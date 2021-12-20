Вынужден признать, что Ромасик действительно прав! Голубовская и Ко действительно сделали синтез и применили адаптацию протоколов, одобренных ВОЗ применительно к таким украинским реалиям, как
якщо вони мають темну шкіру, наприклад, якщо вони мають африканське, африкансько-карибське або південно-азіатське сімейне походження, оскільки вони не можуть виробляти достатньо вітаміну D із сонячного світла.
У районах ендемічного поширення інших інфекцій, що викликають лихоманку, таких як малярія, денге, туберкульоз
Якщо висота над рівнем моря перевищує 1000 м, слід вносити поправку із застосуванням такої формули: PaO2 / FiO2 x барометричний тиск / 760
Hotab написав:Надлишкову смертність від початку епідемії COVID-19 в Україні слід вважати смертністю від коронавірусу. Таке переконання висловила на пресконференції директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України академік НАНУ Елла Лібанова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я категоричний супротивник того, щоби ми рахували смертність від коронавірусу виключно через кількість померлих із цим діагнозом. Я вважаю, що ми маємо всі підстави списувати на коронавірус усю надлишкову смертність 2020-го та 2021 років. Річ у тому, що діагнози ставляться по-різному в різних країнах, у різні періоди, у різних регіонах. А ось якщо є надлишкова смертність і у нас немає жодних причин вважати, що ця надлишкова смертність викликана чимось ще, то ми можемо це зараховувати на смертність від коронавірусу», - наголосила Лібанова.
якщо бороться тільки з так званою "пандемією" знищенням медицини і тотальною вакцинацію, то це ще оптимістичний результат реформ, там ще є про 600 тис. гастриків що не вернулися.... яких б., рехворм тобі не хватає? (с)
Сибарит написав:Однако, на экономику повлияет не то, что вирус выродился до привычного нам уровня опасности (очень хочется на это надеяться), а то, насколько быстро человечество, которому свойственна мания величия, решится признать, что это случилосьне благодаря его усилиям, а само собой. Еще тяжелее свернуть развившийся на пандемии бизнес и отказаться от замечательной возможности дополнительно контролировать граждан. Также не вполне понятен эффект от прерывания потоков вакцинных денег с одновременным восстановлением обычных потоков. Изменение структуры экономики - это всегда больно. Слишком много получается неизвестных, чтобы строить прогноз влияния этого фактора на монетарную политику США и прочих стран.
имхо: 1) человечество в ближайшие 10-20 лет не признает 2) контролировать будут пытаться (и будут пугать чтобы сберечь/усилить контроль)
мысль такая: демократам (Байдену) надо будет переизбираться, и чтобы переизбраться - надо решить важный вопрос которым недоволен америкосовский пипл: инфляция. Да, будет момент когда ФРС захочет продолжить куешки, но администрация не даст.
Igneus написав:на соседней ветке здравомыслящие форумчане высказывают такие мысли, то возможно, что не все столь плачевно в сложившихся условиях объективной реальности.
Хорошо бы, чтобы " здравомыслящие люди", которые получили это имя на финансовой ветке, подтверждали свои слова о Ковиде какими-то пруфами. А то можно замараться глубоко и перестанут всерьез воспринимать и на тех важных ветках. К счастью Ситариту хватило разума лишь раз лайкнуть бред Флер здесь, и не позориться глубже. А то так недолго опуститься до уровня клоуна Ромасика (он же ДжингБэл, он же Гога, он же Жора) . В любом случае у нас есть возможность в ближайшее время проверить слова авторитетного Сибарита:
вирус выродился до привычного нам уровня опасности
это случилось
. Возможно это станет ему прививкой от необдуманных выводов и прогнозов. В противовес как это НЕ стало ею для таких прогнозов госпожи Флер, действующего "доктора наук" , но швыряющего ничем не обоснованные глупые прогнозы налево и направо.
uaprofi написав:
Hotab написав:Влітку не було
холодно.
Летом было тепло!и Солнечно!
То есть в принципе люди не умирают летом при плохой разваленной реформированной медицине? Ведь летом с этой медициной просадка смертей на нормативный уровень. Зато "доктор" нам тут авторитетно заявила, что в октябре было + 49% от нормативной. Ноябрь будет так же, или хуже.
Я так понимаю, что когда хороший Омикрон задушит весь плохой Ковид, как обещает доктор наук и уже и Сибарит, то смертность не будет уже нормальной?? Медицина то плохая, реформированной. Или как будет? Ваш прогноз, пан "профи"
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 24 гру, 2021 02:46, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик написав:........... 4) вы еще и на антибиотиках сидите? Тогда с вами все ясно!
А Вы, похоже, на тяжёлых наркотиках. "Вижу то, чего нет".
по Израилю я посчитал, и уменьшения нет. По Британии лень/некогда считать. И зачем? Как это отменит результат Израиля?
У Вас ещё и с арифметикой совсем плохо? Я тут как-то приводил данные по летальности в Израиле в зимнюю и в последннюю волну. Разница была существенная. Самое интересное, что Вы тогда вынуждены были согласиться. А сейчас опять: "по Израилю я посчитал, и уменьшения нет"? Выложили бы свои "расчёты", мы бы все дружно посмеялись.
я приводил, вы поджав хвост убежали. Похоже за валерианкой
Поджимать хвост привычки не имею за отсутствием такового. Если у Вас уже вырос, то сочувствую. Я писал, что по уровню развития ваша компания задержалась в 16-17 веке, но, похоже, что Вы уже скатываетесь к уровню наших далёких предков, которые только-только слезли с дерева. Во всяком случае, уровень хамства вполне соответствует. Аргументы очень убедительные. На фейсбуке Вас, видимо, забанили навечно, так Вы пришли сюда развлекаться.
Hotab написав:............. В любом случае у нас есть возможность в ближайшее время проверить слова авторитетного Сибарита:
вирус выродился до привычного нам уровня опасности
это случилось
. ............. Я так понимаю, что когда хороший Омикрон задушит весь плохой Ковид, как обещает доктор наук и уже и Сибарит, то смертность не будет уже нормальной?? Медицина то плохая, реформированной. Или как будет? Ваш прогноз, пан "профи"
Сибарит всё же значительно умнее, он пишет:
очень хочется на это надеяться
Надеяться мне тоже хочется. Но пока эти надежды не оправдались, хотелось бы решить проблему силами именно человечества.
Кстати, попалась недавно интересная заметка - https://focus.ua/technologies/499583-hodyachie-mertvecy-uchenye-schitayut-chto-chelovechestvo-uzhe-v-processe-vymiraniya. Понятно, что заголовок несколько с перебором. Там ничего не утверждается, это всего лишь гипотеза. С одной стороны, это подтверждение правильной мысли Цитрина о том, что разница в течении эпидемии в разных странах может объясняться разной генетикой. С другой стороны, говорит о том, что эта разница не так уж велика и, если человечество хочет выжить, то следует гораздо больше внимания уделять общечеловеческим вопросам и, в частности, борьбе с вирусами, не полагаясь на "милость природы" и не рассчитывая, что пройдёт "само собой".