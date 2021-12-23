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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4742474347444745>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 142
Мені вже зробили щеплення
55%
78
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
14
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
6
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
29
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
3
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 142
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 16:32

Ромасик

все 33 тыс это омикрон? или все же дельта? Не понимаю что Вы этим хотите сказать
IgA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 16:38

  Ромасик написав:
  zРадио написав:
  Ромасик написав:они прос*али борьбу с ковидом. Что там ориентироваться.


Ромасики с флерами нарулили бы эффективней? Сильно сомневаюсь. Ошибки имели место, но кто сказал, что без них ситуация форс-мажора могла обойтись? Результатом комплекса принятых мер стало уменьшение летальности заболевания в разы. Разве это не успех?

как минимум китайско-япоснкие нарулили лучше.
В Израиле нет снижения летальности. В США тоже под вопросом (не более 30%).
Поэтому, если у кого-то в разы, то возможно они для себя впервые открыли этот комплекс мер.
А так, смотрим на рекорды этой недели. Разве это не достижение?


Вы уверены, что правильно понимаете термин "летальность"? Это отношение умерших к заболевшим, а не умерших к населению, или что вы там подумали. Так вот, уменьшается она еженедельно с апреля 2020-го, составляя на сегодня 2,11%, несмотря на рекордную заболеваемость. Начиналась пандемия с 18-20%. А сама заболеваемость - это продукт компромисса между гражданскими свободами и противоэпидемиологической борьбой.

В Азии ситуация лучше, поскольку там 1) более дисциплинированное население и 2) потому что эпидемия не первая за 100 лет, как в большинстве стран - только в нынешнем веке было минимум 4 крупных
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:08

  zРадио написав:В Азии ситуация лучше, поскольку там 1) более дисциплинированное население


это шутка? Думаю болеет в Азии не меньше, просто нет необходимости пугать людей. При диктатуре свобода воли у людей и так подавлена, поэтому нет необходиомости пугать их еще и ковидом.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Думаю болеет в Азии не меньше, просто нет необходимости пугать людей

Это как надо понимать? Враньё в официальной статистике? :lol:

"Если бы там было что-то неточно, то это бы давно исправили" (с) (какой-то лжец и манипулятор) :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Думаю болеет в Азии не меньше, просто нет необходимости пугать людей. При диктатуре свобода воли у людей и так подавлена, поэтому нет необходиомости пугать их еще и ковидом.

Зараз особливо лютують японська і австралійська диктатури.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:34

  Hotab написав:Это как надо понимать? Враньё в официальной статистике? :lol:


Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика... :lol:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кто там за изьряэль переживал? А у них все хорошо, 4ю дозу колят

В Израиле начали в рамках исследования вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса. Пока четвертую прививку получили только 150 медработников, которые в августе были вакцинированы бустерной дозой.

Об этом сообщает Associated Press.

Исследование проходит в медицинском центре Шиба, недалеко от Тель-Авива. В нем участвует 150 медицинских работников, получивших бустерную дозу в августе. Им сделали четвертую прививку препаратом Pfizer/BioNTech. Персонал, получавший дополнительную дозу, был проверен, и у них был обнаружен низкий уровень антител.

Таким образом в Израиле хотят определить, есть ли смысл проводить вакцинацию от коронавируса четвертой дозой.

В Израиле в медицинском центре недалеко от Тель-Авива начали прививать четвертой дозой вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник Associated Press.

Профессор Джейкоб Лави, бывший директор отделения трансплантации сердца в , сказал: "Надеюсь, мы сможем показать здесь… что этот четвертый бустер действительно обеспечивает защиту от омикрона, которая так необходима".

В начале этого года Израиль развернул ведущую в мире кампанию вакцинации. Более 4,2 миллиона из 9,3 миллиона жителей Израиля получили третью дозу вакцины Pfizer / BioNTech.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:53

  fler написав:Зрадио, шо случилось? Это зависть или полшестого? :mrgreen: ( :?: Риторический)


С вашего позволения я отвечу.
Зависть кому/чему - нужде покупать секс деньгами, должностями и титулами? :roll: Я с ней пока не сталкиваюсь и, надеюсь, столкнусь нескоро. А как придет время "полшестого" (тоже, надеюсь, нескоро), буду использовать известное средство ненавистного вам Файзера. И вообще, буду слушать настоящих докторов, а не их фальсификат из социальных медиа :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:00

  vitaliian написав:Кто там за изьряэль переживал? А у них все хорошо, 4ю дозу колят

В Израиле начали в рамках исследования вводить четвертую дозу вакцины от коронавируса. Пока четвертую прививку получили только 150 медработников, которые в августе были вакцинированы бустерной дозой.

Об этом сообщает Associated Press.

Исследование проходит в медицинском центре Шиба, недалеко от Тель-Авива. В нем участвует 150 медицинских работников, получивших бустерную дозу в августе. Им сделали четвертую прививку препаратом Pfizer/BioNTech. Персонал, получавший дополнительную дозу, был проверен, и у них был обнаружен низкий уровень антител.
Таким образом в Израиле хотят определить, есть ли смысл проводить вакцинацию от коронавируса четвертой дозой.
Профессор Джейкоб Лави, бывший директор отделения трансплантации сердца в , сказал: "Надеюсь, мы сможем показать здесь… что этот четвертый бустер действительно обеспечивает защиту от омикрона, которая так необходима".


Отлично все в Израиле. Вакцину сразу на людях испытывают. Третья доза (которая тяжелее первых двух переносится) оказалась не достаточно эффективной. Ничего, вколем им четвертую, авось не повыздыхают :roll: :shock:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 18:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Третья доза (которая тяжелее первых двух переносится)

Кто сказал?
Hotab
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