Экспертная группа министерства здравоохранения, которая разрабатывает рекомендации для кабинета по борьбе с эпидемией коронавируса, рекомендовала премьер-министру Нафтали Беннету в воскресенье, 26 декабря, в ближайшие две недели отменить запрет на посещение израильтянами красных стран.



Это связано с прогнозом экспертов, что примерно через две недели основная заболеваемость и инфицирование будут и так происходить на территории Израиля. То есть, над распространением вируса по стране уже будет утрачен контроль.



Эксперты также порекомендовали рассмотреть вопрос об отмене самоизоляции для вакцинированных. Однако тут существует дилемма, потому что вакцинированные после контакта с инфицированным могут сами передать инфекцию другим людям, хотя они и менее заразны.



Отметим, что в большинстве стран, куда в ноябре-начале декабря проник «омикрон», в данный момент он уже преобладает над другими штаммами коронавируса. В Израиле число инфицированных южноафриканским вариантов перевалило за тысячу и продолжает стремительно расти.