вашего лагеря
„Дурак думает, что он мудр, но мудрец знает, что он дурак.“
Ромасик написав:не знаю, как тестов, а трупы были.
это все упоминалось в контексте сравнения данных по количеству заболевших и умерших за 22 декабря 2021 и 2020 года. как понимаю Вы поняли что данные весны 2020 тут не к месту, никаких возражений по делу я у Вас не вижу
Ромасик написав:вы вправду сравниваете медицину Украины и Британии?
Вы же прямо перед этим пунктом сравниваете, или только Вам можно?
Ромасик написав:вы еще и на антибиотиках сидите? Тогда с вами все ясно!
А Вы уже перестали к врачам ходить и отдались на волю естественного отбора?
та я и не ходил Остальное нечего комментировать, если есть, то учтоните о 22 декабря 2021 и 2020 года не понял, что за магические даты.
Ромасик написав:........... 4) вы еще и на антибиотиках сидите? Тогда с вами все ясно!
А Вы, похоже, на тяжёлых наркотиках. "Вижу то, чего нет".
по Израилю я посчитал, и уменьшения нет. По Британии лень/некогда считать. И зачем? Как это отменит результат Израиля?
У Вас ещё и с арифметикой совсем плохо? Я тут как-то приводил данные по летальности в Израиле в зимнюю и в последннюю волну. Разница была существенная. Самое интересное, что Вы тогда вынуждены были согласиться. А сейчас опять: "по Израилю я посчитал, и уменьшения нет"? Выложили бы свои "расчёты", мы бы все дружно посмеялись.
я приводил, вы поджав хвост убежали. Похоже за валерианкой
Ромасик написав:Да так вырвался, что Украина по летальности до сих пор Британию догнать не может.
А как ромасики считают летальность в Украине? Ромасики знают, сколько в Украине переболели? А как быть с двукратным ростом в 2021 году количества смертей "органи дихання", в сравнении с 2019-м? (это все мимо графы Ковид).
Надлишкову смертність від початку епідемії COVID-19 в Україні слід вважати смертністю від коронавірусу. Таке переконання висловила на пресконференції директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України академік НАНУ Елла Лібанова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я категоричний супротивник того, щоби ми рахували смертність від коронавірусу виключно через кількість померлих із цим діагнозом. Я вважаю, що ми маємо всі підстави списувати на коронавірус усю надлишкову смертність 2020-го та 2021 років. Річ у тому, що діагнози ставляться по-різному в різних країнах, у різні періоди, у різних регіонах. А ось якщо є надлишкова смертність і у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу», - наголосила Лібанова.
За основу даної клінічної настанови обрано настанову ВООЗ «Clinical management of COVID-19: interim guidance» (27.05.2020), яка більшою мірою відповідає специфіці медичної допомоги в нашій країні.
Адаптація клінічної настанови передбачала внесення в незмінний текст оригінальної настанови коментарів робочої групи, у яких відображено можливість виконання тих чи інших положень клінічної настанови в реальних умовах вітчизняної системи охорони здоров’я, доступність медичних втручань, наявність реєстрації в Україні лікарських засобів, що зазначені в клінічній настанові, відповідність нормативній базі щодо організації надання медичної допомоги. Настанова ВООЗ «Clinical management of COVID-19: interim guidance» 27 May 2020 була доповнена розділом 3. Профілактика із відповідним уточненням номерів наступних частин. ... Для синтезу поточної версії клінічної настанови було використано фрагменти з наступних клінічних настанов
(14 источников, среди которых ни одного украинского)
V. Перелік літературних джерел, використаних при розробці клінічного протоколу медичної допомоги
100 наименований источников, среди них ни одного украинского.
Т.е. Голубовская и Ко, применяя ваше выражение,
тупо передрали чужие протоколы
Я все еще жду, когда вы покажете, не только мне, но и остальным форумчанам, где в моих научных статьях я "тупо передрал чужие работы". Я даже не возражаю, если к поиску этого вы подключите fler, уж у нее-то опыта поиска плагиата в научных статьях наверняка больше, чем у вас, а также Igneus, как юридического консультанта. Втроем вы горы перевернете в поисках доказательства!
Ждите! Если вы не понимаете, что такое адаптация - это если в протоколе написан один препарат, а у нас его нет, а есть другой, который не совсем как первый. И чтобы применить второй - нужно просчитать дозы и побочки. Синтез - вы определитесь - все передрано от ВООЗ, или взяты куски с разных протоколов? А если с разных - то с какой целью и чем мотивировано?
yanyura написав:Я все еще жду, когда вы покажете, где в моих научных статьях я "тупо передрал чужие работы". Я даже не возражаю, если к поиску этого вы подключите fler, уж у нее-то опыта поиска плагиата в научных статьях наверняка больше, чем у вас, а также Igneus, как юридического консультанта. Втроем вы горы перевернете в поисках доказательства!
Как только принесете свои статьи, так сразу и покажем.