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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4707470847094710

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:11

Вынужден признать, что Ромасик действительно прав! Голубовская и Ко действительно сделали синтез и применили адаптацию протоколов, одобренных ВОЗ применительно к таким украинским реалиям, как

якщо вони мають темну шкіру, наприклад, якщо вони мають африканське, африкансько-карибське або південно-азіатське сімейне походження, оскільки вони не можуть виробляти достатньо вітаміну D із сонячного світла.


У районах ендемічного поширення інших інфекцій, що викликають лихоманку, таких як малярія, денге, туберкульоз


Якщо висота над рівнем моря перевищує 1000 м, слід вносити поправку із застосуванням такої формули: PaO2 / FiO2 x барометричний тиск / 760


Это все о лечении в стационарных условиях.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:21

  Hotab написав:Надлишкову смертність від початку епідемії COVID-19 в Україні слід вважати смертністю від коронавірусу.
Таке переконання висловила на пресконференції директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України академік НАНУ Елла Лібанова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я категоричний супротивник того, щоби ми рахували смертність від коронавірусу виключно через кількість померлих із цим діагнозом. Я вважаю, що ми маємо всі підстави списувати на коронавірус усю надлишкову смертність 2020-го та 2021 років. Річ у тому, що діагнози ставляться по-різному в різних країнах, у різні періоди, у різних регіонах. А ось якщо є надлишкова смертність і у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу», - наголосила Лібанова.

20.12.2021

https://www.ukrinform.ua/rubric-society ... ertka.html

якщо бороться тільки з так званою "пандемією" знищенням медицини і тотальною вакцинацію, то це ще оптимістичний результат реформ,
там ще є про 600 тис. гастриків що не вернулися....
яких б., рехворм тобі не хватає? (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:23

Флер, я никак не пойму: НАН врала на своем сайте?))))

  flyman написав:яких б., рехворм тобі не хватає? (с)

Тих самих, які не вплинули на надлишкову смертність влітку. Чи влітку завезли мобільні мед.бригади з Британії?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 23 гру, 2021 23:26, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:26

  Hotab написав:
  flyman написав:яких б., рехворм тобі не хватає? (с)

Тих самих, які не вплинули на надлишкову смертність влітку. Чи влітку завезли мобільні мед.бригади з Британії?

якийсь безсвязний оборот речі,
часом не спічрайтер лутчєгомєра?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 23:28

Флай, ну поїж нарешті!! На 100$ в місяць зараз складно мозку

  flyman написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:яких б., рехворм тобі не хватає? (с)

Тих самих, які не вплинули на надлишкову смертність влітку. Чи влітку завезли мобільні мед.бригади з Британії?

якийсь безсвязний оборот речі,
часом не спічрайтер лутчєгомєра?


Влітку не було смертності,а медицину завезли цю саму, не було іншої.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Влітку не було
холодно.

Летом было тепло! и Солнечно!
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 01:37

  baraka написав:
  Сибарит написав:Однако, на экономику повлияет не то, что вирус выродился до привычного нам уровня опасности (очень хочется на это надеяться), а то, насколько быстро человечество, которому свойственна мания величия, решится признать, что это случилось не благодаря его усилиям, а само собой. Еще тяжелее свернуть развившийся на пандемии бизнес и отказаться от замечательной возможности дополнительно контролировать граждан.
Также не вполне понятен эффект от прерывания потоков вакцинных денег с одновременным восстановлением обычных потоков. Изменение структуры экономики - это всегда больно.
Слишком много получается неизвестных, чтобы строить прогноз влияния этого фактора на монетарную политику США и прочих стран.

имхо:
1) человечество в ближайшие 10-20 лет не признает
2) контролировать будут пытаться (и будут пугать чтобы сберечь/усилить контроль)

мысль такая: демократам (Байдену) надо будет переизбираться, и чтобы переизбраться - надо решить важный вопрос которым недоволен америкосовский пипл: инфляция. Да, будет момент когда ФРС захочет продолжить куешки, но администрация не даст.

viewtopic.php?p=5361010#p5361010

Если на соседней ветке здравомыслящие форумчане высказывают такие мысли, то возможно, что не все столь плачевно в сложившихся условиях объективной реальности.
Igneus
 
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Чет 23 гру, 2021 20:46
ЛОБ

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