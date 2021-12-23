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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4737473847394740

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
28
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 02:25

Власти Эквадора приняли решение сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всего населения из-за роста заболеваемости, сообщил Минздрав страны.

Как подчеркивается в заявлении ведомства, решение связано с ухудшением эпидобстановки, ростом числа случаев заражения и распространением нового штамма «омикрон».

Теперь жители Эквадора не смогут находиться в общественных местах без сертификата о прививке. Отказаться от вакцинации можно только со справкой о медотводе.

К настоящему моменту две дозы вакцины в Эквадоре получили 12,4 млн человек — 77,2% жителей старше пяти лет, подлежащих вакцинации.

По официальным данным Минздрава страны, за 20–21 декабря в Эквадоре подтверждено 457 случаев заражения коронавирусом. Однако при этом число занятых коек в отделениях интенсивной терапии выросло с 24% до 77%.

https://www.rosbalt.ru/world/2021/12/24/1937097.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 04:32

Найкраща відповідь на цьому форумі за минулий тиждень від його найпопулярнішого автора за підсумком 2021 року, яка, до речі, прямо стосується теми цієї гілки:
viewtopic.php?p=5361001#p5361001
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 04:50

  Igneus написав:Найкраща відповідь на цьому форумі за минулий тиждень від його найпопулярнішого автора за підсумком 2021 року, яка, до речі, прямо стосується теми цієї гілки:
viewtopic.php?p=5361001#p5361001

Мы его читали, вы уже приносили, видимо намекая, что "уж если уважаемый человек форума так считает, то наверное истина".
Но нет. Это по прежнему остаётся частным мнением одного из форумчан, пусть даже получившее поддержку ещё десятка таких же форумчан и пока не является истиной. Что касается его прогноза в формате "я надеюсь", имхо он ошибочный. В любом случае мы проверим его очень скоро.
О факте повторного вами освещения здесь мнения ув.Сибарит: он позволяет говорить, что вы человек комформный и очень зависимый от мнения более статусных людей. ;) Видимо самый комформный из лагеря антиваксов. Остальную вашу публику не убеждают даже высказывания касательно этого вопроса ни оф.представителей ВОЗ, НАН Украины, МОЗ, ни экономистов, ни серьезные исследования, освещенные в мировых медицинских журналах. :mrgreen:



З.Ы. По-моему Яма предал антиваксов. Вслед за Будивельныком, Флаем..
viewtopic.php?p=5362963#p5362963
Hotab
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