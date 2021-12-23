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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4737473847394740>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 20:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:то что вы их передираете, это доказывать не надо, это по определению, судя с вашей писанины.

Д.б. (с)

А еще и патологический лжец и трепло!
И это все о нем! (с)

Ромасик'е)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 20:58

шотам про вакцины свистели?

Омикрон и Дельта снижают врожденный иммунитет
https://korrespondent.net/tech/medicine ... -ymmunytet
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 21:03

  yanyura написав:Вы не разоблачитель фейков, вы - распространитель фейков. За примерами далеко ходить не надо


это не фейк, есть исследования в доковидное время (когда не было конфликта интересов по этому вопросу), которые показывают, что маска действительно влияет. Влияние хоть и не значительное, но для людей со слабым здоровьем это может послужить триггером.

https://scielo.isciii.es/pdf/neuro/v19n2/3.pdf
Results. Our study revealed a decrease in the oxygen saturation of arterial pulsations (SpO2) and a slight increase in pulse rates compared to preoperative values in all surgeon groups. The decrease was more prominent in the surgeons aged over 35.

Conclusions. Considering our findings, pulse rates of the surgeon's increase and SpO2 decrease after the first hour. This early change in SpO2 may be either due to the facial mask or the operational stress. Since a very small decrease in saturation at this level, reflects a large decrease in PaO2, our findings may have a clinical value for the health workers and the surgeons.


но не будем на этом зацикливаться.

Вы лучше расскажите как влияет на инфекционную безопасность длительное и многоразовое ношение грязных и мокрых от дыхания масок с микробами и вирусами, которые большинство носит в кармане и одевают больше одного раза, снимают и одевают без дезинфекции с утилизацией как полагается по правилам. :wink:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 21:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yanyura написав:А еще и патологический лжец и трепло!

Так в том лагере через одного таких.
Приходится бедняжкам как ужикам извиваться, лгать. Однобоко бороться за чистоту форума, рученкой тыцая "жалоба" на посты нормальных. Рассказывать, что не так поняли. Называть сайты мировых СМИ желтыми, если они печатают не понравившееся. Ничего нового.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 21:41

  Hotab написав:Называть сайты мировых СМИ желтыми, если они печатают не понравившееся. Ничего нового.


не "не понравившееся", а много мусорной информации с рекламным спамом рассчитанным на не обременненного мозгами обывателя. Обычно этим желтопресные мусорки и соцсети страдают, но последние годы и CNN до этого опустился. Fox News в этом плане получше держится, но тоже уровень постепенно теряют. К сожалению это похоже тенденция для всех новостных сайтов. Видимо в силу политических причин.
Востаннє редагувалось Цитрин в Нед 26 гру, 2021 23:46, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 22:23

  Ромасик написав:особенно, раньше, чем в Британии началась
апд. проверил Фр и Дойче, тоже не раньше. И куда вы смотрите..


Тут вопрос что Вы проверяете, и не путаете ли омикрон с дельтой.
Потому как 28 ноября когда первые случаи 2 омикрона были найдены в Британии
https://www.gov.uk/government/news/firs ... identified

а в ЮАР уже вспышка стартовала

South Africa’s infections have jumped in recent days, driven by a surge in cases in Gauteng province, which includes the cities of Johannesburg and Tshwane. Covid-19 cases have more than tripled in the past week, from below 4,000 in the seven days to November 21 to 13,828 the following week, according to data from South Africa’s National Institute for Communicable Diseases (NICD).

https://www.ft.com/content/c719bcaf-eef ... 03c63865bd


  Ромасик написав:оказалось только в вашей бурной фантазии

а Вашей фантазии хватило только на убогую попытку перевести стрелки на Украину перед уходом на залуженный отдых :D
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 01:41

  edvardd написав:Омикрон и Дельта снижают врожденный иммунитет
https://korrespondent.net/tech/medicine ... -ymmunytet

Так Альфа тоже снижала и не все же люди вымерли :(
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 01:43

Медицинский центр «Шиба» в Тель ха-Шомер 27 декабря начнет первое в своем роде исследование эффективности четвертой дозы вакцины от коронавируса. Уникальность исследования – в числе участников. Испытуемыми станут около 600 человек, в том числе работники больницы.

Исследование пройдет при участии министерства здравоохранения и с разрешения Хельсинкского комитета по правам человека, целью которого является обеспечение прав, безопасности и благополучия участников клинических исследований.

Сайт Mivzaklive.co.il приводит слова заведующей отделом профилактики и контроля над инфекционными заболеваниями в медцентре «Шиба» профессора Гили Регев-Йохай: «В ходе этого исследования мы изучим влияние четвертой вакцины на уровень антител, ее профилактическую функцию и безопасность. Мы ожидаем, что это исследование прольет свет на дополнительные преимущества введения четвертой дозы. Мы поймем, кому стоит (и стоит ли вообще) вводить четвертую дозу. Это исследование, как и предыдущие, проведенные медицинским центром «Шиба», позволяют нам исследовать проблемы, возникающие при борьбе с эпидемией, и выступать в качестве экспертов, принимающих решения при определении политики здравоохранения в Израиле и в мире».

https://detaly.co.il/v-shibe-provedut-unikalnoe-issledovanie-chetvertoj-dozy-vaktsiny/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 01:47

К вопросу о возможности жёсткого карантина, за который якобы выступает Цитрин:
Минздрав Израиля порекомендует со следующей недели освободить от самоизоляции привитых граждан, контактировавших с инфицированными штаммом «омикрон». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил 26 декабря 12-й канал ИТВ.

Штамм «омикрон» быстро распространяется внутри страны. Из-за этого на карантине после контакта с инфицированными находятся в данный момент около 85 тысяч человек. По оценкам, в течение недели это число удвоится. А через две-три недели, судя по темпам роста, в самоизоляции будут находится 600-800 тысяч человек.

Это нанесло бы слишком большой ущерб экономике, поэтому правительство пытается предотвратить такую ситуацию.

https://detaly.co.il/minzdrav-porekomenduet-osvobodit-privityh-izrailtyan-ot-karantina-posle-kontakta-s-bolnymi-omikronom/
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 02:04

И ещё:
Экспертная группа министерства здравоохранения, которая разрабатывает рекомендации для кабинета по борьбе с эпидемией коронавируса, рекомендовала премьер-министру Нафтали Беннету в воскресенье, 26 декабря, в ближайшие две недели отменить запрет на посещение израильтянами красных стран.

Это связано с прогнозом экспертов, что примерно через две недели основная заболеваемость и инфицирование будут и так происходить на территории Израиля. То есть, над распространением вируса по стране уже будет утрачен контроль.

Эксперты также порекомендовали рассмотреть вопрос об отмене самоизоляции для вакцинированных. Однако тут существует дилемма, потому что вакцинированные после контакта с инфицированным могут сами передать инфекцию другим людям, хотя они и менее заразны.

Отметим, что в большинстве стран, куда в ноябре-начале декабря проник «омикрон», в данный момент он уже преобладает над другими штаммами коронавируса. В Израиле число инфицированных южноафриканским вариантов перевалило за тысячу и продолжает стремительно расти.

https://detaly.co.il/eksperty-rekomenduyut-snyat-zapret-na-poseshhenie-krasnyh-stran/
Это тоже о карантине.
Самоизоляция страны, как показала практика, имеет смысл при очень жёстких решениях - закрыться полностью и абсолютно.
Это удалось Австралии, Новой Зеландии. Но когда они решили, что уже всё более-менее успокоилось и смягчили ограничения у них начался рост.
Кстати, напомню, что у них сейчас лето.
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