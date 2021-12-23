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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4706470747084709

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 20:57

  Hotab написав:
  fler написав:Полная версия не в пользу Хотаба, да?


В мою пользу - это когда глупые люди не будут в науке. :mrgreen: (Кивы там всякие и не только)))))
А что сказала демограф академик,так это то что у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу


У нее нет иных причин))) Не у меня. Я молча дал доктору наук слова академика. :lol:


Напоминает анекдот:

— Здесь есть доктор?
— Да.
— Какая у тебя специальность?
— Я доктор математических наук.
— Мой друг умирает.
— Минус один.

Так и Флер. Доктор в одном (кстати, в чем именно?), а спорит так, будто это одно - медицина. При этом между строк пишет, что участвует в разработке государственной экономической стратегии. Так медицина, или экономика? А может быть социология?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 21:00

  Ромасик написав:
  fler написав:В следующем году вакцинированные от коронавируса украинские граждане смогут получить «ковидную тысячу» наличными. Для этого достаточно будет обратиться в ПриватБанк или любую другую кредитную организацию, которая является участником программы «єПідтримка».

https://prostomob.com/76728-privatbank- ... nalichnymi

Бегемот проснулся :lol:
Когда моня уже все вывел. Жду, что будет, когда закончатся 3 млрд.


Вроде выделено пока 8 млрд., из которых 5 - на следующий год. :roll:
Мне интересно, как они будут проверять, что выданная наличка потрачена на прописанные ими цели.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 21:05

  zРадио написав:Доктор в одном (кстати, в чем именно?), а спорит так, будто это одно - медицина. При этом между строк пишет, что участвует в разработке государственной экономической стратегии. Так медицина, или экономика? А может быть социология?


Еще один между строк не может читать. Я присутствовала на презентации экономической стратегии, а не учавствовала в ее разработке. К медицине отношения не имею.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 21:14

  fler написав:
  zРадио написав:Доктор в одном (кстати, в чем именно?), а спорит так, будто это одно - медицина. При этом между строк пишет, что участвует в разработке государственной экономической стратегии. Так медицина, или экономика? А может быть социология?


Еще один между строк не может читать. Я присутствовала на презентации экономической стратегии, а не учавствовала в ее разработке


Чтобы пустых стульев не стояло?
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 21:16

  Hotab написав:В мою пользу - это когда глупые люди не будут в науке. :mrgreen: (Кивы там всякие и не только)))))


Это не раньше, чем у нас начнут ценить труд ученых, как в нормальных странах (США, Германия и т.д). Кроме того, большую роль возлагаем на искусственный интеллект, который позволит убрать коррупционную составляющую во многих сферах и науке тоже.
Кива так и не получил ученую степень, между прочим.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 21:22

а тем временем новый тренд набирает популярность - Чехия уже в тренде - въезд без теста разрешен тем, кто получил три прививки от COVID
кто следующий?
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 21:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Кива так и не получил ученую степень, между прочим.

Кто знает, получили ли бы Вы, если бы это было сделано с оглаской.
Втихаря много дураков получает. :mrgreen:

  Ромасик написав:А?

Это как возглас у ЛОРа, открывая рот? :mrgreen:

  zРадио написав:Чтобы пустых стульев не стояло?

Пыль вытирала, поливала цветы и варила кофе)
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 21:46

  Ромасик написав:
  _hunter написав:И зачем? -- ну это же не я зачем-то написал про отсутствие падения в "Британии, Франции, Испании".

я бы даже сказал не "отсутствие падения", а нечуване зростання!

Я там графики приводил -- на них же можете свой "отрицательный рост" показать?
А то у меня подозрение появляется, что вы "черное" "белым" называете...
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 21:46

  Ромасик написав:если есть, то учтоните
о 22 декабря 2021 и 2020 года не понял, что за магические даты.


Показывал флер насколько хуже все было без вакцинации ровно год назад, а Вы начали доказывать целительность протоколов лечения. Вам я смотрю не впервой комментировать вещи значения которых Вы не понимаете.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 22:30

  zРадио написав:
  fler написав:
  zРадио написав:Доктор в одном (кстати, в чем именно?), а спорит так, будто это одно - медицина. При этом между строк пишет, что участвует в разработке государственной экономической стратегии. Так медицина, или экономика? А может быть социология?


Еще один между строк не может читать. Я присутствовала на презентации экономической стратегии, а не учавствовала в ее разработке


Чтобы пустых стульев не стояло?


Очень хотелось понять, з якого дива учителя будут получать зарплату 4000$ в месяц. Там объяснили - оказывается у нас ВВП сильно вырастет, потому что зайдет много млрд. иностранных инвестиций и создадутся 2 млн. рабочих мест. Мы с коллегой все поняли и покинули мероприятие, до конца не досидели, все остальные вопросы сразу отпали.
fler
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