Додано: Пон 27 гру, 2021 15:36

вот я какой герой, написал и взрослые дяди перерывают Инет для ответа мне, который (цитаты из статей действительно специалистов в этой области) я все равно не буду читать, очень прикольно. Я опять задам вопрос и пусть они снова ищут в Инете!

Это мой последний ответ и вам, и. Вступать в дискуссию есть смысл с теми, кто действительно хочет разобраться в вопросе.Отвечать же фактами, ссылками, на поиск которых в Инете уходит немало времени тем великовозрастным недорослям (или маловозрастным недорослям, как лично вы, п.2), кто пишет здесь чисто "для прикола", ухмыляясь,тем более такому патологическому лжецу, как вы, не вижу смысла.Вы опять и опять будете с лупой искать хоть какое-то слово, за которое можно зацепиться,снова и снова будет писать, что слова почетного консула (или как он там называется) значат больше, чем остальных специалистов вместе взятых, включая действительных сотрудников ВОЗ. И неважно, что подтвердить ссылкой на исследования по числу умерших от курения не может ни "по четным консул" (интересно, а "по нечетным" он кто?), ни, для вас сам термин "почетный консул" (а вы хоть знаете, как становятся "почетными консулами"?) звучит весомее, чем иммунолог доктор наук, профессор, признанный учеными многих стран в отличие от признанного только такими как, специалиста в области изучения причин смертности "по четным консула".