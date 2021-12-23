Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4737473847394740 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 141 Мені вже зробили щеплення 55% 78 Не можу за станом здоров'я 1% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 14 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 6 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 28 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 3 Ще в роздумах 7% 10 Всього голосів : 141 Додано: Пон 27 гру, 2021 02:25 Власти Эквадора приняли решение сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всего населения из-за роста заболеваемости, сообщил Минздрав страны .



Как подчеркивается в заявлении ведомства, решение связано с ухудшением эпидобстановки, ростом числа случаев заражения и распространением нового штамма «омикрон».



Теперь жители Эквадора не смогут находиться в общественных местах без сертификата о прививке. Отказаться от вакцинации можно только со справкой о медотводе.



К настоящему моменту две дозы вакцины в Эквадоре получили 12,4 млн человек — 77,2% жителей старше пяти лет, подлежащих вакцинации.



По официальным данным Минздрава страны, за 20–21 декабря в Эквадоре подтверждено 457 случаев заражения коронавирусом. Однако при этом число занятых коек в отделениях интенсивной терапии выросло с 24% до 77%.

https://www.rosbalt.ru/world/2021/12/24/1937097.html ЛАД 2 Повідомлень: 21192 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5009 раз. Подякували: 4657 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 гру, 2021 04:32

viewtopic.php?p=5361001#p5361001 Найкраща відповідь на цьому форумі за минулий тиждень від його найпопулярнішого автора за підсумком 2021 року, яка, до речі, прямо стосується теми цієї гілки: Igneus Повідомлень: 1224 З нами з: 29.08.18 Подякував: 848 раз. Подякували: 617 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 гру, 2021 04:50 Igneus написав: Найкраща відповідь на цьому форумі за минулий тиждень від його найпопулярнішого автора за підсумком 2021 року, яка, до речі, прямо стосується теми цієї гілки:

viewtopic.php?p=5361001#p5361001 Найкраща відповідь на цьому форумі за минулий тиждень від його найпопулярнішого автора за підсумком 2021 року, яка, до речі, прямо стосується теми цієї гілки:

Мы его читали, вы уже приносили, видимо намекая, что "уж если уважаемый человек форума так считает, то наверное истина".

Но нет. Это по прежнему остаётся частным мнением одного из форумчан, пусть даже получившее поддержку ещё десятка таких же форумчан и пока не является истиной. Что касается его прогноза в формате "я надеюсь", имхо он ошибочный. В любом случае мы проверим его очень скоро.

О факте повторного вами освещения здесь мнения ув.Сибарит: он позволяет говорить, что вы человек комформный и очень зависимый от мнения более статусных людей. Видимо самый комформный из лагеря антиваксов. Остальную вашу публику не убеждают даже высказывания касательно этого вопроса ни оф.представителей ВОЗ, НАН Украины, МОЗ, ни экономистов, ни серьезные исследования, освещенные в мировых медицинских журналах.







З.Ы. По-моему Яма предал антиваксов. Вслед за Будивельныком, Флаем..

viewtopic.php?p=5362963#p5362963 Мы его читали, вы уже приносили, видимо намекая, что "уж если уважаемый человек форума так считает, то наверное истина".Но нет. Это по прежнему остаётся частным мнением одного из форумчан, пусть даже получившее поддержку ещё десятка таких же форумчан и пока не является истиной. Что касается его прогноза в формате "я надеюсь", имхо он ошибочный. В любом случае мы проверим его очень скоро.О факте повторного вами освещения здесь мнения ув.Сибарит: он позволяет говорить, что вы человек комформный и очень зависимый от мнения более статусных людей.Видимо самый комформный из лагеря антиваксов. Остальную вашу публику не убеждают даже высказывания касательно этого вопроса ни оф.представителей ВОЗ, НАН Украины, МОЗ, ни экономистов, ни серьезные исследования, освещенные в мировых медицинских журналах.З.Ы. По-моему Яма предал антиваксов. Вслед за Будивельныком, Флаем.. Hotab

Повідомлень: 6212 З нами з: 15.02.09 Подякував: 373 раз. Подякували: 1569 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4737473847394740 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7907 16248792

ЛОБ Чет 23 гру, 2021 20:46