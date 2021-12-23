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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 гру, 2021 16:32
Ромасик
все 33 тыс это омикрон? или все же дельта? Не понимаю что Вы этим хотите сказать
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Додано: Пон 27 гру, 2021 16:38
Ромасик написав: zРадио написав: Ромасик написав:
они прос*али борьбу с ковидом. Что там ориентироваться.
Ромасики с флерами нарулили бы эффективней? Сильно сомневаюсь. Ошибки имели место, но кто сказал, что без них ситуация форс-мажора могла обойтись? Результатом комплекса принятых мер стало уменьшение летальности заболевания в разы. Разве это не успех?
как минимум китайско-япоснкие нарулили лучше.
В Израиле нет снижения летальности. В США тоже под вопросом (не более 30%).
Поэтому, если у кого-то в разы, то возможно они для себя впервые открыли этот комплекс мер.
А так, смотрим на рекорды этой недели. Разве это не достижение?
Вы уверены, что правильно понимаете термин "летальность"? Это отношение умерших к заболевшим, а не умерших к населению, или что вы там подумали. Так вот, уменьшается она еженедельно с апреля 2020-го, составляя на сегодня 2,11%, несмотря на рекордную заболеваемость. Начиналась пандемия с 18-20%. А сама заболеваемость - это продукт компромисса между гражданскими свободами и противоэпидемиологической борьбой.
В Азии ситуация лучше, поскольку там 1) более дисциплинированное население и 2) потому что эпидемия не первая за 100 лет, как в большинстве стран - только в нынешнем веке было минимум 4 крупных
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:08
zРадио написав:
В Азии ситуация лучше, поскольку там 1) более дисциплинированное население
это шутка? Думаю болеет в Азии не меньше, просто нет необходимости пугать людей. При диктатуре свобода воли у людей и так подавлена, поэтому нет необходиомости пугать их еще и ковидом.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:20
Цитрин написав:
Думаю болеет в Азии не меньше, просто нет необходимости пугать людей
Это как надо понимать? Враньё в официальной статистике?
"Если бы там было что-то неточно, то это бы давно исправили" (с) (какой-то лжец и манипулятор)
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:21
Цитрин написав:
Думаю болеет в Азии не меньше, просто нет необходимости пугать людей. При диктатуре свобода воли у людей и так подавлена, поэтому нет необходиомости пугать их еще и ковидом.
Зараз особливо лютують японська і австралійська диктатури.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:38
Кто там за изьряэль переживал? А у них все хорошо, 4ю дозу колят
В Израиле начали в рамках исследования вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса. Пока четвертую прививку получили только 150 медработников, которые в августе были вакцинированы бустерной дозой.
Об этом сообщает Associated Press.
Исследование проходит в медицинском центре Шиба, недалеко от Тель-Авива. В нем участвует 150 медицинских работников, получивших бустерную дозу в августе. Им сделали четвертую прививку препаратом Pfizer/BioNTech. Персонал, получавший дополнительную дозу, был проверен, и у них был обнаружен низкий уровень антител.
Таким образом в Израиле хотят определить, есть ли смысл проводить вакцинацию от коронавируса четвертой дозой.
В Израиле в медицинском центре недалеко от Тель-Авива начали прививать четвертой дозой вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник Associated Press.
Профессор Джейкоб Лави, бывший директор отделения трансплантации сердца в , сказал: "Надеюсь, мы сможем показать здесь… что этот четвертый бустер действительно обеспечивает защиту от омикрона, которая так необходима".
В начале этого года Израиль развернул ведущую в мире кампанию вакцинации. Более 4,2 миллиона из 9,3 миллиона жителей Израиля получили третью дозу вакцины Pfizer / BioNTech.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:53
fler написав:
Зрадио, шо случилось? Это зависть или полшестого?
(
Риторический)
С вашего позволения я отвечу.
Зависть кому/чему - нужде покупать секс деньгами, должностями и титулами?
Я с ней пока не сталкиваюсь и, надеюсь, столкнусь нескоро. А как придет время "полшестого" (тоже, надеюсь, нескоро), буду использовать известное средство ненавистного вам Файзера. И вообще, буду слушать настоящих докторов, а не их фальсификат из социальных медиа
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Додано: Пон 27 гру, 2021 18:00
vitaliian написав:
Кто там за изьряэль переживал? А у них все хорошо, 4ю дозу колят
В Израиле начали в рамках исследования вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса. Пока четвертую прививку получили только 150 медработников, которые в августе были вакцинированы бустерной дозой.
Об этом сообщает Associated Press.
Исследование проходит в медицинском центре Шиба, недалеко от Тель-Авива. В нем участвует 150 медицинских работников, получивших бустерную дозу в августе. Им сделали четвертую прививку препаратом Pfizer/BioNTech. Персонал, получавший дополнительную дозу, был проверен, и у них был обнаружен низкий уровень антител.
Таким образом в Израиле хотят определить, есть ли смысл проводить вакцинацию от коронавируса четвертой дозой.
Профессор Джейкоб Лави, бывший директор отделения трансплантации сердца в , сказал: "Надеюсь, мы сможем показать здесь… что этот четвертый бустер действительно обеспечивает защиту от омикрона, которая так необходима".
Отлично все в Израиле. Вакцину сразу на людях испытывают. Третья доза (которая тяжелее первых двух переносится) оказалась не достаточно эффективной. Ничего, вколем им четвертую, авось не повыздыхают
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Додано: Пон 27 гру, 2021 18:02
fler написав:
Третья доза (которая тяжелее первых двух переносится)
Кто сказал?
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