Додано: П'ят 24 гру, 2021 01:54

Igneus написав: на соседней ветке здравомыслящие форумчане высказывают такие мысли, то возможно, что не все столь плачевно в сложившихся условиях объективной реальности.

на соседней ветке здравомыслящие форумчане высказывают такие мысли, то возможно, что не все столь плачевно в сложившихся условиях объективной реальности.

вирус выродился до привычного нам уровня опасности



это случилось



uaprofi написав: Hotab написав: Влітку не було Влітку не було холодно.



Летом было тепло! и Солнечно! холодно.Летом было

Хорошо бы, чтобы " здравомыслящие люди", которые получили это имя на финансовой ветке, подтверждали свои слова о Ковиде какими-то пруфами. А то можно замараться глубоко и перестанут всерьез воспринимать и на тех важных ветках.К счастью Ситариту хватило разума лишь раз лайкнуть бред Флер здесь, и не позориться глубже. А то так недолго опуститься до уровня клоуна Ромасика (он же ДжингБэл, он же Гога, он же Жора) .В любом случае у нас есть возможность в ближайшее время проверить словаавторитетного Сибарита:Возможно это станет ему прививкой от необдуманных выводов и прогнозов. В противовес как это НЕ стало ею для таких прогнозов госпожи Флер, действующего "доктора наук" , но швыряющего ничем не обоснованные глупые прогнозы налево и направо.То есть в принципе люди не умирают летом при плохой разваленной реформированной медицине? Ведь летом с этой медициной просадка смертей на нормативный уровень.Зато "доктор" нам тут авторитетно заявила, что в октябре было + 49% от нормативной. Ноябрь будет так же, или хуже.Я так понимаю, что когда хороший Омикрон задушит весь плохой Ковид, как обещает доктор наук и уже и Сибарит, то смертность не будет уже нормальной?? Медицина то плохая, реформированной. Или как будет? Ваш прогноз, пан "профи"