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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47414742474347444745>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 142
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Сходите напишите туда свой нарратив и мы посомтрим на количество лайков

Я так понял вам с Флер там перепало уже?)))

Даже тролиннг юапрофи,что вам с Флер надо награду "за содержательные и полезные посты" публике не зашёл. Я даже видел как они пальцем у виска крутили, читая это))
Просто они не знали,что вы с Флер действительно очень популярны, но в очень узком кругу. Кругу четырех антиваксов))

"Кукушка хвалит петуха за то что хватил тот кукушку")).
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:50

  IgA написав:
  Ромасик написав:Статья написана 27 числа, а обнаружен был еще раньше.


не устаю удивляться Вашим жалким попыткам отрицать очевидное

https://www.theguardian.com/world/2021/ ... -spreading
The first case of Omicron was announced on 24 November by South Africa, with the first positive sample dating back to 9 November. Since then it has been found in multiple countries around the world, including the UK, where the first cases were reported on 27 November in two people in England with links to travel to southern Africa.

то 27 или 28? 21 или 24?
Ну лан, не будем торговаться за 3 дня. Что вы этими 3 днями хотите доказать? Что Британия прощелкала новую версию?
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 27 гру, 2021 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 15:02

  Ромасик написав:Ну лан, не будем торговаться за 3 дня. Что вы этими 3 днями хотите доказать?

То есть Вас вообще не смущает то что 27 числа в Британии были первые случаи, а в ЮАР - полноценная вспышка? Именно так все и должно выглядеть если бы омикрон завезли в ЮАР из Европы? Свою конспирологию Вы строите на том что омикрон был задним числом найден в европейских пробах 19-23 ноября, но совершенно игнорируете тот факт что тем же задним числом в ЮАР он найден еще 9 ноября. Оно и понятно, в теорию это не вписывается.

  Ромасик написав:Что Британия прощелкала новую версию?

Что ЮАР ее прощелкал, сообщили про омикрон когда его разнесли по десятку стран.

Лучше копируйте вбросы старших братьев по разуму, Ваши собственные попытки развести конспирологию пока мягко говоря неудачные
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 15:32

  IgA написав:
  Ромасик написав:Ну лан, не будем торговаться за 3 дня. Что вы этими 3 днями хотите доказать?

То есть Вас вообще не смущает то что 27 числа в Британии были первые случаи, а в ЮАР - полноценная вспышка? Именно так все и должно выглядеть если бы омикрон завезли в ЮАР из Европы? Свою конспирологию Вы строите на том что омикрон был задним числом найден в европейских пробах 19-23 ноября, но совершенно игнорируете тот факт что тем же задним числом в ЮАР он найден еще 9 ноября. Оно и понятно, в теорию это не вписывается.

  Ромасик написав:Что Британия прощелкала новую версию?

Что ЮАР ее прощелкал, сообщили про омикрон когда его разнесли по десятку стран.

Лучше копируйте вбросы старших братьев по разуму, Ваши собственные попытки развести конспирологию пока мягко говоря неудачные

полноценная вспышка - это сколько человек? Думаю 120К.
А свою конспирологическую теорию строю на том, что если ЮАР была первой, то ее уже должно было снести волной? А не Лондон.
А даты - то такое, пост-фактум можно нарисовать любую.
Получилось так же невдобно как с Индией.
И чего я должен дельту с омикроном путать? Пусть бриты разбираются, что их там кошмарит :lol:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 15:36

Ромасик

Это мой последний ответ и вам, и Цитрин. Вступать в дискуссию есть смысл с теми, кто действительно хочет разобраться в вопросе.

Отвечать же фактами, ссылками, на поиск которых в Инете уходит немало времени тем великовозрастным недорослям (или маловозрастным недорослям, как лично вы https://bit.ly/32GCpi1, п.2), кто пишет здесь чисто "для прикола", ухмыляясь,
вот я какой герой, написал и взрослые дяди перерывают Инет для ответа мне, который (цитаты из статей действительно специалистов в этой области) я все равно не буду читать, очень прикольно. Я опять задам вопрос и пусть они снова ищут в Инете!

тем более такому патологическому лжецу, как вы, не вижу смысла.

