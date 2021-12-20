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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4706470747084709>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
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Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:17

  Hotab написав:Надлишкову смертність від початку епідемії COVID-19 в Україні слід вважати смертністю від коронавірусу.
Таке переконання висловила на пресконференції директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України академік НАНУ Елла Лібанова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я категоричний супротивник того, щоби ми рахували смертність від коронавірусу виключно через кількість померлих із цим діагнозом. Я вважаю, що ми маємо всі підстави списувати на коронавірус усю надлишкову смертність 2020-го та 2021 років. Річ у тому, що діагнози ставляться по-різному в різних країнах, у різні періоди, у різних регіонах. А ось якщо є надлишкова смертність і у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу», - наголосила Лібанова.

20.12.2021

https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... ertka.html


Хотаб, как обычно, обрезал цитату в удобном для себя месте. :mrgreen: Однако:
За її словами, якщо людина померла в ці роки від діабету, а не від коронавірусу, то це тому, що вона вчасно не отримала кваліфікованої медичної допомоги.
«Це коронавірус чи ні, якщо вся медицина була заточена лише на лікування ковіда? Або людина сама боялася йти до лікарні, або її не брали – своєчасну медичну допомогу вона не отримала», - наголосила Лібанова.
Лібанова каже "надлишкові списувати на ковідні", але вона не каже, як Хотаб: "всі надлишкові померли від ковіду, бо нічого іншого бути не могло".
fler
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:19

так мы доверяем докладу НАН от марта 2021?))))))

  fler написав:але вона не каже, як Хотаб: "всі надлишкові померли від ковіду, бо нічого іншого бути не могло"


А? :lol:

у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу», - наголосила Лібанова.

А Хотаб вообще ничего не говорил. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 23 гру, 2021 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:22

  yanyura написав:Причина в том, что в Украине идет подделка сертификатов о вакцинации и США об этом известно:

бугага, а в гейропках не подделывают. Или никто об этом не знает? Ссылки дать или сами найдете?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:24

  Ромасик написав:
  ЛАД написав: А сейчас опять: "по Израилю я посчитал, и уменьшения нет"?
Выложили бы свои "расчёты", мы бы все дружно посмеялись.

я приводил, вы поджав хвост убежали.
Похоже за валерианкой :)


Это те "расчеты" где
Израилю приходится нагонять статистику детьми
или было что-то посерьезнее?
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:29

  Hotab написав:
  fler написав:але вона не каже, як Хотаб: "всі надлишкові померли від ковіду, бо нічого іншого бути не могло"


А? :lol:

у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу», - наголосила Лібанова.

А Хотаб вообще ничего не говорил. :mrgreen:


АГА, я и говорю про ваше обрезание. Полная версия не в пользу Хотаба, да?
А ось якщо є надлишкова смертність і у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу», - наголосила Лібанова.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:30

  fler написав:В следующем году вакцинированные от коронавируса украинские граждане смогут получить «ковидную тысячу» наличными. Для этого достаточно будет обратиться в ПриватБанк или любую другую кредитную организацию, которая является участником программы «єПідтримка».

https://prostomob.com/76728-privatbank- ... nalichnymi

Бегемот проснулся :lol:
Когда моня уже все вывел. Жду, что будет, когда закончатся 3 млрд.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:34

  Hotab написав:Слід очікувати, що кількість смертей, асоційованих із COVID-19, у 2020 році лежить у діапазоні 40-60 тис.
А у держстата только 20 тыс. Хм)))))
Ладно Цитрины насмехалиь с "надлишкова смертность", но доктор тоже презрительно относится к работе НАН? :lol:


асоційованих із COVID-19
это почти как Украина и ЕС.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Полная версия не в пользу Хотаба, да?


В мою пользу - это когда глупые люди не будут в науке. :mrgreen: (Кивы там всякие и не только)))))
А что сказала демограф академик,так это то что у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу


У нее нет иных причин))) Не у меня. Я молча дал доктору наук слова академика. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:39

  fler написав:
  Hotab написав:
  fler написав:але вона не каже, як Хотаб: "всі надлишкові померли від ковіду, бо нічого іншого бути не могло"


А? :lol:

у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу», - наголосила Лібанова.

А Хотаб вообще ничего не говорил. :mrgreen:


АГА, я и говорю про ваше обрезание.

А? :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:42

  Ромасик написав:
  yanyura написав:Причина в том, что в Украине идет подделка сертификатов о вакцинации и США об этом известно:

бугага, а в гейропках не подделывают. Или никто об этом не знает? Ссылки дать или сами найдете?

Мне интересны ссылки
pesikot
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