Вынужден признать, что Ромасик действительно прав! Голубовская и Ко действительно сделали синтез и применили адаптацию протоколов, одобренных ВОЗ применительно к таким украинским реалиям, как
якщо вони мають темну шкіру, наприклад, якщо вони мають африканське, африкансько-карибське або південно-азіатське сімейне походження, оскільки вони не можуть виробляти достатньо вітаміну D із сонячного світла.
У районах ендемічного поширення інших інфекцій, що викликають лихоманку, таких як малярія, денге, туберкульоз
Якщо висота над рівнем моря перевищує 1000 м, слід вносити поправку із застосуванням такої формули: PaO2 / FiO2 x барометричний тиск / 760
Hotab написав:Надлишкову смертність від початку епідемії COVID-19 в Україні слід вважати смертністю від коронавірусу. Таке переконання висловила на пресконференції директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України академік НАНУ Елла Лібанова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я категоричний супротивник того, щоби ми рахували смертність від коронавірусу виключно через кількість померлих із цим діагнозом. Я вважаю, що ми маємо всі підстави списувати на коронавірус усю надлишкову смертність 2020-го та 2021 років. Річ у тому, що діагнози ставляться по-різному в різних країнах, у різні періоди, у різних регіонах. А ось якщо є надлишкова смертність і у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу», - наголосила Лібанова.
якщо бороться тільки з так званою "пандемією" знищенням медицини і тотальною вакцинацію, то це ще оптимістичний результат реформ, там ще є про 600 тис. гастриків що не вернулися.... яких б., рехворм тобі не хватає? (с)
Сибарит написав:Однако, на экономику повлияет не то, что вирус выродился до привычного нам уровня опасности (очень хочется на это надеяться), а то, насколько быстро человечество, которому свойственна мания величия, решится признать, что это случилосьне благодаря его усилиям, а само собой. Еще тяжелее свернуть развившийся на пандемии бизнес и отказаться от замечательной возможности дополнительно контролировать граждан. Также не вполне понятен эффект от прерывания потоков вакцинных денег с одновременным восстановлением обычных потоков. Изменение структуры экономики - это всегда больно. Слишком много получается неизвестных, чтобы строить прогноз влияния этого фактора на монетарную политику США и прочих стран.
имхо: 1) человечество в ближайшие 10-20 лет не признает 2) контролировать будут пытаться (и будут пугать чтобы сберечь/усилить контроль)
мысль такая: демократам (Байдену) надо будет переизбираться, и чтобы переизбраться - надо решить важный вопрос которым недоволен америкосовский пипл: инфляция. Да, будет момент когда ФРС захочет продолжить куешки, но администрация не даст.