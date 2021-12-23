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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4708470947104711

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 04:23

  ЛАД написав:... не полагаясь на "милость природы" и не рассчитывая, что пройдёт "само собой".

Вы переоцениваете возможности человечества. На данный момент - полное фиаско, т. к. единственный действующий способ сопротивления распространению инфекции - уменьшение контактов между людьми, в идеале - изоляция.
Но, этот способ борьбы с инфекцией используют даже насекомые с их примитивным мозгом, например, муравьи.
Так это ещё не появилось злого варианта вируса, который будет окучивать поле людей возрастом от 0 до 60
Милость природы, на данном этапе - это единственное на что мы можем полагаться. Лекарства нет, и не предвидится. Ваша любимая вакцинация, как раз и рассчитана на то, чтоб научить созданных природой биороботов в виде иммунитета, быстрее обнаруживать вторжение в организм. А, вот, изобрести лекарство, которое за пол часа вычистит весь ковид из организма - о таком пока даже речи не идёт. Это при том, что, через 25-30 лет, такое лекарство будет продаваться в свободном доступе и по цене доступно каждому
safonovstanislav
 
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