fler написав:Полная версия не в пользу Хотаба, да?
В мою пользу - это когда глупые люди не будут в науке. (Кивы там всякие и не только))))) А что сказала демограф академик,так это то что у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу
У нее нет иных причин))) Не у меня. Я молча дал доктору наук слова академика.
Напоминает анекдот:
— Здесь есть доктор? — Да. — Какая у тебя специальность? — Я доктор математических наук. — Мой друг умирает. — Минус один.
Так и Флер. Доктор в одном (кстати, в чем именно?), а спорит так, будто это одно - медицина. При этом между строк пишет, что участвует в разработке государственной экономической стратегии. Так медицина, или экономика? А может быть социология?
fler написав:В следующем году вакцинированные от коронавируса украинские граждане смогут получить «ковидную тысячу» наличными. Для этого достаточно будет обратиться в ПриватБанк или любую другую кредитную организацию, которая является участником программы «єПідтримка».
zРадио написав:Доктор в одном (кстати, в чем именно?), а спорит так, будто это одно - медицина. При этом между строк пишет, что участвует в разработке государственной экономической стратегии. Так медицина, или экономика? А может быть социология?
Еще один между строк не может читать. Я присутствовала на презентации экономической стратегии, а не учавствовала в ее разработке. К медицине отношения не имею.