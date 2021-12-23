Вы переоцениваете возможности человечества. На данный момент - полное фиаско, т. к. единственный действующий способ сопротивления распространению инфекции - уменьшение контактов между людьми, в идеале - изоляция.
Но, этот способ борьбы с инфекцией используют даже насекомые с их примитивным мозгом, например, муравьи.
Так это ещё не появилось злого варианта вируса, который будет окучивать поле людей возрастом от 0 до 60
Милость природы, на данном этапе - это единственное на что мы можем полагаться. Лекарства нет, и не предвидится. Ваша любимая вакцинация, как раз и рассчитана на то, чтоб научить созданных природой биороботов в виде иммунитета, быстрее обнаруживать вторжение в организм. А, вот, изобрести лекарство, которое за пол часа вычистит весь ковид из организма - о таком пока даже речи не идёт. Это при том, что, через 25-30 лет, такое лекарство будет продаваться в свободном доступе и по цене доступно каждому