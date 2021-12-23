Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4706470747084709 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141 Мені вже зробили щеплення 55% 78 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 141 Додано: Чет 23 гру, 2021 20:57 Hotab написав: fler написав: Полная версия не в пользу Хотаба, да? Полная версия не в пользу Хотаба, да?



В мою пользу - это когда глупые люди не будут в науке. (Кивы там всякие и не только)))))

А что сказала демограф академик,так это то что у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу





У нее нет иных причин))) Не у меня. Я молча дал доктору наук слова академика. В мою пользу - это когда глупые люди не будут в науке.(Кивы там всякие и не только)))))А что сказала демограф академик,так это то чтоУ нее нет иных причин))) Не у меня. Я молча дал доктору наук слова академика.



Напоминает анекдот:



— Здесь есть доктор?

— Да.

— Какая у тебя специальность?

— Я доктор математических наук.

— Мой друг умирает.

— Минус один.



Так и Флер. Доктор в одном (кстати, в чем именно?), а спорит так, будто это одно - медицина. При этом между строк пишет, что участвует в разработке государственной экономической стратегии. Так медицина, или экономика? А может быть социология? Напоминает анекдот:— Здесь есть доктор?— Да.— Какая у тебя специальность?— Я доктор математических наук.— Мой друг умирает.— Минус один.Так и Флер. Доктор в одном (кстати, в чем именно?), а спорит так, будто это одно - медицина. При этом между строк пишет, что участвует в разработке государственной экономической стратегии. Так медицина, или экономика? А может быть социология? zРадио

Повідомлень: 11938 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2958 раз. Подякували: 6462 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 21:00 Ромасик написав: fler написав: В следующем году вакцинированные от коронавируса украинские граждане смогут получить «ковидную тысячу» наличными. Для этого достаточно будет обратиться в ПриватБанк или любую другую кредитную организацию, которая является участником программы «єПідтримка».



https://prostomob.com/76728-privatbank- ... nalichnymi В следующем году вакцинированные от коронавируса украинские граждане смогут получить «ковидную тысячу» наличными. Для этого достаточно будет обратиться в ПриватБанк или любую другую кредитную организацию, которая является участником программы «єПідтримка».

Бегемот проснулся

Когда моня уже все вывел. Жду, что будет, когда закончатся 3 млрд. Бегемот проснулсяКогда моня уже все вывел. Жду, что будет, когда закончатся 3 млрд.



Вроде выделено пока 8 млрд., из которых 5 - на следующий год.

Мне интересно, как они будут проверять, что выданная наличка потрачена на прописанные ими цели. Вроде выделено пока 8 млрд., из которых 5 - на следующий год.Мне интересно, как они будут проверять, что выданная наличка потрачена на прописанные ими цели. fler

Повідомлень: 2463 З нами з: 07.08.09 Подякував: 832 раз. Подякували: 988 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 21:05 zРадио написав: Доктор в одном (кстати, в чем именно?), а спорит так, будто это одно - медицина. При этом между строк пишет, что участвует в разработке государственной экономической стратегии. Так медицина, или экономика? А может быть социология? Доктор в одном (кстати, в чем именно?), а спорит так, будто это одно - медицина. При этом между строк пишет, что участвует в разработке государственной экономической стратегии. Так медицина, или экономика? А может быть социология?



Еще один между строк не может читать. Я присутствовала на презентации экономической стратегии, а не учавствовала в ее разработке. К медицине отношения не имею. Еще один между строк не может читать. Яна презентации экономической стратегии, а не учавствовала в ее разработке. К медицине отношения не имею. fler

Повідомлень: 2463 З нами з: 07.08.09 Подякував: 832 раз. Подякували: 988 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4706470747084709 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 23 гру, 2021 20:46