Вы опять и опять будете с лупой искать хоть какое-то слово, за которое можно зацепиться, Цитрин снова и снова будет писать, что слова почетного консула (или как он там называется) значат больше, чем остальных специалистов вместе взятых, включая действительных сотрудников ВОЗ. И неважно, что подтвердить ссылкой на исследования по числу умерших от курения не может ни "по четным консул" (интересно, а "по нечетным" он кто?), ни Цитрин, для вас сам термин "почетный консул" (а вы хоть знаете, как становятся "почетными консулами"?) звучит весомее, чем иммунолог доктор наук, профессор, признанный учеными многих стран в отличие от признанного только такими как Цитрин и Ромасик, специалиста в области изучения причин смертности "по четным консула".
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 15:45

  ЛАД написав:Вроде ветку читаю всё подряд, без пропусков, но такого обсуждения не помню.


Это было когда выложили рассекреченные отчеты Pfizer. В которых однако всеравно было удалено число кейсов уколизации, для которого приведена статистика побочек, из-за чего невозможно посчитать процент смертей и других побочек.


ЛАД писал(а):
Во-первых, пишите точнее - я в первом посте понял, что Вы говорите о секретности предоставления данных.
Во-вторых, секретность условий предоставления вакцин государствам засекречены в отношении цены. Это влияет на результаты их использования?

Просто удивляюсь, неужели не надоедает нести пургу?


Нет, там практически вся информация засекречена, даже после раскрытия контрактов по запросу в Европе, рассекреченные документы всеравно содержат на 80-90% листы с закрытим текстом, который отказались рассекречивать.

И Вы хотите сказать, что эти черные листы содержат только цену?

Смотри видео с 2:25:


Полное видео на английском (смотреть с 16:30):
https://www.youtube.com/watch?v=t7gO1byQozk

Вот то, что Вы пишете про открытость и отсутствие секретности - это и есть самая настоящая пурга. И Вы как всегда в своём репертуаре - пишете пургу, обвиняя в пурге оппонентов.
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 27 гру, 2021 15:53, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 15:49

  Ромасик написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:натякаєте на fler?


Потроллил fler, но вообще речь обо всех учОных, которых у нас в науке немало. В вопросах медицинских предписаний рекомендую ориентироваться на международные ассоциации докторов и американских/европейских регуляторов

они прос*али борьбу с ковидом. Что там ориентироваться.


Ромасики с флерами нарулили бы эффективней? Сильно сомневаюсь. Ошибки имели место, но кто сказал, что без них ситуация форс-мажора могла обойтись? Результатом комплекса принятых мер стало уменьшение летальности заболевания в разы. Разве это не успех?
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 15:54

  Ромасик написав:полноценная вспышка - это сколько человек? Думаю 120К.


https://www.dailymail.co.uk/health/arti ... tions.html
South Africa province where the Omicron COVID-19 variant was first detected sees 330% surge in hospitalizations in the past two weeks

Вам нужно всех поименно перечислить или так хватит?


  Ромасик написав:А свою конспирологическую теорию строю на том, что если ЮАР была первой, то ее уже должно было снести волной? А не Лондон.


Вы же сами показывали волну в ЮАР. Забыли? Уже не видете?

  Ромасик написав:А что же спидозная 30% вакицнированная ЮАР-рассадница вирусов, спросят ваксы.
4-ую вспышку видим? Видим. С намеком на уменьшение.


  Ромасик написав:А даты - то такое, пост-фактум можно нарисовать любую


  Ромасик написав:

что и требовалось доказать. И тут получается варианта 2:
1) стрелки умышленно перевели на ЮАР
2) эпидем-лаборатории Европки насколько убогие, что прощелкали новый доминирующий штамм.
Думаю, первое.


не прокатило, вычеркиваем?
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 16:14

ой як невдобно получилось! Знов?

  IgA написав:не прокатило, вычеркиваем?

Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 16:26

  zРадио написав:
  Ромасик написав:они прос*али борьбу с ковидом. Что там ориентироваться.


Ромасики с флерами нарулили бы эффективней? Сильно сомневаюсь. Ошибки имели место, но кто сказал, что без них ситуация форс-мажора могла обойтись? Результатом комплекса принятых мер стало уменьшение летальности заболевания в разы. Разве это не успех?

как минимум китайско-япоснкие нарулили лучше.
В Израиле нет снижения летальности. В США тоже под вопросом (не более 30%).
Поэтому, если у кого-то в разы, то возможно они для себя впервые открыли этот комплекс мер.
А так, смотрим на рекорды этой недели. Разве это не достижение?
Ромасик
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