Hotab написав:Надлишкову смертність від початку епідемії COVID-19 в Україні слід вважати смертністю від коронавірусу. Таке переконання висловила на пресконференції директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України академік НАНУ Елла Лібанова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я категоричний супротивник того, щоби ми рахували смертність від коронавірусу виключно через кількість померлих із цим діагнозом. Я вважаю, що ми маємо всі підстави списувати на коронавірус усю надлишкову смертність 2020-го та 2021 років. Річ у тому, що діагнози ставляться по-різному в різних країнах, у різні періоди, у різних регіонах. А ось якщо є надлишкова смертність і у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу», - наголосила Лібанова.
Хотаб, как обычно, обрезал цитату в удобном для себя месте. Однако: За її словами, якщо людина померла в ці роки від діабету, а не від коронавірусу, то це тому, що вона вчасно не отримала кваліфікованої медичної допомоги. «Це коронавірус чи ні, якщо вся медицина була заточена лише на лікування ковіда? Або людина сама боялася йти до лікарні, або її не брали – своєчасну медичну допомогу вона не отримала», - наголосила Лібанова. Лібанова каже "надлишкові списувати на ковідні", але вона не каже, як Хотаб: "всі надлишкові померли від ковіду, бо нічого іншого бути не могло".
fler написав:але вона не каже, як Хотаб: "всі надлишкові померли від ковіду, бо нічого іншого бути не могло"
А?
у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу», - наголосила Лібанова.
А Хотаб вообще ничего не говорил.
АГА, я и говорю про ваше обрезание. Полная версия не в пользу Хотаба, да? А ось якщо є надлишкова смертність і у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу», - наголосила Лібанова.
fler написав:В следующем году вакцинированные от коронавируса украинские граждане смогут получить «ковидную тысячу» наличными. Для этого достаточно будет обратиться в ПриватБанк или любую другую кредитную организацию, которая является участником программы «єПідтримка».
Hotab написав:Слід очікувати, що кількість смертей, асоційованих із COVID-19, у 2020 році лежить у діапазоні 40-60 тис. А у держстата только 20 тыс. Хм))))) Ладно Цитрины насмехалиь с "надлишкова смертность", но доктор тоже презрительно относится к работе НАН?
fler написав:Полная версия не в пользу Хотаба, да?
В мою пользу - это когда глупые люди не будут в науке. (Кивы там всякие и не только))))) А что сказала демограф академик,так это то что у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу
У нее нет иных причин))) Не у меня. Я молча дал доктору наук слова академика.