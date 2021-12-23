Igneus написав:
Найкраща відповідь на цьому форумі за минулий тиждень від його найпопулярнішого автора за підсумком 2021 року, яка, до речі, прямо стосується теми цієї гілки:viewtopic.php?p=5361001#p5361001
Мы его читали, вы уже приносили, видимо намекая, что "уж если уважаемый человек форума так считает, то наверное истина".
Но нет. Это по прежнему остаётся частным мнением одного из форумчан, пусть даже получившее поддержку ещё десятка таких же форумчан и пока не является истиной. Что касается его прогноза в формате "я надеюсь", имхо он ошибочный. В любом случае мы проверим его очень скоро.
О факте повторного вами освещения здесь мнения ув.Сибарит: он позволяет говорить, что вы человек комформный и очень зависимый от мнения более статусных людей.
Видимо самый комформный из лагеря антиваксов. Остальную вашу публику не убеждают даже высказывания касательно этого вопроса ни оф.представителей ВОЗ, НАН Украины, МОЗ, ни экономистов, ни серьезные исследования, освещенные в мировых медицинских журналах.
З.Ы. По-моему Яма предал антиваксов. Вслед за Будивельныком, Флаем.. viewtopic.php?p=5362963#p5362963