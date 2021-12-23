fler написав:Полная версия не в пользу Хотаба, да?
В мою пользу - это когда глупые люди не будут в науке. (Кивы там всякие и не только))))) А что сказала демограф академик,так это то что у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу
У нее нет иных причин))) Не у меня. Я молча дал доктору наук слова академика.
Напоминает анекдот:
— Здесь есть доктор? — Да. — Какая у тебя специальность? — Я доктор математических наук. — Мой друг умирает. — Минус один.
Так и Флер. Доктор в одном (кстати, в чем именно?), а спорит так, будто это одно - медицина. При этом между строк пишет, что участвует в разработке государственной экономической стратегии. Так медицина, или экономика? А может быть социология?
fler написав:В следующем году вакцинированные от коронавируса украинские граждане смогут получить «ковидную тысячу» наличными. Для этого достаточно будет обратиться в ПриватБанк или любую другую кредитную организацию, которая является участником программы «єПідтримка».
zРадио написав:Доктор в одном (кстати, в чем именно?), а спорит так, будто это одно - медицина. При этом между строк пишет, что участвует в разработке государственной экономической стратегии. Так медицина, или экономика? А может быть социология?
Еще один между строк не может читать. Я присутствовала на презентации экономической стратегии, а не учавствовала в ее разработке. К медицине отношения не имею.
zРадио написав:Доктор в одном (кстати, в чем именно?), а спорит так, будто это одно - медицина. При этом между строк пишет, что участвует в разработке государственной экономической стратегии. Так медицина, или экономика? А может быть социология?
Еще один между строк не может читать. Я присутствовала на презентации экономической стратегии, а не учавствовала в ее разработке
Hotab написав:В мою пользу - это когда глупые люди не будут в науке. (Кивы там всякие и не только)))))
Это не раньше, чем у нас начнут ценить труд ученых, как в нормальных странах (США, Германия и т.д). Кроме того, большую роль возлагаем на искусственный интеллект, который позволит убрать коррупционную составляющую во многих сферах и науке тоже. Кива так и не получил ученую степень, между прочим.
Ромасик написав:если есть, то учтоните о 22 декабря 2021 и 2020 года не понял, что за магические даты.
Показывал флер насколько хуже все было без вакцинации ровно год назад, а Вы начали доказывать целительность протоколов лечения. Вам я смотрю не впервой комментировать вещи значения которых Вы не понимаете.
zРадио написав:Доктор в одном (кстати, в чем именно?), а спорит так, будто это одно - медицина. При этом между строк пишет, что участвует в разработке государственной экономической стратегии. Так медицина, или экономика? А может быть социология?
Еще один между строк не может читать. Я присутствовала на презентации экономической стратегии, а не учавствовала в ее разработке
Чтобы пустых стульев не стояло?
Очень хотелось понять, з якого дива учителя будут получать зарплату 4000$ в месяц. Там объяснили - оказывается у нас ВВП сильно вырастет, потому что зайдет много млрд. иностранных инвестиций и создадутся 2 млн. рабочих мест. Мы с коллегой все поняли и покинули мероприятие, до конца не досидели, все остальные вопросы сразу отпали.